Werkzeug leihen statt kaufen: Bei diesen Anbietern wird’s möglich

Nicht jedes Werkzeug oder jede Maschine benötigst du wirklich dauerhaft in deiner Heimwerkstatt. Auf lange Sicht kommt es günstiger, nur Tools zu kaufen, die du regelmäßig benötigst. Bei Projekten, die du voraussichtlich jedoch nur einmal ausführst, nimmt dir das Werkzeug später nur Platz weg und sammelt Staub. Für diese Fälle oder wenn du dir den Neukauf nicht leisten kannst, ist es sinnvoll Werkzeug zu leihen statt zu kaufen. Zahlreiche Anbieter in Deutschland bieten diesen Service an.

Werkzeug leihen statt kaufen – Zahlreiche Leihservices in Deutschland

In Deutschland gibt es viele Stellen, an denen du Werkzeug für dich ausleihen kannst. Auf dem Land ist die Auswahl hier häufig geringer, sodass du wahrscheinlich in die nächste, größere Stadt fahren musst. In Großstädten hast du häufig zwar mehrere Anbieter zur Auswahl, solltest jedoch frühzeitig die Reservierungsoptionen für die gewünschte Maschine nutzen – sonst sind womöglich keine Werkzeuge deiner Wahl verfügbar, wenn du den Verleih aufsuchst.

Boels Werkzeugverleih – zahlreiche Filialen und Werkzeuge

Boels Werkzeugverleih verfügt über Niederlassungen überall in Deutschland. Häufig arbeiten dabei auch Verleihservices anderer Baumärkte mit dem Boels Werkzeugverleih zusammen. Solltest du bei deinem lokalen Baumarkt Geräte ausleihen können, lohnt es sich einen Blick auf die Konditionen zu werfen. Arbeiten sie mit einem anderen Anbieter wie Boels zusammen, kannst du Geräte gegebenenfalls günstiger über den Leihservice direkt ausleihen.

Nicht überall lohnt sich jedoch der potenziell längere Fahrtweg. Boels besitzt über 725 Filiale in 18 Ländern in Europa, sodass sich vermutlich auch in deinem Umfeld eine erreichbare Filiale findet. Zusätzlich bietet dir der Leihservice über 2.500 Maschinen und Werkzeuge an, die du ausleihen kannst. Wer dabei auf die Umwelt achten will, kann sich zudem an Boels ECO-Label gezielt nach nachhaltigen Maschinen suchen.

Boels und Rentas verleihen auch große Maschinen neben Werkzeugen – ideal für deine größeren Bauprojekte

Das Ausleihen von Maschinen bei Boels ist einfach. Egal, ob du bereits ein Boels-Konto besitzt oder nicht, du kannst dein Wunschwerkzeug online reservieren, damit es dir niemand vor der Nase wegschnappt. Zur Abholung benötigst du einen Identitätsausweis wie einen Führerschein oder Personalausweis. Für Kunden, die kein Boels-Konto besitzen, verlangt Boel eine Kaution für die Maschinen. Je nach Werkzeug fällt die Kaution dabei unterschiedlich aus, da sie sich am Wert des jeweiligen Exemplars orientiert. Sobald du das Werkzeug zurückbringst, erhältst du die Kaution zurück. Bei durch EC-Karte gezahlten Kautionen erhältst du diese in 1 bis 2 Werktagen auf dein Bankkonto zurück.

Je nach Dauer deines Projektes kannst du dabei von unterschiedlichen Mietdauern profitieren. Standardmäßig kannst du zwischen einem Tagespreis für 24 Stunden sowie einem Wochenpreis für 168 Stunden wählen. Allerdings kannst du von einigen Sonderangeboten profitieren. Leihst du ein Werkzeug etwa zum Wochenendtarif von Samstag zu Montag aus, zahlst du dafür lediglich einmal den Tagespreis. Ähnlich sieht es mit dem langen Wochenendtarif aus, bei dem du von Freitag zu Montag ausleihst, jedoch lediglich 2 Tagespreise dafür bezahlst.

Obi Mietgeräte

Obi Mietgeräte unterscheidet sich von Boels dadurch, dass du Werkzeuge bereits für einige Stunden ausleihen kannst. Gibt es bei dir in der Nähe einen Mietgeräteservice von Obi, kann das wesentlich günstiger sein als Geräte für einen vollständigen Tag zu mieten. Die Mietdauer beginnt bei Obi dabei ab 4 Stunden. Eine weitere Staffelung zwischen den vier Stunden und einem Tagespreis gibt es jedoch nicht. Nach den 4 Stunden ist die nächstgrößere Kategorie 24 Stunden, gefolgt von einem Wochenendtarif. Der Wochenendtarif bei Obi beginnt für alle Geräte, die du dir Freitag nach 10 Uhr ausgeliehen und bis Montag vor 10 Uhr zurückgegeben hast. Dabei fällt der Wochenendtarif günstiger aus als zwei 24-Stunden-Tarife, weshalb du damit Geld sparen kannst, wenn du länger an einem Projekt arbeitest.

Auch hier gibt es eine Wochenoption und du kannst Geräte online reservieren, damit dein Wunschgerät auch verfügbar ist, wenn du zum Markt fährst. Wie bei Boels-Kunden ohne Boels-Konto musst du auch bei Obi für die Werkzeuge eine Kaution hinterlegen. Bringst du die Werkzeuge zurück, erstattet man dir diese. Schaust du dir ein Werkzeug auf der Mietgeräte-Seite von Obi an, schlägt dir Obi selbst geeignetes Zubehör oder weitere Werkzeuge vor, die für dein Projekt hilfreich sein könnten. Es lohnt sich einen Blick darauf zu werfen, vor allem wenn du selbst noch weniger Erfahrung mit heimischen Handwerksprojekten hast.

Rentas Service-Center mit Werkzeug- und Maschinenvermietung

Auch Rentas ist ein bekannter Anbieter von Mietmaschinen in Deutschland. Über 40 Service-Center bundesweit stehen dir zur Verfügung, um das Werkzeug deiner Wahl auszuleihen. Ob sich eines davon in deiner Nähe befindet, kannst du direkt mit Eingabe deiner Adresse auf der Webseite des Anbieters überprüfen. Bevor du bei Rentas entsprechende Preise sehen kannst, musst du zum gewünschten Gerät eines der Service-Center auswählen, die dieses Gerät verleihen. Anschließend offenbart dir Rentas sowohl einen Tagespreis für 24 Stunden als auch einen Wochenpreis für 7 Tage. Direkt darunter kannst du über einen Button eine Mietanfrage an das jeweilige Service-Center stellen. Auf Wunsch kannst du stattdessen auch direkt im Service-Center anrufen, wenn du nicht auf die Beantwortung deiner Nachricht warten möchtest.

Grundsätzlich weist Rentas zwar einen Wochenendtarif in seiner Miettarife-Auflistung aus, verweist dabei jedoch auf Hinweise zum jeweiligen Service-Center. Bei den Service-Centern und Werkzeugen, die ich mir als Stichproben angesehen habe, konnte ich hier keine Angebote für Wochenendpreise finden. Womöglich sieht das bei anderen Service-Centern oder Geräten für dich jedoch anders aus. Einen konkreten Kautionsbetrag wiesen die angesehenen Werkzeuge nicht aus, in Rentas AGB wird jedoch auf einen Kautionsbetrag verwiesen. Du solltest also auch hier damit rechnen, dass du vor Ort eine Kaution für das Werkzeug hinterlegen musst, die konkreten Summen können jedoch je nach Standard und Maschine unterschiedlich ausfallen.