Withings BeamO: Smarte Gesundheitsüberwachung im Hosentaschenformat

Fiebermessen war früher einfach: Thermometer raus, unter den Arm – fertig. Doch moderne Technik kann heute viel mehr. Stell dir vor, ein kleines Gerät zeigt dir nicht nur deine Temperatur an, sondern auch, wie dein Herz schlägt, ob genug Sauerstoff in deinem Blut ist und wie deine Lunge klingt. Genau das macht der Withings BeamO – ein Gesundheitshelfer, der all diese Werte erfasst und dir hilft, besser auf dich und deine Familie zu achten.

Alles in einem kompakten Gerät

Der BeamO sieht ein bisschen aus wie eine Fernbedienung, liegt angenehm in der Hand und wiegt nur rund 80 Gramm. Du kannst ihn problemlos in die Nachttischschublade legen oder in die Tasche stecken. Ein kleines Display zeigt dir direkt die wichtigsten Werte, und mit wenigen Tasten steuerst du alles ganz einfach – ohne komplizierte Menüs.

Datenschutz ist bei Withings ein großes Thema. Deine Gesundheitsdaten werden sicher gespeichert und können – wenn du willst – mit deinem Arzt geteilt werden. Das ist besonders praktisch bei einem Telefon- oder Online-Arztgespräch.

Hier findet ihr eine Kollektion von Erklärvideos, wie der BeamO benutzt wird:

Berührungslose Fiebermessung in Sekundenschnelle mit BeamO

Fieber zu messen ist mit dem BeamO besonders einfach: Du hältst ihn nur kurz an die Stirn, und schon bekommst du das Ergebnis – ganz ohne Berührung. Das ist nicht nur hygienischer, sondern geht auch viel schneller als bei herkömmlichen Thermometern.

Der BeamO verwendet EKG-Sensoren mit einer Ableitung, um Anzeichen von Vorhofflimmern zu erkennen. Um eine Messung durchzuführen, legst du deine Zeigefinger auf die Sensoren, die als Elektroden fungieren und einen Stromkreis durch den Körper schließen. Quelle: nextpit Um durch die Optionen zu navigieren und Funktionen auszuwählen, verwendest du die Steuerungstaste. Das ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen. Quelle: nextpit Der BeamO misst die Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2) in 15 Sekunden, wenn der Zeigefinger auf den Sensor gelegt wird. Das hier sichtbare Licht ist Teil des Photoplethysmografie-Verfahrens, mit dem die Messung durchgeführt wird. Quelle: nextpit Im Lieferumfang von dem Withing BeamO sind einige Zubehörteile enthalten, darunter ein Ladekabel und ein Kopfhöreradapter (3,5 mm Klinke auf USB-C), mit dem sie die Herzschläge und Lungengeräusche hören können. Quelle: nextpit Der Withings BeamO wird mit einer praktischen Stofftasche geliefert, die ihn schützt. Quelle: nextpit

Auch wenn der BeamO mit seiner einfachen Fiebermessung und hygienischen Anwendung punktet, wirkt das Gerät in seiner Gesamtheit doch etwas entfernt von der Alltagsrealität vieler Menschen. Den Grund dafür siehst du in den folgenden Abschnitten.

Blutsauerstoff und EKG – einfach erklärt

Wenn du wissen willst, ob dein Körper gut mit Sauerstoff versorgt ist, legst du einfach deinen Finger auf den Sensor. In wenigen Sekunden zeigt dir das Gerät den Wert an. Auch ein EKG – also eine Messung deines Herzrhythmus – ist möglich. Du drückst dazu nur deine Finger auf zwei Sensoren. Der BeamO erkennt so, ob dein Herz gleichmäßig schlägt oder ob es Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gibt. Keine Sorge – auch wenn das zunächst kompliziert erscheint, stellt Withings klare Anweisungen zur Durchführung der Messung bereit. Es gibt eine leicht verständliche Erklärung der Ergebnisse und sogar die Möglichkeit, die Daten über die App an ein Labor in Deutschland zu senden. Dort werden sie von einer Fachkraft analysiert, welche sich daraufhin bei dir meldet. Außerdem kannst du die Daten ganz einfach mit deinem Hausarzt teilen.

Etwas Besonderes ist das digitale Stethoskop. Du kannst damit deine Herz- oder Lungengeräusche aufnehmen – so wie es dein Hausarzt macht. Die Geräusche kannst du dir sogar über Kopfhörer anhören, wenn du möchtest. Das ist nicht nur spannend, sondern kann auch bei einem Arztgespräch helfen.

