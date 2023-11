AOC Gaming Q27G2E im Test: Ein Monitor für Gaming und Büro?

Wir haben den AOC Gaming Q27G2E für dich getestet. Dabei haben wir besonders darauf geachtet, wie gut sich der Monitor beim Zocken, aber auch bei alltäglichen Aufgaben schlägt. Die technischen Daten des Monitors versprechen hohe Bildwiederholraten, 1440p Auflösung und niedrige Verzögerungen. Was kann der Monitor noch und wo liegen eventuell seine Schwächen?

Design und Verarbeitung

Die Verarbeitung des AOC Gaming Q27G2E macht einen sehr soliden und qualitativ hochwertigen Eindruck. Der Monitor wackelt nicht exzessiv, steht stabil auf dem mitgelieferten Standfuß und ist leicht aufzubauen. Das Design ist sehr simpel gehalten, was es dem Monitor erlaubt, sich an jedes Setup anzupassen. Lediglich die roten Akzente am unteren Bildschirmrand und dem Standfuß sorgen dafür, dass der Monitor zumindest ein wenig auffällt.

Der Monitor kann vor- und zurückgeneigt werden. Eine Einstellung der Höhe und ein seitliches Schwenken sind jedoch nicht möglich. Das Neigen des Monitors klappt ohne Probleme und macht einen stabilen Eindruck. Die Höhe des Monitors ist nicht auffällig hoch oder niedrig, also sollte es hier für die meisten keine Probleme geben. Allerdings ist eine Höhenverstellung bei anderen Monitoren von AOC in ähnlicher Preisklasse möglich, weswegen ihr Fehlen bei diesem Modell auffällt.

Anschlüsse

Zu den Anschlüssen des AOC Q27G2E muss nicht viel gesagt werden. Der Monitor bietet zwei HDMI 2.0 Anschlüsse und einen DisplayPort 1.2. Auch ein 3,5 mm Kopfhörerausgang ist vorhanden. Im Lieferumfang enthalten sind sowohl ein DisplayPort als auch ein HDMI-Kabel. Die mitgelieferten Kabel machen einen hochwertigen Eindruck, könnten aber für manche Setups etwas zu kurz sein. Die Länge beider Kabel beträgt jeweils 1,8 Meter.

Einrichtung

Die Einrichtung des Monitors ist sehr einfach. Er muss lediglich mit der Steckdose und dem PC/ Laptop verbunden werden. Etwas kniffliger wird es allerdings beim Finetuning der Einstellungen. An der Unterseite des Monitors befinden sich mehrere Knöpfe, mit denen du durch das Menü navigieren kannst. Das Problem dabei ist, dass die Knöpfe nicht sonderlich gut gekennzeichnet sind und du dich somit erst einlesen musst. Hast du die Steuerung allerdings einmal raus, dann bietet das Menü ausreichend Möglichkeit zur Einrichtung.

Du kannst aus verschiedenen Presets auswählen und an der Farbdarstellung schrauben. Hier kannst du auch den Eingang auswählen, den du benutzen möchtest. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du mehrere Geräte mit dem Monitor verbinden möchtest.

In dieser Tabelle findest du die wichtigsten technischen Daten des AOC Gaming Q27G2E:

AOC Gaming Q27G2E Bildschirmgröße 27 Zoll Panelauflösung 2560 x 1440 (QHD) Sync-Technologie Freesync Premium Reaktionszeit 1 ms Bildwiederholrate 155Hz (DP), 144Hz (HDMI) Anschlüsse 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.2

3,5 mm Kopfhörerausgang

Zu den Highlights des Monitors gehören eindeutig die hohe Bildwiederholrate und die QHD-Auflösung. Auch Freesync Premium ist ein willkommener Bonus. Ansonsten ist der Monitor allerdings eher unauffällig und ohne Schnickschnack ausgestattet.

Farbdarstellung, Blickwinkel und Bildschärfe

Der AOC Gaming Q27G2E verfügt über ein VA-Panel mit QHD-Auflösung. Die Farbeinstellungen, mit denen der Monitor ausgeliefert wird, konnten uns im Test nicht überzeugen. Farben wirken verwaschen und der Monitor insgesamt sehr dunkel. Allerdings lässt sich über die Einstellungen am Monitor einiges korrigieren und verbessern. Zwar ist die Farbdarstellung auch mit idealen Einstellungen nicht perfekt, aber dennoch deutlich besser als zuvor.

Es lässt sich eine deutlich warme Tönung erkennen.

Die Schwäche in der Farbdarstellung fällt vor allem beim Browsen oder anderer Office-Tätigkeiten auf. Helle Farben haben auf dem Q27G2E stets einen merklich warmen Ton und wirken somit eher gelblich. Vollends ausgleichen konnten wir dies im Test nicht, ohne dabei andere Abstriche in Kauf zu nehmen. Die unterschiedlichen Presets sind eine nette Spielerei, allerdings empfanden wir keine der Optionen als ansprechend. Wir entschieden uns daher für eine Custom-Einstellung.

Eine weitere Schwäche liegt in den Blickwinkeln. Manche Einstellungen sorgen dafür, dass der Monitor von der Seite schlichtweg nicht schön anzuschauen ist. Auch dieses Problem lässt sich zwar weitestgehend durch Einstellungsänderungen beheben, ist jedoch deutlich bemerkbar.

Beim Betrachten von der Seite nimmt die Qualität ab.

Reaktionszeit und Bildwiederholrate

Punkten kann der AOC Gaming Q27G2E allerdings, was die Reaktionszeit und Bildwiederholrate angeht. Die Reaktionszeit von einer Millisekunde ist sehr gering und es lassen sich somit keinerlei Verzögerungen wahrnehmen. Dank der hohen Bildwiederholrate ist das Spielerlebnis flüssig und es kommt nicht zu Problemen wie Screentearing. Für die meisten Spieler reichen 144 Hz beziehungsweise 155 Hz vollkommen aus. Nur wer leidenschaftlich FPS-Games zockt, bei denen es auf den Bruchteil einzelner Sekunden ankommt, profitiert tatsächlich von einer noch höheren Bildwiederholrate.

Fazit zum AOC Gaming Q27G2E

Insgesamt ist die Leistung des AOC Gaming Q27G2E für uns eher durchmischt. Dies liegt vorwiegend daran, dass AOC selbst mit dem AGON Monitor AG275QXN ein weit besseres Produkt bietet, das preislich nicht sehr weit über dem Q27G2E liegt. Allerdings hat auch der Q27G2E Qualitäten, die für ihn sprechen. Dazu gehört beispielsweise der niedrige Preis von nur etwa 196 Euro. Wer Schwächen in der Farbdarstellung in Kauf nehmen kann, der erhält für diesen Preis einen qualitativ hochwertigen Monitor mit guter Auflösung und hoher Bildwiederholrate.

Wer jedoch dazu bereit ist, ein paar Euro mehr zu zahlen, der ist mit dem AG275QXN schlichtweg besser bedient. Der Monitor bietet bessere Farbdarstellung, eine höhere Bildwiederholrate, mehr Anschlüsse und eine bessere Verstellbarkeit des Standfußes.