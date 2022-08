Tineco Pure One S15 Pro im Test: Dieser Akku-Sauger kann etwas besonderes

Tineco stellt bereits seit 1998 Staubsauger her und hat sich mittlerweile auf immer smartere Haushaltsgeräte spezialisiert. Mit der neuen Pure One S15 Serie hat die Tochterfirma des Haushaltsroboter-Herstellers Ecovacs nun drei neue Akku-Sauger auf den Markt gebracht: den Pure One S15 Essentials, Pure One S15 Pet und Pure One S15 Pro. Wir haben das Flaggschiff, den Tineco Pure One S15 Pro, getestet.

Tineco Pure One S15 Pro: Hochwertige Verarbeitung, zeitloses Design

Auf den ersten Blick macht der Tineco Pure One S15 Pro bereits einen hochwertigen Eindruck. Er liegt angenehm in der Hand und ist gut verarbeitet. Das schwarzweiße Design mit Elementen in Chrom-Optik ist ebenso modern wie zeitlos. Das Gehäuse besteht zum Großteil aus Kunststoff, hat aber auch ein paar Edelstahl-Elemente verbaut und fühlt sich insgesamt ziemlich hochwertig an. Aber wie ist der Akku-Staubsauger eigentlich aufgebaut? Das Herz des Geräts ist das Handstück. Hier befinden sich Motor, Akku, Filter, Staubbehälter, Bedienelemente und Info-Display.

Das Handstück mit LCD-Display und iLoop™-Ring

Zusammen mit allen weiteren Aufsätzen lässt sich daraus jetzt wahlweise ein Boden- oder Handstaubsauger machen. So lässt sich an das Handstück ein Saugrohr stecken – und daran wiederum die weiteren Aufsätze. Der LED-Scheinwerfer-Bürstenkopf ist dabei vor allem für die Entfernung von Staub und Schmutz vom Boden gedacht, er lässt sich aber – wie alle anderen Aufsätze auch – sowohl am Saugrohr als auch direkt am Handstück anbringen. Das kann etwa für die Reinigung von Treppenstufen praktisch sein.

Viel Zubehör macht den Akku-Sauger flexibel einsetzbar

Der Boden-Bürstenkopf rotiert schnell und hat somit genügend Power, um Haare und Schmutz auch aus Teppichen zu entfernen. Dank Zero Tangle™ Technologie wird verhindert, dass sich Haare in der Bürste verheddern. Sämtliches Zubehör ist schnell per Klick-Mechanismus an- und wieder abgesteckt und ermöglicht so einfaches Wechseln zwischen der Boden-, Polster- oder Deckenreinigung.

Das Handgerät des Tineco Pure One S15 Pro mit Zubehör

Darüber hinaus finden wir in der Verpackung eine schmale Fugendüse für die vereinfachte Reinigung von Polsterritzen und sonstigen schwer zugänglichen Stellen sowie eine 2-in-1-Staubbürste. Diese hat ein breites Saugrohr, das sich per Knopfdruck in eine Bürste für Regale und sonstige Oberflächen verwandeln lässt. Weiterhin finden wir eine Mini-Power-Bürste im Karton, die extra für die Reinigung von Polstern geeignet ist. Diese funktioniert ebenfalls mit einer rotierenden Bürste, um noch besser festsitzenden Staub entfernen zu können.

Tineco Pure One S15 Pro: Spricht mit dir und leuchtet je nach Verschmutzungsgrad

Als wir den Akku-Staubsauger das erste Mal einschalten, leuchten das Display und der Leuchtring am Handstück auf und wir werden von einer Stimme freundlich begrüßt. Auf dem LCD-Display bekommen wir nun eine kleine Einführung mit Animationen zusammen mit einer akustischen Erklärung. Die Animationen sind im Übrigen nur dem Pro-Modell vorbehalten. Am Handstück befindet sich darüber hinaus ein Touch-Knopf, mit dem sich zwischen Max-Modus, Automatikmodus und manuellem Modus wechseln lässt. Mit dem Touch-Regler darunter lässt sich die Leistungsstufe manuell einstellen.

