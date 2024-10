TINECO PURE ONE STATION 5: Top-Akkusauger mit außergewöhnlicher 3-in-1-Station im Test

Im September hat TINECO auf der IFA 2024 den PURE ONE STATION 5 Akkustaubsauger vorgestellt. Mittlerweile ist der Akkusauger in Deutschland erhältlich und ich durfte ihn bereits testen. Technisch ist er voll auf der Höhe und kommt mit einer richtig guten Boden-Beleuchtung, einer automatischen Schmutzerkennung und einer besonderen 3-in-1-Station daher. Stellt man den Akkusauger hier hinein, entleert sich der Inhalt in einen größeren Schmutzbehälter der Station, während die Bodenbürste ordentlich durchgepustet wird. Das ist ziemlich cool, weil man dadurch nochmal Zeit spart und eine konstant hohe Saugkraft erhält.

TINECO PURE ONE STATION 5: Was ihn besonders macht und was mitgeliefert wird

Ich habe mittlerweile schon einige Akkustaubsauger getestet, einer mit Absaugstation war bisher aber noch nicht dabei. Anfangs dachte ich, dass dieses Feature bei einem Akkusauger wirklich nicht nötig ist, da man ohnehin selbst Hand anlegen muss. Eine Minute mehr oder weniger Arbeit, um den Staubbehälter zu entleeren, macht den Braten auch nicht fett – so dachte ich. Allerdings hat die Station definitiv eine Daseinsberechtigung und bietet echten Mehrwert. Insbesondere für Nutzer, die alle ein bis zwei Tage durchsaugen und vielleicht mit Haustieren oder einer Familie zusammen leben. Aber dazu später mehr.

Schauen wir zunächst in den Karton. Der ist beim TINECO PURE ONE STATION 5 recht groß, der Lieferumfang hingegen überschaubar. So ist hier erstens der kabellose Staubsauger samt abnehmbarem Akku, Saugrohr und Bodenbürste dabei. Und zweitens die Station, die nicht nur zur Aufbewahrung und zum Aufladen dient, sondern eben auch zur bereits angesprochenen Selbstreinigung. An Zubehör ist nur eine Mini Power-Bürste für die Reinigung von Polstermöbeln, Autositzen und Co. im Lieferumfang inklusive. Obwohl der Großteil der Bauteile aus Kunststoff besteht, fühlt sich der Akkusauger wertig an und liegt gut in der Hand. Das Saugrohr selbst ist aus einer Art Aluminium gefertigt und wirkt daher besonders robust.

TINECO PURE ONE STATION 5 Test – Das ist alles im Lieferumfang enthalten

Böden, Polster und sonstige Ecken reinigen: Der neue TINECO-Akkusauger im Alltag

Aber, weshalb du wahrscheinlich hauptsächlich hier bist, ist die Frage: Wie schlägt sich der TINECO PURE ONE STATION 5 im Alltag? Und die kurze Antwort lautet – richtig gut! Du bekommst aber auch eine ausgiebigere Antwort. Generell lässt sich der neue Akkusauger von TINECO gut durch die Wohnung manövrieren. Er liegt angenehm in der Hand und gleitet flüssig über den Boden. Fährt man über Teppichböden, wird es allerdings ein bisschen schwergängiger. Hier muss man definitiv mehr Kraft aufwenden. Enge Kurven solltest du außerdem meiden, da du hier zu viel Muskelkraft im Handgelenk brauchst. Nach kurzer Eingewöhnung ist das aber kein wirkliches Problem mehr.

Die 175 Watt Saugkraft erledigen einen guten Job und befreien Hart- und Teppichböden zuverlässig von Staub und Schmutz. Besonders auf Teppichböden hilfreich ist der verbaute iLoop Smart Sensor, der dir per Farbverlauf anzeigt, wie schmutzig der Untergrund noch ist. So weißt du, ob du eventuell eine Stelle länger staubsaugen solltest. Auf Hartböden hilft zusätzlich der 120°-Weitwinkelscheinwerfer, der selbst feinste Staubpartikel und Haare sichtbar macht.

