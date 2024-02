Aldi: 2-in-1-Akkustaubsauger von AEG zum Kracherpreis kaufen

Akku-Staubsauger stehen in immer mehr Haushalten hoch im Kurs. Nicht nur, weil sie kabellos überaus praktisch zu bedienen sind, sondern auch, weil sie häufig zwei Geräte in einem bieten. So auch beim AEG 2 in 1 Akku-Staubsauger, der jetzt im ALDI ONLINESHOP zum Sonderpreis zu haben ist. Und so viel sei an dieser Stelle schon einmal verraten: Es handelt sich um ein echtes Top-Angebot.

Aldi: 2-in-1-Sauger mit langer Laufzeit

Der AEG AS52CB18DG ist ein Akkustaubsauger, den du einerseits für das klassische Staubsaugen der Böden in deinen heimischen vier Wänden nutzen kannst. Mehr noch: Kombiniert wird der moderne Stielstaubsauger mit Multi-Bodenbürste für alle Beläge mit einem griffigen Handstaubsauger, den du einfach aus seiner Halterung entnehmen und so für das Saugen von Sofa, Esstisch oder schwer zugängliche Bereiche nutzen kannst.

Die Akkulaufzeit gibt AEG mit bis zu 45 Minuten an. Das aber nur, wenn du die Eco-Stufe verwendest. Dann sollst du mit einer Akkuladung in der Lage sein, eine Fläche von bis zu 90 m² zu reinigen. Angaben zur Laufzeit der zweiten Leistungsstufe machen Aldi und AEG nicht. Eine Wiederaufladung des 2.000 mAh großen Akkus soll in 4,5 Stunden abgeschlossen sein.

AEG 2 in 1 Akku-Staubsauger AS52CB18DG

Zum Lieferumfang gehören neben Hygiene-Filter, Teleskop-Fugendüse und einem Möbelpinsel auch eine Wandhalterung mit Ladefunktion. Praktischerweise ist der rund drei Kilogramm schwere Staubsauger aber auch in der Lage zu stehen, ohne dass es dafür eines Zubehörs bedarf. Das Betriebsgeräusch gibt AEG mit 79 dB(A) an, das Staubbehältervolumen mit 300 ml.

Was kostet der 2-in-1-Akkustaubsauger von AEG?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für den 2-in-1-Staubsauger von AEG liegt nach Angaben von Aldi bei 229,95 Euro. Davon zieht der Discounter aber 30 Prozent ab und bietet das Gerät jetzt mit zwei Jahren Garantie zu einem Preis von 159 Euro an. Nirgendwo sonst gibt es den Staubsauger derzeit so günstig wie bei Aldi. Aber nur solange der Vorrat reicht. Einmalig kommen 5,95 Euro Versandkosten hinzu.