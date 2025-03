5-Euro-Flex-Tarif im 5G-Netz: Mehr braucht's eigentlich nicht

Hunderte Gigabyte oder sogar unlimited Datenvolumen – Das hört sich natürlich alles ganz wunderbar an. Oft gibt es solche Tarife auch zu ziemlich guten Konditionen. Aber jetzt mal ehrlich, die wenigsten benötigen wirklich so große Mengen an Datenvolumen. Wenn du dein Handy überwiegend für WhatsApp, Instagram und Co. verwendest, reicht dir ein kleineres Paket absolut aus. Für alle Normalos hat Blau den XS Tarif ins Repertoire mit aufgenommen. Dieser kostet nur 4,99 Euro im Monat, die Details dazu schauen wir uns jetzt genauer an.

Das Blau XS Sim Only Tarif-Angebot

Hierbei handelt es sich um einen stinknormalen Sim Only Tarif. Es gibt weder ein Handy dazu noch sonstigen Schnickschnack. Für 4,99 Euro pro Monat bekommst du 8 Gigabyte im Netz von Telefónica. Runtergerechnet zahlst du hier also nur rund 62 Cent pro verbrauchten Gigabyte, was ein echt guter Preis ist.

Du surfst dabei im 5G-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s ohne Aufpreis. Im EU-Ausland bist du dank Roaming wie gewohnt erreichbar. Telefonieren und SMS kannst du mit der Allnet-Flat kostenfrei. Deine aktuelle Rufnummer kannst du einfach zu Blau mitnehmen. Wahlweise kannst du den neuen Tarif auch über eine eSIM nutzen, wodurch er zum Beispiel auch als günstiger Zweittarif für eine Smartwatch infrage kommt.

Das Angebot gibt es entweder mit einer Laufzeit von 24 Monaten, der Anschlusspreis entfällt bei dieser Option. Oder du bleibst maximal flexibel und entscheidest dich für die monatlich kündbare Variante. Dann kommt ein einmaliger Anschlusspreis von lediglich 9,99 Euro dazu, ansonsten bleiben die Konditionen komplett gleich. Normalerweise beträgt die Einmalzahlung 29,99 Euro. Blau streicht davon aber 20 Euro, was die flexible Laufzeit ziemlich interessant macht.

Alles in allem bekommst du hier also einen Vertrag, der keine Wünsche offen lässt. Mit acht Gigabyte bist du bestens ausgestattet, um von unterwegs aus Nachrichten zu senden und das ein oder andere Video zu streamen. Wenn du jedoch regelmäßig große Datenmengen herunterladen oder stundenlang Netflix schauen möchtest, könnte das ein wenig knapp bemessen sein. Aber keine Sorge, auch für andere Ansprüche hat Blau den passenden Tarif. Eine Auswahl der aktuellen Angebote mit flexibler Laufzeit findest du hier.

