Neue Gratis-Funktion für Hue-Lampen: So richtest du sie ein

Profilbild von Thomas Kern Thomas Kern
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Alle reden über die neue Hue Bridge Pro. Mit dabei ist eine neue Gratis-Funktion, die eigentlich mehr Beachtung erhalten sollte. Dank der neuen, kostenlosen Funktion erweitert sich der Funktionsumfang fast aller Hue-Leuchtmittel.
Neue Gratis-Funktion für Hue-Lampen
Neue Gratis-Funktion für Hue-LampenBildquelle: Philips Hue
  • Teilen

Philips Hue hatte neben der neuen Philips Hue Bridge Pro, auch zahlreiche Software-Neuerungen für Kunden veröffentlicht. Darunter ist eine neue Gratis-Funktion, die bestehende Lampen zu aktiven Bewegungsmeldern macht. Und so richtest du die Funktion bei dir zuhause ein.

Das brauchst du für die neue Hue-Gratis-Funktion

Vor der Nutzung musst du folgende Dinge beachten: Zum einen brauchst du die Hue Bridge Pro, da klassische Bridge-Modelle die neue Funktion nicht unterstützen. Im gewählten Raum oder der Bewegungszone sollten drei bis vier kompatible Hue-Leuchtmittel aktiv sein. Und abschließend sollten die Lampen so positioniert werden, dass sie eine Zone mit ungefähr einem bis sieben Metern Abstand zueinander bilden.

Hue Essential
Die Funktion ist mit fast allen Leuchtmitteln möglich

Hue MotionAware: So geht die Einrichtung in der App

Für das Setup gehst du in der Hue-App auf „Einstellungen“ und dann auf „Bewegungszonen“. Anschließend wählst du den Raum oder die Zone aus und wählst die Lampen aus. Danach folgt eine 20-sekündige Kalibrierung. Weiter legst du fest, welche Aktion bei Bewegungen erfolgen soll: Licht einschalten, Szene aktivieren oder sogar Alarm via Hue Secure (mit Abo) auslösen sind hier möglich.

Im letzten Schritt kannst du die Sensitivität der Bewegungserkennung nach deinen Wünschen einstellen. Zusätzlich kannst du Zeitfenster mit Szenen einstellen. Alternativ können Automationen deaktiviert werden, wenn das Licht bereits an ist. All das klappt im Alltag wunderbar. Demnach schalten sich alle Leuchtmittel nach einer kurzen Zeit ein. Dennoch geht das Ganze mit herkömmlichen Hue-Bewegungsmeldern schneller.

Wichtig zu wissen: Es gibt einige Einschränkungen. Aktuell sind vier Zonen pro Bridge möglich. Zudem ist keine echte Präsenzerkennung vorhanden. Dennoch ist Hue MotionAware eine wirklich praktische und geniale Funktion, die man recht schnell in der Praxis nicht mehr missen möchte.

Hue Essential
Jetzt weiterlesen
Hue Essential ausprobiert: So gut sind die günstigen Hue-Lampen

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

RATGEBER

Rasenmähen vor dem Winter
Smart Garden
Das ist die beste Zeit, um vor dem Winter mit dem Rasenmähen aufzuhören
Gefahr für PV-Anlage – diese Einbaufehler gefährden deine Anlage
Strom und Energie
HEMS erklärt: Das leisten Home Energy Management Systeme
Ein Arbeitsplatz im Homeoffice
Strom und Energie
Stromsparen im Homeoffice: Diese Tricks sind simpel und effektiv
Strom und Energie
Strom selbst auf dem Balkon erzeugen? Das taugen kleine Solaranlagen
Ostern
Ostereier richtig kochen: So bekommst du das Ei, das du zum Frühstück willst
Strom und Energie
Strom sparen: So funktioniert es im Haushalt mit Smart Plugs
Weihnachten
Amazon Alexa an Weihnachten: Diese Tricks und Befehle machen die Adventszeit spannend
Smart Home
Smarte Weihnachtsbeleuchtung für Innen und Außen: So einfach sparst du viel Geld
Tipps und Tricks
Zeitumstellung 2025: Das musst du zur Umstellung auf Sommerzeit & Winterzeit wissen