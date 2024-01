Oukitel WP33 Pro im Test: Dieses Smartphone kriegst du nicht kaputt!

Ab Anfang Januar 2024 ist das neue Rugged-Smartphones Oukitel WP33 Pro erhältlich. Es hat nicht nur einen fünfmal so großen Akku wie viele aktuelle Smartphones, sondern ist auch nach Militärstandard vor Staub und Wasser geschützt. Und selbst Stürze aus bis zu 1,5 Meter Höhe soll das Outdoor-Handy problemlos überstehen. Dazu bietet es einige außergewöhnliche Features, die erst in lauten oder dunklen Umgebungen ihre volle Funktion entfalten. Wir haben es für dich getestet.

Oukitel WP33 Pro angefasst: Erster Eindruck, Knöpfe und Gehäuse

Als ich das Oukitel WP33 Pro ausgepackt habe, ist sofort klar geworden: Dieses Smartphone ist absolut kein gewöhnliches Smartphone. Es sieht bereits auf den ersten Blick extrem robust aus und passt nur so gerade in meine Hosentasche. Denn es ist ungefähr dreimal so dick wie mein täglich genutztes Pixel 6a und wiegt auch ungefähr dreimal so viel. Wer also ein normales Smartphone mit ein paar Outdoor-Features sucht, ist hier fehl am Platz. Wer allerdings regelmäßig in schroffen und staubigen oder nassen Umgebungen unterwegs ist, hat hiermit ein durchweg widerstandsfähiges Gerät zur Hand.

Da das Rugged-Handy mit knapp 580 Gramm wirklich kein handliches Leichtgewicht ist, verbaut der Hersteller an der Rückseite eine praktische Trageschlaufe, mit der das Gerät einen guten Halt hat – selbst mit Handschuhen. An einem Metallring am unteren Ende lässt sich das WP33 Pro zudem leicht an einem Karabinerhaken befestigen, um es auf der Baustelle oder in einer Werkstatt schnell griffbereit zu haben. An der Seite befinden sich außerdem ein Power-Button mit integriertem Fingerabdrucksensor, zwei Lautstärketasten und ein SOS-Knopf. Des Weiteren ist ein NanoSIM-Slot für zwei Karten und ein USB-C-Anschluss zum Aufladen an der Unterseite verbaut. Letzterer ist von einer Kunststoffkappe verdeckt, um vor Staub und Wasser geschützt zu sein. Aber dazu später mehr.

Großes FHD+-Display mit 60 Hertz

Ansonsten läuft das Oukitel WP33 Pro unter Android 13 und ist somit mit allen gewöhnlichen Apps im App-Store kompatibel. Die Nutzeroberfläche an sich ist übersichtlich und aufgeräumt – auf nervige Bloatware hat der Hersteller zum Glück verzichtet. Die Vorderseite des Rugged-Phones ziert ein großes 6,58-Zoll-Display, das in FHD+ auflöst und eine 60-Hertz-Bildwiederholrate bietet.

Oukitel WP33 Pro Test – das Display ist schön groß und hell

Massiver Akku: Fünfmal größer als in vielen anderen Handys

Eine absolute Besonderheit ist darüber hinaus der Akku des WP33 Pro. Denn der ist mit insgesamt 22.000 mAh rund fünfmal so groß wie bei vielen anderen aktuellen Smartphones. Dadurch sollen bis zu 120 Stunden Gesprächszeit beim Telefonieren oder 30 Stunden Videowiedergabe drin sein. Im Standby-Modus soll es sogar satte 2.600 Stunden durchhalten – das sind mehr als 100 Tage am Stück!

Cool ist aber auch die Fast Reverse Charge Funktion mit 18W. Denn hierdurch fungiert das Smartphone nebenbei auch noch als Powerbank. So sollst du etwa bis zu neunmal ein iPhone 15 damit aufladen können.

Performance und Speicherplatz

Wichtig sind aber auch die inneren Werte eines Smartphones. Und hier setzt Oukitel auf einen MediaTek Dimensity 6100+ Prozessor, der sonst vor allem in Einsteiger-Smartphones zum Einsatz kommt. Im WP33 Pro sorgt der Chip aber für eine solide Performance: Apps starten zügig und kleine Games laufen ruckelfrei. High-End-Performance, wie sie Oberklasse-Handys bieten, solltest du hier allerdings nicht erwarten. Aber die braucht es in einem Outdoor-Handy in der Regel auch nicht. Dafür kommt das Smartphone mit ungewöhnlich hohen bis zu 24 GB Arbeitsspeicher (12 GB Basis + 12 GB erweiterbar) sowie 256 GB Speicherplatz.

Kamera und Testfotos: Wie knipst es sich mit dem Oukitel WP33 Pro?

Auf der Rückseite des WP33 Pro befindet sich zudem eine Triple-Kamera, bestehend aus einer 64-MP-Hauptkamera, einer Makro-Kamera mit 2 MP Auflösung sowie einer Nachtsicht-Kamera mit 20 MP Auflösung. Letztere ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal, welche mit einem Infrarotlicht selbst in der Dunkelheit Fotos knipsen können soll. Leider ist jedoch keine Kamera-App auf dem Smartphone vorinstalliert und auch die Kamera-App von Google lässt sich nicht herunterladen. Für den Test der Kameras mussten wir also auf eine Drittanbieter-App ausweichen. Selfies knipst du zudem mit der 32-MP-Frontkamera.

Aber wie schlägt sich die Kamera? Das WP33 Pro schießt solide Fotos mit einer guten Farbgenauigkeit und schönen Tiefenunschärfe-Effekten bei Nahaufnahmen. Insbesondere bei Landschaftsfotos leidet jedoch leider die Schärfe etwas. Aber überzeuge dich selbst in unserer Testfoto-Galerie von den Ergebnissen.