Cool ist der iLoop™-Ring um das Display herum. Denn dieser zeigt dir an, wie verschmutzt die jeweilige Stelle noch ist, die du gerade reinigst. Leuchtet er rot, ist noch Staub oder Schmutz vorhanden. Leuchtet er blau, kannst du dich weiter zur nächsten Stelle bewegen. Praktisch ist die Funktion insbesondere bei der Reinigung von Teppichböden, bei denen man nicht unbedingt sieht, wie verschmutzt der Boden noch ist.

Generell ist der Akku-Sauger recht mitteilungsbedürftig. Die Spracheinstellung wirkt im ersten Moment vielleicht etwas vorlaut. Allerdings bietet sie ein paar Einstellungen und macht den Haushaltshelfer in letzter Instanz sogar barrierefreier nutzbar. Das ist ein besonderes Merkmal des Tineco-Saugers.

Stark unter Möbeln, hohe Funktionalität, lange Ausdauer

Positiv ist uns aufgefallen, dass die Bodendüse relativ niedrig ist, wodurch auch die Reinigung unter Möbeln ein Leichtes ist. Außerdem lässt sich das Gerät komplett flach über dem Boden bewegen, ohne dass die Bodendüse den Kontakt zum Boden verliert. Weiterhin praktisch ist die mitgelieferte unauffällige Ladestation, die einfach nur auf den Boden gestellt wird und keine Bohrungen in den Wänden nötig sind. Auf der Rückseite ist Platz für alle Aufsätze – so sind sie jederzeit griffbereit.

Das Handgerät des Tineco Pure One S15 Pro im Test

Besonders hervorzuheben ist die hohe Funktionalität des Tineco Pure One S15 Pro. Beim Zubehör wurde wirklich mitgedacht und die LED an der Bodendüse ist ebenso hilfreich, wie die Entleerung des Staubbehälters einfach ist. Hier musst du lediglich einen Hebel nach unten schieben und schon klappt das Fach an der Unterseite auf – und der Inhalt fällt in den Mülleimer. So kommt man nicht in Kontakt mit dem aufgesammelten Schmutz und muss nicht großartig etwas auseinanderbauen.

Die Akkulaufzeit gibt Tineco im Automatikmodus mit bis zu 40 Minuten an, was schon viel ist für einen Akkusauger. Die Laufzeit soll für eine Fläche von bis zu 130 Quadratmetern mit einer Ladung reichen. Möchtest du eine noch größere Fläche in einem Rutsch saugen, kannst du auch noch einen Zweit-Akku hinzukaufen, der sich bei Bedarf schnell per Knopfdruck wechseln lässt.

Fazit

Während der Tineco-Sauger mit einem Gewicht von 3,1 Kilogramm bei der Bodenreinigung angenehm leicht und auch leichtgängig ist, haben wir ihn bei der Säuberung der Decke als relativ schwer empfunden. Da man die Decke jedoch in der Regel nur ein paar Sekunden lang säubert, ist das nur ein halber Kritikpunkt.

Bei unserem Test haben wir auch einen kurzen Blick in die Tineco App geworfen, die jedoch bei einem Akkusauger, wie dem Tineco Pure One S15 Pro, obsolet erscheint. Hier siehst du unter anderem den Akkustand des Geräts, kannst die Reinigungsdauer und Filterlebensdauer sehen. Außerdem kannst du dir einen Reinigungsplan und Erinnerungen erstellen. Der Preis ist mit 599 Euro (UVP) recht hochpreisig und dürfte in den kommenden Monaten ein gutes Stück fallen. Verkauft wird unter anderem im Tineco-Online-Store und via Amazon.

Alles in allem ziehen wir ein positives Fazit, da der Akku-Staubsauger ein sehr gutes Reinigungs-Ergebnis erzielt hat und viele smarte Premium-Funktionen sowie umfangreiches Zubehör bietet. Außerdem wirkt er sehr hochwertig verarbeitet und ist flexibel einsetzbar für Boden, Möbel oder PKW.

Vorteile

Schickes Design

Leise bei der Reinigung mit allen Aufsätzen außer der Bodenbürste

Automatische Anpassung der Saugleistung

Leistungsstark

Einfache berührungslose Entleerung

Gutes und umfangreiches Zubehör

Schlanke Bodenbürste für die problemlose Reinigung unter Möbeln

Nachteile

Relativ laut bei Bodenreinigung

Hohes Gewicht bei der Reinigung der Decke

Hoher Preis