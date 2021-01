So digital sind Versicherungen: Das sind die Top-Apps

Es gibt jede Menge Apps, die dir den Alltag beim Einkaufen, beim Tanken oder für den Urlaub erleichtern. Die Versicherungsgesellschaften sind mittlerweile auch auf dem digitalen Weg unterwegs. Es gibt nicht mehr ausschließlich unendliche Berge von Papierkram. Viele Versicherungsangelegenheiten lassen sich mittlerweile digital klären. So gibt es manch eine Sache, die sich bequem über eine App regeln lässt. Jedoch ist nicht jede App von Versicherungen immer unbedingt hilfreich, doch ein paar tolle Funktionen stechen heraus.

Schnelle Unfallmeldung

Im Falle eines Unfalls gibt es die Möglichkeit über Apps Fotos von den Schäden zu machen und schnell den Unfall deiner Versicherung zu melden. Dabei können allerdings Flüchtigkeitsfehler entstehen. Auf dem Bildschirm des Handys kannst du leichter etwas übersehen, als wenn du zu Hause entspannt am Computer alle wichtigen Daten angibst. Je nach Flüchtigkeitsfehler kann es zu Widersprüchen im Bericht kommen. Zur Folge hat dies das du als Kunde eine niedrigere Summer ausgezahlt bekommst. Diese Unfallschadensapps sind also nur bedingt hilfreich.

Was allerdings hilfreich sein kann, sind die Apps, die einen Unfall erkennen und Hilfe rufen, damit schnellstmöglich ein Rettungsteam den Weg zum Unfallort findet. Dafür wird ein Unfallmeldestecker am Auto angebracht, der mit der App verbunden ist. Bei einem Unfall misst er die Schwere des Aufpralls und ruft automatisch ein Rettungsteam. Bei der App der HUK versucht zunächst ein Service-Mitarbeiter mit dir zu kommunizieren, um den Unfall einzuordnen. Reagiert niemand am Unfallort wird von einem schweren Unfall ausgegangen und dementsprechend Rettungsdienste informiert. Dein Aufenthaltshort wird dabei über dein Smartphone getrackt.

Ein Fahrer mehr im Auto

Ein praktisches Angebot macht dir die Nürnberger Versicherung. Über die App kannst du angeben, dass du deine Kfz-Versicherung um einen Fahrer erweitern möchtest. Dabei kannst du den Gastfahrer für einen Tag und bis zu 30 Tage mitversichern lassen. Das Ganze ist wenig überraschend nicht gratis. In der App kannst du den Aufpreis dafür direkt mitbezahlen. Das jemand anderes dein Auto fährt, kannst du bis zu 21 Tage im Voraus planen. Sollte es jedoch spontan zu einem Fahrerwechsel kommen, ist auch das kein Problem. Du kannst einfach alles ausfüllen und bezahlen, nachdem du die Bestätigungsmail erhalten hast, steht dem Fahrerwechsel nichts mehr im Wege.

Rechtsschutz-Versicherung mit Concordia

Schnellen Rechtsschutz kannst du bei der Concordia und DEVK finden. Mit ihren Apps kannst du schnell einen Anwalt in deiner Nähe finden. Dabei soll die Concordia App nicht nur Versicherten der Concordia helfen, sondern steht allen Nutzern zur Verfügung. Jedoch ist die App recht nutzlos, denn die einzige Funktion ist es, einen Anwalt in deiner Nähe zu finden. Die gleichen Informationen finden Google oder andere Suchmaschinen genauso schnell für dich.

Für Versicherte der Concordia sieht das anders aus, denn für sie steht eine Telefonfunktion für eine Rechtsberatung zur Verfügung. Dazu kommt die Möglichkeit Nachfragen zu den eigenen Verträgen, die den Rechtsschutz betreffen, zu stellen.

Ein wenig mehr Funktionen bietet jedoch die DEVK-App, denn hier, kannst du neben der Suche eines Anwaltes auch ein Problem schildern und die DEVK App meldet sich mit einem Lösungsvorschlag. Auch lassen sich alle benötigten Dokumente mit der App an einen Anwalt schicken. Zusätzlich steht dir in der App jederzeit ein Berater zur Verfügung.

Praktische Übersicht über deine Versicherungen

Mit einer App alles im Blick. Manche Versicherungen bieten dir mittlerweile ein rundum Paket an. In einer praktischen App kannst du dir alle deine Verträge ansehen und bei Bedarf auch weitere Informationen einholen. Die Allianz und einige Krankenkassen bieten dir einen solchen Rundum Überblick. So steht dir in der App auch das Servicecenter bei Fragen aller Art zur Verfügung.