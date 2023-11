25 GB mit 5G zum Wahnsinns-Preis: O2 knallt Flex-Tarif auch noch ohne Anschlusskosten raus

Für alle, die unterwegs schnell und ruckelfrei surfen wollen, hat O₂ gerade ein starkes Angebot parat. Hier bekommst du nicht nur ein üppiges Datenpaket, das mit der Zeit sogar größer wird – sondern dank 5G auch das schnellste und modernste Netz. Für wen ist der Deal geeignet und wie gut ist er? Wir beantworten deine Fragen.

O2 Mobile M Flex: Das bietet der Tarif direkt vom Netzanbieter

Anstatt deinen Handytarif über einen der zahlreichen Mobilfunkdiscounter abzuschließen, kannst du den Mobile M Flex Tarif bei O₂ und somit direkt beim Netzbetreiber abschließen. Dadurch profitierst du unter anderem von einem direkten Kundenservice. Statt zuletzt 32,99 Euro monatlich (+39,99 Euro Anschlusskosten), kommst du jetzt bereits für 19,99 Euro im Monat an den starken O₂-Tarif. Und den Anschlusspreis bekommst du aktuell sogar geschenkt.

Aber was bekommst du nun alles für dein Geld? Im Zentrum steht auf alle Fälle das starke Datenvolumen von 25 GB im Monat. Das ist aber nicht statisch, sondern erhöht sich mit der Zeit. So kommen jedes Jahr weitere 5 GB Monats-Volumen dazu. Der Tarif lohnt sich also immer mehr, je länger du dabei bleibst und du musst dir keine Gedanken mehr um einen neuen Tarif mit einem noch größeren Datenpaket machen. Stattdessen hast du erstmal Ruhe, denn der Tarif wächst automatisch.

Außerdem surfst und streamst du mit dem Tarif im 5G-Netz (max. 300 MBit/s) und bist somit online besonders schnell unterwegs. Aber auch für Telefonate mit Freunden, Familie und sonstige Angelegenheiten ist mit dem Tarif gesorgt. Denn hier ist darüber hinaus auch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze enthalten. Und dank EU-Roaming profitierst du sogar EU-weit von denselben Konditionen wie in Deutschland.

25+ GB für 19,99 Euro: Der Tarif im Vergleich

Im Marktvergleich ist der Preis des Mobile M Flex auf jeden Fall fair, beachtet man, dass das Datenvolumen mitwächst und du Zugang zum schnellen 5G-Netz hast. Geht es dir rein ums Datenvolumen zum Status Quo, gibt es hier und da immer mal wieder preiswertere Angebote – jedoch selten direkt beim Netzbetreiber und mit solch starken Daten. Und zum Vergleich: Ein ähnlicher Tarif von Vodafone mit 24 GB (GigaMobil S) kostet aktuell 31,99 Euro im Monat. Somit bist du derzeit mit dem Angebot von O₂ deutlich besser aufgestellt – auch für die Zukunft.