Tineco Pure One A50S Akkusauger im Test: Perfekt für Hartböden, Möbel und die Decke

Ich bin ein großer Fan von Akkusaugern, machen sie das Staubsaugen doch so viel einfacher als mit einem kabelgebundenen Gerät. Spinnweben an der Decke, Möbel, Böden oder der PKW-Innenraum lassen sich so einfach viel bequemer reinigen. Der neue Tineco Pure One A50S kommt dabei mit hilfreichem Zubehör und einigen coolen Features daher, die eine wirklich sinnvolle Hilfe sind.

Tineco Pure One A50S: Verarbeitung, Lieferumfang & Design

Als ich den Karton geöffnet habe, sah ich gut sortiert und durch Folie und Pappe geschützt, den Akkusauger samt Zubehör vor mir liegen. Da wäre einmal das Herzstück des Tineco Pure One A50S samt Akku, Motor, Hand-Halterung, Display, Filter und Staubbehälter. Dazu liegt in der Verpackung ein flexibles Saugrohr, eine Wandhalterung, eine 3DSense-Bodenbürste sowie eine 2-in-1 Staubbürste für Fugen und eine Mini-Power-Bürste für Polster. Um die Wandhalterung zu befestigen, muss man leider bohren. Eigenständig steht der Akkusauger nicht. Bei einer Arbeitspause muss man das Gerät also auf den Boden legen.

Tineco Pure One A50S Test – das ist alles im Lieferumfang enthalten

Generell macht alles einen robusten Eindruck und sieht durch das Design in Weiß, Schwarz und Silber modern aus. Zwar sind die meisten Bestandteile überwiegend aus Kunststoff gefertigt, aber es wirkt dennoch alles stabil und wertig. Der untere Teil des Saugrohrs ist sogar aus einer Art Aluminium gefertigt und hinterlässt so einen besonders stabilen Eindruck.

Der Tineco-Akkusauger in der Praxis

Ich habe mit dem Tineco-Akkusauger in meiner Wohnung einmal die ganzen Böden samt Fußleisten, aber auch einige Möbel gereinigt und Spinnweben von der Decke entfernt. Was mir dabei direkt gut gefallen hat: Man kann die mitgelieferten Aufsätze nicht nur am Handgerät, sondern auch am Saugrohr befestigen. Dadurch ist es ein Leichtes, im Stehen Staub von Ecken am Boden oder Fugen im Bad zu entfernen beziehungsweise zum Saubermachen bis an die Decke zu kommen. Auch das knickbare Saugrohr ist eine gute Idee, um unter Möbeln sauberzumachen, ohne komplett in die Knie gehen zu müssen.

Praktisch: Das Saugrohr kann man abknicken, um unter Möbeln sauberzumachen

Außerdem gefällt mir das Display am Handgerät: Es ist klein und zeigt alle Infos, die man benötigt, übersichtlich an. Hier siehst du einerseits den Akkustand, aber auch den gewählten Modus. Generell kannst du entscheiden zwischen den Modi Eco, Auto und Max. Der Erste ist besonders energiesparend, bei dem Zweiten musst du dich um nichts kümmern und im Max-Modus holst du selbst tief sitzenden Staub aus Teppichen und Polstermöbeln. Zusätzlich bekommst du auf dem Bildschirm farblich angezeigt, wie verschmutzt ein Bereich gerade ist. Das ist insbesondere auf Textilien hilfreich, wenn man den Staub gar nicht unbedingt sieht.

Tineco Pure One A50S Test – das Display zeigt Modus, Verschmutzung und mehr an

Dazu erkennt die 3DSense-Bodenbürste automatisch, wie verschmutzt der Fußboden ist und passt die Saugleistung entsprechend von selbst an. Bei der Reinigung von Böden hilft zudem das grüne Licht mit einem weiten Winkel von 120 Grad. Da es sich direkt über dem Boden befindet, sieht man erstaunlich gut, wo sich noch feiner Staub versteckt und man vergisst keine Stelle am Boden. Ich würde sogar behaupten, dass ich so eine gute Beleuchtung bisher in keinem anderen Akkusauger gesehen habe.

