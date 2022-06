Acer Aspire 3: Notebook mit Riesen-Display jetzt bei MediaMarkt zum Bestpreis

Aktuell bekommst du das schicke Acer Aspire 3 bei MediaMarkt zum Bestpreis. Zu den Highlights des Gerätes zählen: sein großflächiger HD+-Bildschirm, ein großer SSD-Festplattenspeicher sowie Windows 11. Was das Gerät genau alles kann und was es kostet, erfährst du hier.

Acer Aspire 3: Das sind die technischen Funktionen des Notebooks

Das Acer Aspire 3 (A317-33-P2SN) ist ein 17,3 Zoll großes Notebook mit Intel Pentium Silver N6000 Prozessor (4 Kerne, 4 Threads). Zudem besitzt das Notebook 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und umfasst 512 GB SSD-Speicher, sodass dir genug Platz für Videos, Fotos oder sonstige Dateien zu Verfügung steht. Ein Vorteil von SSD-Festplatten: Sowohl das Hochladen des Laptops als auch sonstige Ladezeiten gehen rasch. Nervige Wartezeiten bleiben dir somit erspart.

Ein kleiner Wermutstropfen des Gerätes ist dessen Akkulaufzeit. Denn diese beträgt nur rund 5,5 Stunden. So solltest du bei längeren Arbeitsphasen immer eine Steckdose in der Nähe haben. Nutzt du dein Laptop jedoch ohnehin nicht so lange am Stück, sollte das kein großer Nachteil für dich sein. Der große Bildschirm macht das Gerät außerdem zu einem wahren Home-Office-Tipp – dabei hängt das Notebook ohnehin zumeist am Stecker. Was wiederum ein Kaufargument ist: Das Acer Aspire 3 kommt mit Windows 11 und dem neuen – für Windows 11 idealen – TPM 2.0 Sicherheits-Chip. Somit ist das Acer-Notebook mit der neuesten und sichersten Windows-Version ausgestattet.

Acer-Notebook bei MediaMarkt: Diese Funktionen überzeugen im Alltag

Durch das dünne Design ist das Notebook schick und die Maße machen es vor allem zum guten Begleiter für jene, die zwischen Home-Office und Büro-Arbeitsplatz wechseln. Und auch das große Display mit HD+-Auflösung überzeugt. So ist das Gerät im privaten Bereich besonders gut geeignet, um Serien zu streamen, Filme zu schauen oder um Präsentationen vorzubereiten. Dank des breiten 16:9-Seitenverhältnisses lassen sich auch problemlos mehrere Aufgaben nebeneinander erledigen – ein echter Allrounder.

Für alle Gamer unter euch sei gesagt: Das Notebook ist nicht für Spiele mit aufwendiger Grafik geeignet. Möchtest du jedoch nur Spiele, wie Minecraft oder Games mit vergleichbaren Anforderungen spielen? Dann kannst du dich freuen – denn diese sollten ohne Probleme funktionieren. Das Acer Aspire 3 ist derzeit nur in der Farbe Silber bei MediaMarkt erhältlich und aktuell für einen Preis in Höhe von 569,99 Euro erhältlich.