App und Benutzerfreundlichkeit

Damit du alles im Blick hast, verbindest du den BeamO mit der kostenlosen Withings-App auf deinem Smartphone. Dort werden alle Werte gespeichert – übersichtlich und verständlich. Die App zeigt dir auch, wie sich deine Gesundheit entwickelt, etwa bei einer Erkältung oder wenn du dich von einer Krankheit erholst.

Du kannst den Verlauf deiner Körpertemperatur jederzeit in der Withings-App einsehen Quelle: nextpit BeamO sendet die Lungentondaten direkt an die App und ermöglicht so einen einfachen Zugriff. Quelle: nextpit Withings-BeamO-EKG-Messung, die einen Sinusrythmus zeigt. Quelle: nextpit Quelle: nextpit Quelle: nextpit Withings zeigt dir auch, welches Teil des Herzens du misst, während du BeamO an verschiedenen Stellen am Brustkorb positionierst. Quelle: nextpit Eine der interessantesten Funktionen ist die Möglichkeit, den eigenen Herzschlag zu hören. Die App erkläärt, was jede Art von Lungenmessung bedeutet. Nach einer Messung werden dei Daten zur Gesundheit der Atemwege automatisch in der App gesichert.

Die erste Einrichtung geht schnell: App herunterladen, BeamO verbinden, fertig. Wenn du schon Geräte von Withings nutzt, kennst du den Ablauf vielleicht. Aber auch wenn du neu bist, wirst du gut durch die Einrichtung geführt. Und wenn du mal nicht weiterkommst, hilft dir die App Schritt für Schritt weiter.

Du kannst bis zu 8 Profile erstellen, und Kinderprofile können über das Hauptkonto verwaltet werden. Um weitere Profile hinzuzufügen, teilst du einfach einen Link mit den Personen, mit denen du das Gerät teilen möchtest. Es gibt auch einen Gastmodus, der es ermöglicht, BeamO mit Personen in deiner Nähe zu teilen – allerdings werden die Daten dabei nicht gespeichert, da ein Withings-Konto erforderlich ist, um Messergebnisse zu speichern. Kurz gesagt: BeamO ist sehr praktisch für die gemeinsame Nutzung in der ganzen Familie.

Für wen ist der BeamO geeignet?

Zunächst ist es wichtig klarzustellen, dass der BeamO kein Diagnosegerät ist. Es ist ein Mittel, das dir dabei hilft, bei Bedarf besser auf deine Gesundheit zu achten. Besonders praktisch ist, dass das Gerät nicht nur misst, sondern deine Daten auch speichert. So kannst du Muster besser erkennen und ein besseres Verständnis für deine eigene Gesundheit – und der deiner ganzen Familie entwickeln.

Das Gerät ist besonders hilfreich für Eltern, etwa zur Überwachung von Fieber oder Husten bei Kindern. Das Gleiche gilt auch für Betreuungspersonen, die sich um Kinder oder ältere Personen kümmern. Es ist zudem besonders wertvoll für Menschen, die in Regionen leben, in denen der Zugang zu einem Arzt eingeschränkt ist. Wenn du regelmäßig Gesundheitswerte kontrollieren möchtest, ohne mehrere Geräte zu verwenden, ist der BeamO eine clevere All-in-one-Lösung. Außerdem ist der für den medizinischen Gebrauch in Deutschland zertifiziert.

Die Nutzung von Gesundheitsapps wie Doctolib und TeleClinic nimmt immer weiter zu. Ein smartes Gerät wie der BeamO hilft dabei, die Verbindung zwischen dir und deinem Arzt spürbar zu verbessern. Genau das ist letztlich auch das Hauptziel von Withings: Gesundheitsvorsorge einfacher, zugänglicher und besser vernetzt zu machen.

Preis und Fazit

Der BeamO kostet 249,95 Euro. Das ist deutlich mehr als ein normales Thermometer, aber du bekommst dafür ein echtes Multitalent. Temperatur, EKG, Blutsauerstoff und Herzgeräusche – alles in einem Gerät. Er lädt in nur einer Stunde auf und hält dann monatelang durch.

Wenn du dich und deine Familie besser im Blick haben möchtest, ohne viel Technik verstehen zu müssen, ist der BeamO eine tolle Lösung. Er macht Gesundheit messbar – schnell, einfach und zuverlässig.

Wenn du eine ausführlichere Einschätzung zu Withings BeamO suchst, findest du eine vertiefte Version dieses Artikels auf nextpit.de.

Vorteile Withings BeamO:

Kompakt und einfach zu bedienen

Unterstützt bis zu 8 Benutzer

Mühelose Datenübertragung mit deinem Arzt

EKG-Bewertungen mit Abonnement enthalten

CE-gekennzeichnet in Europa

Nachteile Withings BeamO:

Fühlt sich ein wenig weit weg von der Alltagsrealität der meisten Menschen an