Tineco Pure One A50S Test – das Bodenlicht macht feinsten Staub sichtbar

Zubehör, Saugkraft und Laufzeit

Die Polsterbürste ist ebenfalls hilfreich und kann mithilfe der rotierenden Bürste aus Sofa, Autositzen und Co. festsitzenden Schmutz entfernen. Besonders praktisch finde ich persönlich aber die 2-in-1-Staubbürste. Mit nur einem Handgriff verwandelt man diese in ein Fugen-Werkzeug oder eine kleine Bürste. So lassen sich Polsterritzen, Fugen und vieles mehr wunderbar in einem Durchgang säubern. Gerade wenn man die gesamte Decke am Stück von Spinnweben befreien möchte, kann das Handgerät aber auf Dauer etwas schwer werden. Bei der Bodenreinigung war das Gesamtgewicht von rund vier Kilogramm aber kein Problem.

Die Decke ist mit dem Zubehör des Tineco Pure One A50S problemlos erreichbar

Die Saugkraft gibt Tineco mit 185 W an. Im Test hat der Akkusauger problemlos Staub und Schmutz entfernt und dürfte somit für die allermeisten Nutzer vollkommen ausreichend sein. Einziges Problem: Bei meinem Kurzflor-Teppich im Badezimmer ist der Tineco Pure One A50S ziemlich schwergängig unterwegs. Und auf meinem hochflorigen Teppich im Wohnzimmer kommt der Akkusauger dann echt ins Straucheln. Er lässt sich kaum bewegen und geht nach einer Zeit einfach aus. Besitzt du also viele – vor allem hochflorige – Teppiche, ist dieses Modell nicht zu empfehlen. Auf Hartböden, wie Laminat, Parkett oder Fliesen, entfaltet der Akkusauger aber seine wahre Stärke. Der 2.500-mAh-Akku sorgt zudem für eine wirklich stattliche Laufzeit von bis zu 70 Minuten mit einer Aufladung. Bei starken Verschmutzungen und entsprechend höherer Saugleistung kann die Laufzeit aber auch deutlich sinken.

Fazit

Insgesamt hat mir der Tineco Pure One A50S sehr gut gefallen. Er ist absolut vielseitig einsetzbar, gut verarbeitet und setzt auf Features, die echten Mehrwert bieten. Anstatt fünf oder sogar mehr Aufsätze mitzuliefern, setzt Tineco hier ebenso neben der Bodenbürste auf zwei wirklich gute Aufsätze, die man schnell zur Hand hat und vielfältig verwenden kann. Auch das Bodenlicht, die Schmutzerkennung, die Saugleistung und die Akkulaufzeit konnten mich absolut überzeugen.

Die 2-in-1 Staubbürste lässt sich mit und ohne Borsten nutzen

Einziges Manko: Für Teppiche ist der Akkusauger weniger geeignet. Mit einem kleinen Kurzflor-Teppich im Badezimmer kommt er noch klar, sobald aber große Flächen aus Teppichboden bestehen oder du mehrere hochflorige Teppiche besitzt, würde ich dir von dem Sauger abraten. Außerdem hätte ich mir gewünscht, dass der Akkusauger eigenständig stehen kann. Im Gesamtergebnis ist das aber durchaus verkraftbar.

Der Tineco Pure One A50S Akkusauger ist zum Preis von 299 Euro erhältlich bei Amazon oder im Online-Shop von Tineco.

Pros des Tineco Pure One A50S

Relativ leise

Gute Verarbeitung

Automatische Schmutzerkennung

Sehr vielfältig einsetzbar

Sehr gutes Bodenlicht

Gute Saugleistung

Sehr gute Akkulaufzeit

Contras des Tineco Pure One A50S

Nicht auf hochflorigen Teppichen nutzbar

Auch auf Kurzflor-Teppichen schwergängig

Gewicht wird bei der Reinigung von Decken mit der Zeit schwer

Kann nicht eigenständig stehen