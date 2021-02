7 hilfreiche Apps, die deinen Garten in ein Pflanzenparadies verwandeln

Gartenarbeit kann kompliziert wirken. Welche Pflanze möchte, wann eingepflanzt werden und welcher Dünger eignet sich am besten? Gartenexperten haben Apps entwickelt, die dir auf diese Frage eine Antwort gegeben. Mit ihrer Hilfe schaffst du es, deine Beete zu einem vollen Erfolg zu bringen. Für das Einpflanzen brauchst du übrigens nicht zwangsläufig einen Garten, Balkonbepflanzung oder Indoor Gardening ist auch möglich. Hier und da gibt es in manchen Apps sogar spezielle Tipps für Balkonbepflanzungen.

Alphabeet

Diese App „Alphabeet“ verrät dir nicht nur, wann sich welcher Gartenarbeitsschritt eignet, sondern auch welche Pflanzen gut nebeneinander wachsen können. Dabei ist es völlig egal, ob du deinen Garten, Balkon oder einen Topf bepflanzen möchtest. Die App begleitet dich bis zur Ernte mit wichtigen Informationen. Zusätzlich kannst du dich noch mit der Community austauschen und dir wertvolle Tipps sowie Tricks abholen.

Stauden Ratgeber

Der „Stauden Ratgeber“ liefert dir Information zu 1.400 Arten von Pflanzen. Du erhältst in der App unter anderem Informationen darüber, welche Lichtverhältnisse optimal sind und wann sich die Pflanze in ihrer Blütezeit befindet. Zusätzlich zeigt sie dir an, wo Händler in deiner Nähe sind, bei denen du Saatgut kaufen kannst. Obendrauf bietet dir App dann noch Informationsbroschüren und Videos zu verschiedenen Themen rund um den Garten.

Aussaattage Maria Thun

Die „Aussaattage Maria Thun“-App liefert dir genaue Zeitpunkte, an denen sich Pflanzen gut einpflanzen lassen. Berücksichtigt werden dabei Mond-, Sonnen- und Planetenrhythmen, die das Pflanzenwachstum beeinflussen können. Du erhältst nicht nur den Zeitpunkt zum Pflanzen, sondern auch Termine für die Pflege der Pflanze. In der kostenlosen Version kannst du lediglich das heutige Datum und die vergangenen sehen. Termine in der Zukunft musst du kostenpflichtig freischalten. Die App bietet dir dabei ein Jahresabo an.

Der Gemüse Gärtner

Der „Gemüse Gärtner“ bietet dir ebenfalls einen Kalender an, bei dem du einsehen kannst, welche Gartenarbeiten sich zu welchem Zeitpunkt eignen. Die App hat jede Menge Wissen zu verschiedenen Gemüse- und Kräutersorten. Du erfährst alles – von optimalen Böden bis hin zu Pflegehinweisen. In der Basis-Version stehen dir neun Gemüse- und Kräutersorten zum Testen zur Verfügung. Nach Bedarf kannst du dann kostenpflichtig den Gemüse- und/oder Kräuterkatalog freischalten.

Mond und Garten

Mondzyklen können das Wachstum von Pflanzen beeinflussen. Ähnlich wie „Aussaattage Maria Thun“ zeigt die App „Mond und Garten“ dir an, in welcher Mondphase wir uns aktuell befinden und welche Schritte zur Gartenpflege sich zu diesem Zeitpunkt empfehlen. Auch das Wetter behält die App im Blick, damit du dich wirklich optimal um deine Pflanzen kümmern kannst. Nebenbei kannst du zu einigen Pflanzen noch Wissenswertes lesen.

Pflanz Memo

Wenn du selber schon den Überblick hast, wann optimale Zeitpunkte zum Pflanzen, ernten und Pflegen der Pflanze sind, kann dir „Pflanz Memo“ dabei helfen dich an die Termine zu erinnern. In der App kannst du alle Arbeitsschritte für deine Gartenpflege eintragen. In einer Übersicht präsentiert dir App anschließend, was du in nächster Zeit zu erledigen hast, damit du keiner deiner Pflanzen vergisst.

Pflanzendoktor

Diese App hilft dir zwar nicht die optimalen Zeitpunkte für das Pflanzen zu finden, allerdings hilft sie dir bei Schädlingsproblemen. Aus einer Bilderdatenbank kannst du herausfinden, unter welchem Problem deine Pflanze leidet. Hast du es entdeckt, bekommst du Informationen was du dagegen unternehmen kannst. Solltest du jedoch nicht fündig werden, kannst du ein Foto machen und es den Experten schicken. Diese beraten dich anschließend und helfen dir weiter.