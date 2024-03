Satte 48 Prozent streicht MediaMarkt momentan vom Kaufpreis eines 55 Zoll großen 4K-Fernsehers der Marke Philips. Das Gerät punktet dabei mit der einzigartigen Ambilight Technologie des Herstellers, weiß dank der 120 Hz Bildwiederholrate gleichzeitig aber ebenso mit einer besonders flüssigen Darstellung zu überzeugen. Generell bekommst du hier für 777 Euro (plus Versand) ein rundum exzellentes Gesamtpaket geboten. MediaMarkt schenkt dir zusätzlich noch einen Coupon im Wert von 80 Euro, wodurch der Deal nur noch besser wird. Wir schauen uns den 4K-TV genauer an und nehmen dabei auch den Preis unter die Lupe.

55 Zoll Philips 4K-TV: Mit Ambilight, 120 Hz und vielen weiteren Vorteilen

Im Angebot für 777 Euro ist dabei ein MiniLED 4K-TV der Marke Philips mit einer Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll bzw. 139 cm. Dadurch bietet dir der Fernseher eine ordentliche Größe, auf denen Filme, Serien und Games hochauflösend in UHD dargestellt werden. Der größte Vorteil der MiniLED-Techologie ist hingegen die hohe Helligkeit. Dank HDR, Dolby Vision und Bildoptimierungen wie Micro Dimming Premium können sich aber natürlich auch Farbwiedergabe sowie Kontrast wortwörtlich sehen lassen. Das absolute Highlight beim Bild ist jedoch die hohe Bildwiederholrate von 120 Hz. Dadurch werden selbst schnelle Bewegungen stets flüssig dargestellt, wodurch sich der 4K-TV unter anderem ideal fürs Gaming eignet. Beim Sound wird zudem Dolby Atmos unterstützt.

Ein weiterer echter Hingucker bei dem Philips-Fernseher ist das dreiseitige Ambilight. Bunte LEDs an der Rückseite des TVs sorgen hierbei für ein einzigartiges Seh-Erlebnis und lassen den Bildschirm noch größer wirken. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket dann noch von einer Vielzahl an Anschlüssen. Insgesamt drei HDMI-Stecker – zwei davon mit 120 Hz, VRR/ALLM – sowie drei USB-Anschlüsse und ein digitaler Audioausgang bieten dir genügend Möglichkeiten, Konsolen, Soundbars und Co. anzuschließen. Selbstverständlich kannst du den Smart-TV ebenfalls im Nu via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und so auf die gängigen Streaming-Apps zugreifen.

→ 55 Zoll 4K-TV mit Ambilight und 120 Hz für 777 Euro

Lohnt sich das MediaMarkt Angebot im Preisvergleich?

Technisch weiß der 55 Zoll große 4K-TV von Philips also auf jeden Fall zu überzeugen. Doch wie steht es um den Preis? Auf den ersten Blick kann sich dieser ebenso sehen lassen, immerhin streicht MediaMarkt satte 48 Prozent vom UVP. Dadurch stehen für dich nur noch 777 Euro auf der Rechnung, für den Versand fallen allerdings weitere 49,90 Euro an. Bei Amazon sicherst du dir den UHD-Fernseher momentan ebenfalls für 777 Euro im Angebot, hier wird zudem kostenfrei geliefert.

Es lohnt sich aber trotzdem bei MediaMarkt zuzuschlagen. Denn hier sicherst du dir beim Kauf des Fernsehers on top noch einen Coupon im Wert von 80 Euro. Diesen kannst du dann bei deinem nächsten Einkauf einlösen. Verrechnen wir diese künftige Ersparnis jetzt schon mit dem 4K-TV, kommst du sogar zum absoluten Tiefstpreis an das Gerät! Das Angebot ist also auch bei genauerem Hinschauen ein starker Deal.