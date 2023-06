200 Euro Rabatt auf starken Akku-Sauger: Haushaltsgeräte im Sommer Sale

Egal, ob du einen neuen Akku-Sauger oder beispielsweise eine Heißluftfritteuse suchst – aktuell kannst du dir Haushaltsgeräte von Shark Ninja besonders günstig schnappen. So gibt’s beispielsweise einen leistungsstarken Sauger mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten dank eines Rabatts von 200 Euro für nur noch 229,99 Euro. Grund dafür ist der Sommer Sale, bei dem bis zum 18. Juli auch einige coole Küchengeräte deutlich reduziert sind. Wir stellen dir unsere Highlights der Aktion vor.

Unser Highlight: Kompakter Akku-Sauger mit 60 Minuten Laufzeit

Für uns sticht bei den Angeboten ein Akku-Sauger ganz besonders hervor: Das Shark ICZ300EU Gerät gibt’s im Rahmen des Sommer Sales über den Code ICZ200 nämlich satte 200 Euro billiger! Dadurch stehen nur noch 229,99 Euro auf dem Preisschild – dies ist der absolute Tiefstpreis für den Sauger!

Für den Schnäppchen-Preis wird dir jedoch auch einiges geboten. Der Akku-Sauger verfügt etwa über eine sinnvolle DuoClean-Bodendüse. Mit dieser kannst du – ohne lästiges anhalten oder wechseln – sowohl Teppich- als auch Hartböden reinigen. Über sogenannte PowerFins wurde die Schmutzaufnahme der zwei motorisierten Bürstenrollen nochmals verbessert. Ebenfalls cool: Dank der Anti Hair Wrap-Technologie verheddern sich kaum Haare in den selbstreinigenden Rollen.

Ein absolutes Highlight bei dem Akku-Sauger ist jedoch auf jeden Fall die starke Akkulaufzeit von 60 Minuten im Eco-Modus. Für mehr Leistung wechselst du hingegen zum Deep Clean- oder Boost-Modus, vor allem letzteren solltest du aber nur punktuell bei starken Verschmutzungen einsetzen. Die verbleibende Laufzeit, sowie alle weiteren wichtigen Informationen werden dir beim Saugen stets über das LED-Display angezeigt. Ist der Akku einmal leer, kannst du ihn ganz einfach herausnehmen und flexibel an jeder Steckdose aufladen.

Für noch mehr Flexibilität kann der Akku-Sauger auch per Knopfdruck in einen leichten Handstaubsauger umfunktioniert werden. In Kombination mit den drei extra Aufsätzen (Fugendüse, Staubdüse und Polsterdüse) reinigst du so problemlos deine ganze Wohnung sowie dein Auto. Der Staubbehälter hat dabei übrigens ein Volumen von 0,6 Litern.

→ Shark ICZ300EU Akku-Sauger für 229,99 Euro (inklusive 200 Euro Rabatt über den Code ICZ200)

Sauger Kombi-Paket & coole Haushaltsgeräte: Diese Deals lohnen sich ebenfalls

Wenn du ein waschechtes Sauger-Komplettpaket suchst, gibt’s bei Shark ebenfalls ein passendes Angebot für dich. Für lediglich 489,99 Euro bekommst du aktuell nämlich sowohl einen Akku-Sauger als auch einen Saugroboter im Spar-Bundle. Beim Roboter handelt es sich dabei um den Shark AI360 Self-Empty Saugroboter (RV2500SEU). Dieser punktet vor allem mit seiner Selbstreinigungs-Funktion, kann aber auch mit einer Laufzeit von bis zu 120 Minuten überzeugen. Falls doch mal Staub übrig bleiben sollte, greifst du spontan zum Shark WandVac-System 2-in-1 Akku-Sauger (WV361EU). Mit einer Akkulaufzeit von 16 Minuten ist das Gerät auch eher auf Zwischenreinigung ausgelegt.

→ Akku-Sauger und Saugroboter Bundle für 489,99 Euro

Der Akku-Staubsauger IX101EU ist aktuell ebenfalls deutlich günstiger zu haben. Den Angebotspreis von 139,99 Euro kannst du über den Code IX20 bis zum 30. Juni nochmals um 20 Euro drücken, wodurch nur noch 119,99 Euro auf der Rechnung stehen.

→ Akku-Staubsauger IX101EU für 119,99 Euro (inklusive 20 Euro Rabatt über den Code IX20)

Fernab von den Akku-Saugern lohnt sich aber ebenfalls ein Blick auf die Küchenprodukte von Shark Ninja. Unser Tipp ist dabei die Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse. Über den Rabattcode AF50 kommst du nämlich zum absoluten Tiefstpreis von 219,99 Euro an das Gerät. Die zwei unabhängigen Garzonen samt sechs Zubereitungsfunktionen sowie einem digitalen Bratenthermometer machen die Heißluftfritteuse äußerst vielseitig und zum perfekten Helfer in der Küche. Gleichzeitig kommt hierbei bis zu 75 Prozent weniger Fett als bei herkömmlichen Frittiermethoden zum Einsatz. In Kombination mit dem Sommer Sale ist das Gerät dadurch ein Win-Win für deine Gesundheit und deinen Geldbeutel.

→ Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse für 219,99 Euro (inklusive 50 Euro Rabatt über den Code AF50)

Wer hingegen auf der Suche nach einem tollen Haarstyling-Produkt ist, sollte definitiv einen Blick auf den Shark STYLE iQ Ionen-Haartrockner und Styler (HD110SLEU) werfen. Mit dem Gerät kannst du deine Haare nämlich nicht nur blitzschnell trocken föhnen. Du kreierst dank der verschiedenen Stylingaufsätze gleichzeitig auch tolle und vielseitige Looks, inklusive perfekt definierter Locken. Und das Beste: Aktuell gibt’s bei Shark einen krassen Rabatt von 150 Euro – wodurch du zum absoluten Tiefstpreis von lediglich 99 Euro an den Trockner und Styler kommst.

→ Shark STYLE iQ Ionen-Haartrockner und Styler für 99 Euro