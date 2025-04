67 % Rabatt: Dieser ultraschnelle Unlimited-Tarif-Deal unter 20 € ist Pflicht

Wenn du auch unterwegs endlich entspannt Videos streamen, Musik hören oder durch Social Media scrollen möchtest, ohne ständig ans Datenvolumen zu denken, dann ist ein Unlimited-Tarif genau das Richtige für dich. Und genau so einen bekommst du jetzt bei Freenet – zum absoluten Spottpreis. Statt der regulären 59,99 Euro zahlst du derzeit nur 19,99 Euro pro Monat und sparst damit jeden Monat satte 67 Prozent. Aber was steckt hinter dem Angebot und gibt es einen Haken?

Komplett unbegrenzt? So funktioniert der Unlimited on Demand Tarif!

Der Tarif nennt sich „O2 Mobile Unlimited On Demand“ und bietet Zugang zum zuverlässigen O2-Netz mit 5G bis zu 300 Mbit/s. Auch wenn „Unlimited“ draufsteht, gibt es eine kleine Einschränkung. Denn der Tarif funktioniert so: Du bekommst erstmal jeden Tag 10 GB Datenvolumen. Erst wenn du diese aufgebraucht hast, kannst du kostenlos jeweils 2 GB nachbuchen – so oft du willst. Am nächsten Tag stehen dir wieder die vollen 10 GB zur Verfügung. Für den typischen Smartphone-Alltag reicht das locker – ob YouTube, Spotify, Instagram oder TikTok, du surfst und streamst damit stundenlang sorgenfrei. Die Einschränkung zielt eher darauf ab, exzessive Dauer- oder Passiv-Nutzung, etwa als DSL-Ersatz, zu Hause zu vermeiden.

Neben Highspeed-Datenvolumen enthält der Tarif auch eine Allnet- und SMS-Flat. Besonders attraktiv: Du bleibst komplett flexibel, denn der Vertrag ist monatlich kündbar. Falls du aktuell noch in einem anderen Tarif steckst, kannst du deinen neuen Vertrag sogar bis zum 30. Juni 2025 starten und zahlst bis dahin nichts doppelt. So sicherst du dir jetzt schon das Angebot, ohne später draufzuzahlen.

Jeden Monat 67 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis

Während O2 den Tarif aktuell für 24,99 Euro anbietet (plus 39,99 Euro Anschlussgebühr), bekommst du bei Freenet den besseren Deal: nur 19,99 Euro im Monat, 9,99 Euro einmaliger Anschlusspreis und jederzeit kündbar. Ab dem 25. Monat steigt die Monatsgebühr aber auf ebenfalls 24,99 Euro. Damm solltest du aber künden, falls dir der Preis dann zu hoch wird. Zusätzlich spendiert dir Freenet noch einen Monat waipu.tv Perfect Plus kostenlos dazu – das TV-Streaming-Abo kostet normalerweise jeden Monat 12,99 Euro, kann aber ebenfalls monatlich gekündigt werden.

