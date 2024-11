Die Smart-Home-Marke von TP-Link bringt mit dem Tapo RV30 Max Plus einen Saugroboter mit Wischfunktion auf den Markt, der sowohl mit einer beeindruckenden Saugkraft von 5.300 Pa als auch mit einer praktischen Absaugstation aufwartet.

Tapo RV30 Max Plus im Test

All das bekommst du für vergleichsweise günstige 250 Euro. Doch bevor du dich zum Kauf entschließt, solltest du wissen, was dieser "Preis-Leistungs-König" wirklich draufhat und wo eventuell Abstriche gemacht werden müssen. In unserem ausführlichen Testbericht erfährst du alles, was du über den Tapo RV30 Max Plus wissen musst – von der Benutzerfreundlichkeit bis hin zu seinen Reinigungsergebnissen.

Mit einem cleveren Konzept vereint der Tapo RV30 Max Plus Staubbehälter und Wassertank in einem praktischen 2-in-1-System. Optisch ein wenig zurückhaltend, ist er in klassischem Schwarz gehalten und ist mit einer Höhe von 10 cm unaufdringlich. Auffällig ist aber der integrierte LiDAR-Navigationsturm, der für die Raumerfassung sorgt. Die Rückseite ziert eine Seitenbürste, die dabei hilft, auch in Ecken und schwer erreichbare Bereiche zu gelangen. Die Wischplatte ist dabei abnehmbar und lässt sich flexibel je nach Bedarf anbringen, wobei der Hersteller auf einen festen Wischtuchmechanismus verzichtet.

Tapo RV30 Max Plus

Die Station des Tapo RV30 Max Plus

Die Basisstation, die zugleich als Ladeschale und Absaugstation fungiert, nimmt mit nur 22,8 × 16,4 × 33 cm vergleichsweise wenig Platz ein. Sie beherbergt einen 3-Liter-Staubbeutel und sorgt dafür, dass dein Saugroboter immer bereit für den nächsten Einsatz ist. Damit die smarte Reinigung auch reibungslos funktioniert, musst du zu Beginn eine WLAN- und Bluetooth-Verbindung herstellen. Gegebenenfalls ist auch ein Firmware-Update durchzuführen. Mit einem Fassungsvermögen von jeweils 300 ml für Schmutz- und Frischwasser bietet der Behälter genügend Kapazität, um selbst größere Flächen zu reinigen.

Tapo RV30 Max Plus

Die Tapo-App erhebt den Anspruch, mehr als nur eine einfache Steuerungsmöglichkeit für deinen Tapo RV30 Max Plus zu sein. Sie will das digitale Steuerzentrum deines Haushalts sein. Für den Preis von 250 Euro hast du die Möglichkeit, weit über die Standardreinigungsprogramme hinauszugehen. Mit einer starken Kartenfunktion, die die präzisen Grundrisse deiner Wohnung erfasst, setzt die App in ihrer Klasse neue Maßstäbe, die manch teureres Modell nicht zu bieten hat.

Einfaches Einrichten und Top-Karten-Funktion

Zu Beginn der Einrichtung erhältst du nützliche Tipps, um die Kartierung optimal zu unterstützen. Wenn du Teppiche in deinem Zuhause hast, empfiehlt es sich, die Wischplatte abzunehmen und Hindernisse wie Kabel beiseite zu räumen. Der Roboter navigiert dann autonom durch die Räume und erstellt eine detailreiche Karte. Das Ergebnis ist erstaunlich präzise und konkurriert locker mit Geräten in höheren Preisklassen.

Tapo RV30 Max Plus

Die App des Tapo RV30 Max Plus bietet nicht nur die Möglichkeit, die Karten zu speichern und bis zu vier davon abzurufen, sondern auch die Funktion, individuelle No-Go-Zonen zu erstellen. Du kannst Möbel hinzufügen und Teppiche markieren, um eine maßgeschneiderte Reinigung zu ermöglichen. Besonders hervorzuheben ist die Einstellung der Fahrtrichtung des Roboters: Diese Funktion sorgt dafür, dass der Sauger entlang der Bodenrichtung fährt und so unschöne Kratzer vermeidet.

