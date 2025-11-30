Mähroboter im Winter: Vermeide unbedingt diese Fehler

Mähroboter sind in der Gartensaison eine riesige Hilfe. Wenn der Winter einbricht, geht es dann an die korrekte Wartung der Gartenroboter. Wer seinen Mähroboter lediglich abschaltet und in die Ecke stellt, erlebt im schlimmsten Fall einen holprigen Start in die neue Saison. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch unnötige Kosten.

Pflege & Einwintern: So gehst du richtig vor

Viele unterschätzen, wie stark Witterung, Schmutz und Dauereinsatz einem Mähroboter im Laufe der Monate zusetzen. Dabei ist nicht nur die Qualität des Geräts entscheidend, sondern vor allem, wie gut du ihn über die kalte Jahreszeit begleitest.

Wenn im Herbst der Rasen aufhört zu wachsen, ist es Zeit, dem Mähroboter eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. Zuerst solltest du den Akku voll aufladen, das Gerät ausschalten und – sofern vorhanden – die Kindersicherung aktivieren. Anschließend prüfst du, ob du Schäden oder Verschleiß am Gerät findest. Natürlich sollten defekte oder abgenutzte Teile vor der Einlagerung ersetzt werden.

Der nächste Schritt ist die Reinigung: Messer abmontieren, Mähwerk reinigen. Wenn nötig, solltest du neue Messer einbauen. Außerdem das Gehäuse und die Räder gründlich abbürsten und mit einem feuchten Tuch säubern. Hochdruckreiniger oder direkten Wasserstrahl solltest du in den meisten Fällen vermeiden. Jedoch hängt das von der IP-Zertifizierung deines Mähroboters ab.

Ladestation & Lagerung: Diese Punkte sind entscheidend

Auch die Ladestation muss winterfest gemacht werden. Bei vielen Geräten empfiehlt es sich, sie vollständig abzubauen und mit Netzteil und Kabeln in einem frostfreien, trockenen Raum zu lagern. Bei wem das nicht möglich ist, sollte zumindest das Netzteil trennen und trocken verstauen. Als idealer Lagerplatz für den Mähroboter selbst genügt ein trockener Raum ohne Frost, mit Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt – etwa ein Keller, eine Garage oder ein Schuppen.