Nahaufnahmen funktionieren gut, Farben und Details lassen sich gut einfangen Quelle: inside digital Landschaftliche Aufnahmen sind nicht ganz scharf Quelle: inside digital Kamera fängt satte Farben ein und auch Details werden in Nahaufnahmen gut dargestellt Quelle: inside digital Die Farben werden realistisch dargestellt – die Schärfe könnte aber besser sein Quelle: inside digital Auch hier sind die Farben gut getroffen, schöne Schärfe Quelle: inside digital Mit der Kamera lässt sich ein schöner Tiefenunschärfe-Effekt erzeugen Quelle: inside digital

Wie gut die Nachtsicht-Kamera knipst, kannst du übrigens im Test des Oukitel WP21 nachlesen und ansehen. Vorneweg: Das Feature ist schon beeindruckend.

Handy als Baustellenradio: Das macht das WP33 Pro zu einem echten Rugged-Phone

Wie bereits angekündigt, verfügt das Oukitel WP33 Pro darüber hinaus noch um ein paar weitere Features, die es perfekt für raue Umgebungen macht. So ist auf der Rückseite ein 5W-Lautsprecher verbaut, der bis zu 136 dB laut werden kann. Und das ist wirklich laut. Zum Vergleich: Normaler Straßenverkehr-Lärm ist um die 60 dB laut, ein Presslufthammer aus zehn Metern Entfernung kommt gerade einmal auf rund 90 dB. Arbeitest du also zum Beispiel auf einer Baustelle, kannst du so manchen Werkzeuglärm mit deiner Musik übertönen. Dank 8D-Audio soll der Klang besonders immersiv sein. In der Realität klingt der Sound jedoch etwas blechern und die Lautsprecher erzeugen kein wirkliches Volumen. Dennoch: Das Gerät ist wohl das einzige Handy, das gleichzeitig ein Baustellenradio sein kann.

Der Lautsprecher des Rugged-Smartphones wird extrem laut, klingt aber blechern

Beeindruckend ist hingegen das überaus robuste Gehäuse des WP33 Pro. Denn das ist unter anderem nach den Schutzklassen IP68 und IP69K zertifiziert und somit vor Staub und Wasser geschützt. Konkret bedeutet das: Es überlebt bis zu 30 Minuten lang 1,5 Meter unter der Wasseroberfläche und es soll Stürze aus 1,5 Metern Höhe ohne Probleme überstehen können. Das wollten wir genauer wissen und haben das Smartphone aus 1 bis 1,5 Metern Höhe ein paar Mal auf den blanken Steinboden fallen lassen. Das Ergebnis: Am Gehäuse sind ein paar Dellen und Kratzer zu sehen, das Display ist aber unversehrt und das Handy funktioniert weiterhin wie zuvor.

Das Gehäuse des Oukitel WP33 Pro ist extrem robust und steckt Stürze problemlos weg

Selbst Wasser, das mit Hochdruck einwirkt, soll das Gerät standhalten. Doch das ist nicht alles. Das Rugged-Smartphone ist außerdem nach MIL-STD-810H zertifiziert – einer Norm des US-Verteidigungsministeriums. Diese bewertet die Robustheit in extremen Umgebungen, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schock, Sand oder Staub. So soll das Gerät unter anderem auch ohne Probleme bei Temperaturen zwischen –20 und 55 Grad Celsius genutzt werden können.

Fazit

Nach unserem Test steht fest: Das Oukitel WP33 Pro ist durch und durch Outdoor-Smartphone. Es wird von einem absolut robusten Gehäuse vor Wasser, Staub und Stürzen geschützt und hält dank riesigem Akku erstaunlich lang durch. Und dank Reverse Charge dient es bei einem Abenteuer-Urlaub oder in einer Werkstatt gleichzeitig auch noch als Powerbank für weitere Geräte. Mit dem wahnsinnig lauten Lautsprecher lässt sich darüber hinaus sogar der lauteste Werkzeuglärm übertönen. Das Display und die Performance sind ebenfalls ordentlich und sollten alles bieten, was du von einem Rugged-Smartphone erwartest.

Hier und da haben wir jedoch auch noch Verbesserungswünsche. So sollte auf jeden Fall eine Kamera-App installiert sein, damit man auch die verbaute Makro- und Nachtsichtkamera nutzen kann. So muss man auf Drittanbieter-Software ausweichen, die nur auf die Hauptkamera zugreift. Außerdem ist das Smartphone wirklich ein reines Baustellen-/Werkstatt- beziehungsweise Outdoor-Handy. Für einen alltäglichen Gebrauch ist es einfach zu schwer und zu groß. Wer also nach einer Zwischenlösung sucht, sollte sich beispielsweise eher das Oukitel WP21 ansehen, das wir auch bereits testen durften. Sound- und Kameraqualität sind zudem ausbaufähig – Punkte, die bei einem Rugged-Smartphone aber durchaus vernachlässigbar sind.

Pros des Oukitel WP33 Pro

Sehr robustes Gehäuse

Riesiger Akku

Gutes Display

Ordentliche Performance

Sehr lauter Lautsprecher

Reverse-Charging

Praktische Handschlaufe

Contras des Oukitel WP33 Pro

Klobig und schwer, kein „Hosentaschen-Handy“

Keine Kamera-App vorinstalliert: Nachtsichtkamera lässt sich nicht testen

Klang der Lautsprecher ist blechern

Fotoqualität ausbaufähig