Die Saugleistung und der Akku

Bei der Reinigung selbst hast du die Wahl zwischen verschiedenen Leistungsmodi. Die Saugkraft lässt sich in vier Stufen regulieren und auch die Wasserdurchflussrate kann in drei Varianten angepasst werden. Ein weiteres praktisches Feature ist die Option, den Roboter eine, zwei oder sogar drei Runden drehen zu lassen, um sicherzustellen, dass auch wirklich jeder Winkel erfasst wird. Überdies informiert die App über den Live-Standort des Saugroboters während der Reinigung. So hast du immer die Kontrolle und Übersicht über den Reinigungsprozess. Insgesamt ist die Tapo-App eine durchdachte und leistungsfähige Lösung.

Tapo RV30 Max Plus

Der Tapo RV30 Max Plus zeigt, dass man auch im Segment unter 300 Euro eine solide Leistung erwarten kann. Mit einer Saugleistung von bemerkenswerten 5.300 Pa sorgt er auf glatten Böden, wie Parkett und Fliesen, für eine überzeugende Reinigung. Auf Teppichen lässt die Leistung zwar etwas nach, bleibt jedoch respektabel.

Die Kombination aus Saugen und Wischen ist bei diesem flexiblen Haushaltshelfer ein echter Gewinn. Die Basisstation sorgt dafür, dass der Staubbehälter nach jedem Einsatz automatisch entleert wird, während der Roboter gleichzeitig aufgeladen wird. Mit einer Akkulaufzeit von mehr als einer halben Stunde bleibt dem Tapo RV30 Max Plus nach dem Putzen noch ein beachtlicher Akku-Stand von 65 Prozent für weitere Einsätze.

Navigation und Wischen

Ein Highlight ist die LiDAR-Navigation, die ein präzises Mapping deines Wohnraums ermöglicht. Allerdings zeigt die Hinderniserkennung gleichzeitig Schwächen: Oft stößt der Roboter an Gegenstände, was ein wenig ärgerlich sein kann. Dafür wurde er mit Stoßdämpfern ausgestattet, die eine sanfte Berührung mit Möbeln garantieren. Obwohl der Tapo keine rotierenden Wischpads besitzt, überzeugt die Wischleistung. Die anschließende Reinigung der Wischplatte gehört jedoch zu den Aufgaben, die du nicht umgehen kannst.

Tapo RV30 Max Plus

Das Fazit zum Tapo RV30 Max Plus

Wenn du auf der Suche nach einem Saugroboter bist, der sowohl dein Budget schont, als auch eine bemerkenswerte Saugleistung bietet, dann könnte der Tapo RV30 Max Plus dein neuer bester Freund im Haushalt sein. Besonders hervorzuheben ist seine Fähigkeit, selbst mit Tierhaaren umzugehen weiß – ein echter Pluspunkt für Haustierbesitzer.

Besonders gespannt waren wir auf die Wischfunktion, denn hier wurde unsere Skepsis im Vorfeld geweckt. Der Hersteller hat eine Wischplatte integriert, die zwar nicht mit den hochpreisigen Wischpads konkurrieren kann, jedoch in der Praxis überraschend effizient arbeitet. Das Reinigungsergebnis übertrifft die Erwartungen, gerade für diesen Preis.

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch: Die Hinderniserkennung könnte besser sein. Trotz einer soliden Navigation und der sehr guten Kartierung deiner Wohnräume stößt der Tapo RV30 Max Plus oft an Möbel oder andere Objekte. Positiv ist hingegen die mitgelieferte Absaugstation, die dir Arbeit abnimmt.

Mit einem Preis von 249,90 Euro (UVP) bietet der Tapo RV30 Max Plus ein durchweg beeindruckendes Gesamtpaket. Wenn du also Wert auf Funktionalität und Preis-Leistungs-Verhältnis legst, ist dieser Saugroboter definitiv einen Blick wert.

Vorteile des Tapo RV30 Max Plus

Gute Saugleistung

Wischleistung besser als erwartet

Absaugstation mit dabei

Umfangreiche App mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten

Super Preis-Leistungs-Verhältnis

Schwächen des Tapo RV30 Max Plus

Hinderniserkennung nicht optimal

Preis und Verfügbarkeit des Tapo RV30 Max Plus

Der Tapo RV30 Max Plus ist schon jetzt auf dem Markt und wird für einen UVP von 249,90 Euro angeboten. Du findest ihn bei Amazon oder direkt im Online-Shop von Tapo.