Der Vileda JetClean 3in1 erledigt drei Arbeitsschritte in einem. Das Kombi-Gerät sieht erst einmal aus wie ein handelsüblicher Staubsauger. Aber es steckt einiges mehr drin.

Im Karton ist das Gerät schon fast vormontiert. Lediglich das obere Handteil muss ins Gerät gesteckt werden und schon ist der JetClean grundsätzlich einsatzbereit. Im Lieferumfang steckt außer dem Gerät noch dies:

Reinigungsschale

Messbehälter

Anleitung

Abzüge gibt es für viel Plastik in der Verpackung. Auf den ersten Blick fällt außerdem auf, dass das Handteil nicht höhenverstellbar ist. In der Praxis fällt dies nicht negativ ins Gewicht. Sowohl große als auch kleine Nutzer können das Gerät ohne körperliche Anstrengung und bei gleichbleibend hoher Saugwisch-Leistung problemlos benutzen, dafür sorgt der Boden-Aufsatz und die insgesamt leichte und flexible Handhabung. Das Handteil lässt sich nicht nur starr vertikal, sondern auch horizontal und diagonal im Boden-Aufsatz bewegen.

Der erste Eindruck: Aufbau, Verarbeitung und Details

Ist das Handteil eingesteckt, ist der JetClean sofort startklar. Insgesamt ist das Gerät gut verarbeitet, die Kunststoffteile neigen nicht zum schnellen Verschleiß. Auch und insbesondere die Clip-Verschlüsse zum Abnehmen von Wassertanks oder zum Öffnen der Abdeckungen machen einen guten und sauberen Eindruck.

Das 7 Meter lange Kabel des JetClean ist fest im Gerät verbaut. Der Kabelausgang liegt weit, vielleicht zu weit unten. Abhilfe, damit das Kabel beim Putzen nicht im Weg herumliegt, schafft aber eine Führungshilfe an der Rückseite des Handteils. Während der JetClean ruht, kann das Kabel an der Rückseite des Geräts aufgewickelt werden. Mitsamt der Reinigungsschale, in der der JetClean sauberen Stand findet, ist er so platzsparend verstaut.

Ganz vorne im Bodenreiniger ist noch eine LED-Leiste angebracht, die sich gleichzeitig mit der Wischfunktion einschaltet. Was zunächst wie eine Spielerei wirkt, entpuppt sich als sinnvoll, sobald es mit dem Saugwischer auch mal unter ein Regal, ein Sofa oder das Bett geht. Staub und Dreck werden im Dunkeln nicht mehr übersehen.

So funktioniert der Vileda JetClean 3in1

Als 3in1-Gerät erledigt der JetClean wie versprochen die drei Arbeitsschritte in einem. Beim Vorwärtsbewegung saugt und wischt das Gerät, beim Rückwärtsfahren über dieselbe Stelle wird diese getrocknet. Der Vileda JetClean verfügt über eine exzellente Trocknungsfunktion, dies ist umso wichtiger, als dass es keine Wasser-Dosierungs-Stufen bei der Wischfunktion gibt.

Aber auch als reiner Sauger ist der JetClean gut zu gebrauchen. Am Handteil lässt sich dann die Nass-Wisch-Funktion zu- und zur besseren Dosierung auch temporär abschalten. Reinigungsmittel ist nicht notwendig, der JetClean putzt nur mit Wasser und das hygienisch. Laut Hersteller-Angabe werden beim Putzen 99 Prozent der Bakterien entfernt. Diesen Umstand hat Vileda durch ein unabhängiges, akkreditiertes Institut für Mikrobiologie und Immunologie bestätigen lassen.

Gestaubsaugt wird durch eine Gummilippe, also einen breiten Saugstutzen ganz vorne am Gerät. Für deren Beschaffenheit besitzt Vileda sogar das Patent. Die Saug- und die Wischfunktion sind hier komplett getrennt. Das bewirkt, dass loser Dreck zuerst eingesaugt und damit nicht nass wird.

Gleich hinter der Gummilippe sitzt die schnell rotierende Mikrofaser-Rolle, die den Boden wischt. Zusammen wird der Schmutz und das wieder aufgesaugte Wasser im Schmutzwasserbehälter gesammelt. Clever: Ein integrierter Schwimmer darin verhindert, dass der Tank überläuft. Sobald dies der Fall ist, lässt die Trockenleistung spürbar nach. Ein optisches Signal, etwa mittels LED-Blinken, gibt das Gerät dabei aber nicht.

Das Selbstreinigungs-Prinzip

Während sich die Mikrofaser-Rolle in der mitgelieferten Reinigungsschale dank eingebauter Haken selbst gründlich reinigen kann, müssen Tanks, Filter und Abdeckungen nach dem Einsatz manuell gereinigt werden. Der Hersteller empfiehlt die Selbstreinigung nach jedem Einsatz durchzuführen, um das Antrocknen von Schmutzpartikeln zu vermeiden.

Nach einigen Durchläufen ist es aber angebracht, auch die Mikrofaser-Rolle herauszunehmen und unter fließendem Wasser zu säubern. Eine Ersatzrolle zum Wechseln liegt nicht bei. Ein Ersatzteil-Set mit neuer Rolle, Filter, Rollenabdeckung und Reinigungsbürste gibt es beispielsweise im Vileda-Online-Shop (UVP 49,99 Euro). Ein kleineres Ersatzset mit zwei Filtern und einer Rolle ist beispielsweise im Vileda Amazon Shop zum Preis von 34,99 Euro erhältlich.

