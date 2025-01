Was beim Online-Giganten am meisten gekauft wird, zeigt Amazon mittlerweile einigermaßen transparent. Aussagen zu Artikeln wie „500+ gekauft Mal im letzten Monat“ sollen auf besonders beliebte Produkte hinweisen. Und dann gibt es da noch die „offiziellen“ Bestseller-Listen. Bei den Smartphones finden sich hier – wenig überraschend – immer wieder iPhones weit vorn. Aber jetzt schafft es auch wieder ein erfreulich günstiges Handy auf die vorderen Plätze.

Mit 5G, Schnellladefunktion und langer Garantie

Das Handy, von dem die Rede ist, muss sich dabei objektiv nicht unbedingt verstecken. Es verfügt über das nötige Rüstzeug für 5G-Mobilfunk, ist mit modernen Features wie Schnellladefunktionen ausgestattet, hat eine 50-Megapixel-Triple-Kamera und – laut eigener Aussage exklusiv bei Amazon – eine ziemlich lange Herstellergarantie von 30 Monaten (normal sind 24 Monate).

Auch wenn ein iPhone 16 Pro Max, Galaxy S24 Ultra oder Pixel 9 Pro XL vor allem in der Detailtiefe nochmal ganz anders abliefern. Für den Alltag reichen die hier angepriesenen Dinge mehr als nur aus. Wer also auf der Suche nach einem neuen Handy für deutlich unter 200 Euro ist, findet hier somit alles, was er braucht. Dazu gibt es eine verlässliche Update-Politik, durch die der bekannte Hersteller das Handy auch nachhaltig aktuell hält.

Nur 180 Euro: Samsung-Smartphone sorgt für Begeisterung

Wir sprechen vom Samsung Galaxy A25 5G, das jetzt auf Rang 7 der Bestseller-Liste von Amazon zu finden ist. Das Gerät gibt’s ohne Vertrag und es kostet derzeit nur 179 Euro. Verkauft wird es dabei direkt von Amazon, sodass hier kein windiger Händler mit im Spiel ist.

Ein weiteres Handy in den Top-10 – ebenfalls von Samsung – ist ebenso für unter 200 Euro zu haben. Das Galaxy A15 kostet hier jedoch knapp 175 Euro. Da ist das nächstbessere A25 die klar bessere Option – auch, wenn das A15 in der Bestseller-Liste noch vor dem A25 liegt.

Die Smartphone-Bestseller-Liste von Amazon am 3.1.2025

Wirklich der beste Preis?

Schauen wir nochmal auf den Preis an sich: Die aufgerufenen 179 Euro resultieren aus einem 30-Prozent-Rabatt, den Amazon gerade gewährt. Nicht dabei steht, wie lange es diesen noch gibt. Ein Blick auf weitere Händler zeigt zudem, dass keiner gewillt ist, Amazon auf seinem Weg zu folgen. 200 Euro und mehr sind derzeit üblich für das Galaxy A25 5G. Historisch war es zudem nur einmal günstiger als jetzt. Der Zeitpunkt passt also – dem Amazon-Angebot geben wir als Schulnote eine gute 2!