TINECO PURE ONE STATION 5 Test – Die Beleuchtung hilft beim Aufspüren von Staub

Insgesamt stehen dir zudem die drei Modi Eco, Auto und Max zur Verfügung. Ersterer ist besonders energiesparend und ermöglicht daher auch die längste Laufzeit. Im Auto- und Max-Modus holst du hingegen noch mehr aus dem Akkusauger heraus. Besonders stark ist zudem die Laufzeit von bis zu 70 Minuten. Bei starker Verschmutzung und entsprechend mehr benötigter Saugkraft sinkt die Laufzeit jedoch.

Der leuchtende Strich in der Mitte verändert seine Farbe, wenn der Boden schmutzig ist

Ansonsten gefällt mir außerdem die Vielseitigkeit des TINECO PURE ONE STATION 5. Denn er lässt sich als Hand-Staubsauger auch für Möbel und sonstige schwer erreichbare Ecken verwenden. Die Mini Power-Bürste hilft zudem bei der Reinigung von Polstermöbeln und anderen textilen Oberflächen. Praktisch ist dabei, dass du sie sowohl am Handstück als auch am Saugrohr befestigen kannst, um dich nicht immer bücken zu müssen. Das Saugrohr lässt sich zudem auch ohne Aufsatz nutzen, um etwa Spinnweben an der Decke zu entfernen. Allerdings hätte ich mir hier auch eine 2-in-1-Staubbürste im Lieferumfang gewünscht, wie sie etwa im Karton des kürzlich von mir getesteten TINECO PURE ONE A50S liegt.

Die Mini Power-Bürste ist perfekt für die Reinigung der Couch

Selbstreinigung sorgt für längere Ruhe

Ist man mit dem Hausputz durch, wird’s ein bisschen magisch. Denn wenn du den Akkusauger in seine Station stellst, klappt der Staubbehälter automatisch auf, der Inhalt wird herausgepustet und die Bodenbürste rotiert mit voller Kraft. Dadurch wird diese gleich mit gereinigt. Und auch Filter, Rohr und Staubbehälter sehen danach wieder wie neu aus. So bleibt dir zusätzliche Arbeit erspart und der Staubsauger ist gleich wieder bereit für den nächsten Einsatz. Außerdem verstopft der Filter nicht, sodass die Saugleistung konstant hoch bleibt.

Der Schmutzbehälter in der Station ist mit 2,5 Litern groß genug, um ihn eine längere Zeit nicht entleeren zu müssen. Nach der Selbstreinigung habe ich an der Bodenbürste kein Haar mehr gefunden. Das mag einerseits an der sogenannten ZeroTangle-Bürste selbst liegen, die das Verheddern von Haaren verhindert. Die Selbstreinigung trägt aber definitiv auch ihren Teil dazu bei.

TINECO PURE ONE STATION 5 – Der Akkusauger wird in der Station angedockt und entleert sich hier selbst

Fazit zum TINECO PURE ONE STATION 5

Nachdem ich den TINECO PURE ONE STATION 5 nun rund zwei Wochen getestet habe, muss ich sagen, dass er ein rundum gelungener Akkusauger ist. Die Saugleistung und Laufzeit sind ordentlich und die Schmutzerkennung per Boden-Beleuchtung sowie iLoop-Sensor funktioniert hervorragend. Darüber hinaus wirkt der Sauger robust verarbeitet und die Selbstreinigungsstation bietet einen echten Mehrwert. Und auch der dafür veranschlagte Preis von 399 Euro ist meiner Meinung nach fair für das, was du hier bekommst.

Allerdings ist kein Produkt absolut perfekt. So hätte ich mir etwa gewünscht, dass TINECO hier noch eine Fugenbürste beigelegt hätte, um besser in Ritzen zu kommen. Außerdem sind enge Kurvenfahrten und die Fahrt über Hochflor-Teppiche verhältnismäßig schwergängig. Auch die Lautstärke beim Saugen ist relativ laut.

Pros

Fairer Preis

Gute Verarbeitung

Ordentliche Saugkraft

Top-Schmutzerkennung

Vielseitig einsetzbar

3-in-1-Station nimmt Arbeit ab

Hervorragende Laufzeit

Contras

Schwergängig in engen Kurven und auf Teppichen

Wenig Zubehör

Relativ laut