Praxis-Test: Stärken und Schwächen des Vileda JetClean

Zu den Stärken des Vileda JetClean 3in1 zählt vor allem die Saugleistung. Schon als Staubsauger ist das Gerät richtig gut zu gebrauchen. Ebenfalls äußerst positiv ist die flexible Handhabung und die austarierte Balance. Der JetClean ist kein Schwergewicht, dass seine Wischrolle auf den Boden presst, aber auch kein federleichtes Gerät, das mit Nachdruck bedient werden muss. Gewicht und Flexibilität sind nahezu ideal.

Gewischt wird ebenfalls rein und gründlich. Auch hartnäckige und eingetrocknete Flecken sind nach ein paar Versuchen weg. Die Wassermenge lässt sich dabei jedoch nicht per Stufeneinstellung, sondern nur per An-Aus-Schalter für den Wassereinsatz am Handteil. Super ist der JetClean dann, wenn es um die Aufnahme von nassen Flecken geht. Wenn etwa ein Glas klebrigen Getränks umkippt, macht der JetClean die Stelle restlos und gründlich sauber – in einem Rutsch.

Tipp: Wenn du das Gerät anhebst, schalte die Wisch-Funktion am Handteil kurz aus, sonst gibt es kleine Wasserpfützen.

Nur mit Wasser – aber nicht in Ecken

Die Bauform des Bodenreinigers ist von Vorteil. Möglichst flach gehalten ist der JetClean auch zum Saugwischen unter Regalen, Sofas oder Betten geeignet. Einen Pluspunkt erhält der JetClean außerdem für die rein auf Wasser basierende Reinigung. Die Verwendung von Reinigungsmittel hat hier maximal noch einen olfaktorischen Effekt. Wenn du Putzmittel benutzen willst, achte darauf, dass es eines ist, das wenig bis gar nicht schäumt und dosiere es nur minimal im Frischwassertank (1-2 Tropfen reichen), sonst entstehen Schlieren und die Wischleistung sinkt.

Schwierigkeiten hat der JetClean in Ecken und an baubedingten Kanten, zum Beispiel Fußleisten an Wänden. Da die Wischrolle starr ist und sich weder nach vorne noch zu den Seiten bewegt, bleibt beim Bodenwischen etwas Schmutz auf der Strecke, der dann manuell aufgewischt werden muss. Dieser Umstand ist durch die Bauform und das Rollen-Prinzip leicht und logisch erklärbar, sorgt aber für einen weiteren Arbeitsschritt.

Eine stetige Pflege und Reinigung des JetClean ist nach jedem Einsatz notwendig und empfehlenswert. Der Schmutzwassertank muss samt Filter herausgenommen, auseinandergebaut und dann einzeln abgespült werden, was bei gebotener Gründlichkeit einige Zeit in Anspruch nimmt.

Kein Akku – ist das gut oder schlecht?

Entgegen aktueller Trends basiert der Vileda JetClean 3in1 nicht auf einem Akkubetrieb. Einerseits steigt durch die direkte Stromverbindung die schiere Leistung dank stärkerem Energiefluss.

Nebeneffekt ist ein gewisser Kabelsalat, Vileda bietet zwar gute Möglichkeiten, das Kabel am Gerät aufzuwickeln und zu führen, aber es bleibt eben da. Dagegen ist die Tatsache, Putzarbeit nicht unterbrechen zu müssen, um einen Akku zu wechseln oder gar stundenlang aufzuladen, gerade in größeren Wohnungen, die mit einer Akkuladung nicht zu putzen sind, ein echter Segen. Unterm Strich zeitsparend. Im Endeffekt ist die Akku-Frage eine, die sich je nach Anwendungs-Absicht unterschiedlich beantworten lässt, sodass der Umstand sowohl positiv als auch negativ bewertet werden kann.

Preis und Fazit

Für einen UVP von 249 Euro verkauft Vileda den JetClean 3in1 Bodenreiniger. Für die gebotene Leistung ist das ein fairer Preis. Mit insbesondere bei der Fleckenentfernung guten Ergebnissen eignet sich der JetClean als Kombi-Lösung für den modernen Haushalt. Auf Hartböden ersetzt er Staubsauger und Wischmopp in einem. Natürlich müssen sich Nutzer die Frage stellen, ob sie teils stundenlange Aufladepausen in Kauf nehmen oder bei voller und stabiler Leistung hier und da das Kabel umstecken müssen.

Pro:

Gute Saugleistung

Reinigung nur mit Wasser (kein chemischer Reiniger nötig)

Tolle Fleckenreinigung/-Aufnahme

Angenehme, flexible Handhabung

Vorteilhafte Bauform, gute Verarbeitung

Selbstreinigungsfunktion

Kein Akkubetrieb (Keine Aufladepausen, ideal für große Wohnungen)

Contra:

Viel Plastik in der Verpackung

Schwierigkeiten an Kanten

Kein Akkubetrieb (Kabelsalat, Lautststärke)

Zu kaufen gibt’s den JetClean im Shop auf der Hersteller-Seite. Der Preis beträgt 249,99 Euro, ab und zu ist der JetClean auch im Angebot erhältlich und wird dann zum Preis-Tipp.

