Sicheres Zuhause für wenig Geld! Überwachungskamera Aqara G100 im Test

Für weit unter 50 Euro verkauft Aqara die G100. Dafür erhältst du eine 2K-Auflösung, Personen-KI-Erkennung und eine IP65-Zertifizierung. Klingt nach einem echten Preistipp, oder? Hinzu kommt, dass Aqara bereits viel Erfahrung im Bereich Smart Home vorweist und ein eigenes Ökosystem vorweist. Überzeugt die Überwachungskamera für innen und außen?

So richtest du die Aqara G100 ein

Wenn du die Aqara G100 auspackst, wirst du zunächst eine unspektakuläre Überwachungskamera in den Händen halten. Denn sie ist mit den Maßen 58,16 × 58,16 × 72,25 mm und einem Gewicht von 180 g äußerst kompakt. Was die Staub- und Wasserresistenz angeht, so ist sie IP65-zertifiziert. Weiterer Schutz ist durch eine Manschette aus Kunststoff über dem USB‑C‑Anschluss gegeben. Damit soll der Anschluss vor Feuchtigkeit geschützt werden, damit die Kamera auch im Außenbereich genutzt werden kann.

Aqara G100

Obwohl die Aqara-Kamera nur 39,99 Euro kostet, gibt es eine Dreh- und Schwenkfunktion. Allerdings merkt man recht schnell, dass die Verarbeitung nicht die hochwertigste ist. Außerdem hatte ich jedes Mal Angst, die Kamera kaputtzumachen, wenn ich sie geschwenkt oder geneigt habe.

Für die Installation stehen dir drei Wege zur Verfügung. Zum einen kannst du sie auf den Standfuß stellen. Oder du schraubst sie fest an die Wand oder die Decke. In der Verpackung liegen alle nötigen Schrauben und Dübel bei. Leider ist der microSD-Steckplatz ohne Werkzeug erreichbar. Bedeutet: Du gehst immer die Gefahr ein, dass sich Dritte Zugang zu deinen Aufnahmen verschaffen. Erst wenn du das kostenpflichtige Abo nutzt, gibt es diese Sorge nicht.

Aqara G100

Schließlich richtest du die Kamera in der Aqara-App ein. Alternativ kannst du sie mit Apples HomeKit, Alexa, Google sowie SmartThings einrichten. Wichtig zu wissen: Um auf alle Funktionen zugreifen zu können, solltest du die Aqara-App nutzen.

Diese Funktionen gibt es in der Aqara-App

Genial für den Preis ist die Tatsache, dass sogar eine Gesichtserkennung an Bord ist. Somit erhältst du Benachrichtigungen, wenn sich fremde oder unbekannte Personen vor der Kamera befinden. Zusätzlich erkennt sie Tiere und Fahrzeuge, wenn sie lange genug im Kamerabild verweilen. Die Erkennung von Personen klappt im Alltag gut. Für die Auto- und Tiererkennung benötigst du das HomeGuardian-Abo.

Schließlich kannst du das Aqara-Ökosystem nutzen und die Kamera mit anderen Geräten des Herstellers koppeln. So kann etwa das Aqara U200 Lite Smart Lock (Test) die Tür automatisch öffnen, wenn bestimmte Personen erkannt werden. Auch bezüglich des Datenschutzes kann die Kamera überzeugen. Bei Bedarf kannst du einstellen, dass die Kamera nur mit deinem Benutzerkonto funktioniert.

So gut ist die Bildqualität der Aqara G100

Kunden erhalten eine 2K-Auflösung bei Tag und Nacht. Und dank des 3MP großen Sensors kannst du außerdem den Videofeed in 1080p abrufen. Die Auflösung gibt Aqara mit 2.304 × 1.296 Pixeln an – auf einem 1,8″ großen Sensor wohlgemerkt. Ein starker Wert für diese Preisklasse!

Wir sind noch nicht am Ende. Der Hersteller verbaut zwei Nachtsichtmodi: einen Farbnachtmodus mit Scheinwerfer und IR-Erkennungsmodus. Hinzu kommt eine Infrarotbeleuchtung, die eine verdeckte Beleuchtung bietet, und das, ohne potenzielle Einbrecher zu alarmieren.

Kommen wir zum Audio. Es gibt Zwei-Wege-Audio. Heißt: Du kannst mit Personen kommunizieren. Zusätzlich kannst du deine Stimme verzerren lassen. Allerdings solltest du die anderen Stimmen nicht nutzen, da sie viel zu undeutlich sind und somit nicht praxistauglich. Zugegeben, muss es aber auch bei einem Kaufpreis von 40 Euro irgendwo Abstriche geben.

Aqara G100

Fazit: Lohnt sich der Kauf Aqara G100?

Die Aqara G100 zeichnet ein minimalistisches Design, eine gute Bildqualität und viele Funktionen aus – und das bei einem Kampfpreis von 39,99 Euro. Der Preis ist eine echte Ansage an die Konkurrenz. Für den Preis wirst du keine bessere Wahl treffen. In dem Sinne können wir dir die Überwachungskamera ohne Bedenken empfehlen. Die Aqara G100 ist bei Amazon erhältlich und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 39,99 Euro.

Vorteile:

Gutes Preis-Leistungsverhältnis

IP65-zertifiziert

140-Grad-Erfassung

Kompatibel mit Apple HomeKit

Nachteile:

Ungeschützter MicroSD-Kartenslot

Verarbeitung teils nicht hochwertig

Viele Funktionen nur mit Abo verfügbar