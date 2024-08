Vollversion gratis: Dieser Horror-Shooter lässt dein Blut gefrieren

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir einen genialen Horror-Shooter sichern, der Nerven wie Drahtseile anspannen lässt. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 29. August um 17 Uhr.

Diese Woche im Epic Games Store

„The Callisto Protocol“

In diesem Horror-Shooter ab 18 begibst du dich 300 Jahre in die Zukunft. In „The Callisto Protocol“ schlüpfst du in die Rolle von Jacob Lee, einem Opfer des Schicksals, der sich im Hochsicherheitsgefängnis Schwarzstahl auf Jupiters Mond Callisto wiederfindet. Um zu überleben, musst du einen Weg nach draußen finden. Dabei deckst du dunkle und verstörende Geheimnisse auf, die unter der Oberfläche Callistos verborgen liegen.

Das Spiel kostet dich für gewöhnlich 60 Euro, ist jedoch diese Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Es vereint Spannung und Brutalität auf eine Art und Weise, die ihm eine grandiose Wertung von 4,2 von 5 Sternen einbringen.

The Callisto Protocol ist erst ab 18 Jahren freigegeben.

„Gigantic: Rampage Edition“

„Gigantic: Rampage Edition“ ist die Premium-Version des originalen 5v5 MOBA Shooters. Wähle einen einzigartigen Helden aus und schließe dich mit anderen Spielern zusammen, um gemeinsam Ziele zu erreichen. Die Rampage Edition beinhaltet einen völlig neuen Spielmodus, Cross Platform Play, neue Helden und neue Karten.

Normalerweise kostet dich das Spiel im Epic Games Store satte 18 Euro. Diese Woche kannst du es dir jedoch kostenlos herunterladen. Das Spiel macht sowohl alleine als auch mit Freunden Spaß, weswegen du dir das Angebot nicht entgehen lassen solltest. Spieler im Epic Games Store bewerten das Game mit 4,3 von 5 Sternen.

Gigantic ist ein genialer Hero-Shooter.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Fallout Classic Collection“

Die Fallout-Serie benötigt in der Gaming-Szene eigentlich keiner gesonderten Vorstellung. Denn ähnlich wie GTA, Assassin’s Creed oder FIFA genießt Fallout einen Kultstatus. Die Wurzeln des Spiels kennen dennoch bei Weitem nicht alle. Denn der erste Ableger, „Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game“, erschien bereits im Jahr 1997. Viele sind erst später eingestiegen – und haben zweifelsohne etwas verpasst. Wer seine Wissenslücken schließen möchte, hat bald die Gelegenheit dazu. Denn ab dem 29. August bietet er Epic Games Store ein Bundle bestehend aus „Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game“ (1997), „Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game“ (1998) und „Fallout Tactics: Brotherhood of Steel“ (2021) kostenlos zum Download an. Doch Achtung: Wer ein 3D-Spiel erwartet, wird enttäuscht werden.

Fallout kostenlos im Epic Games Store

Ebenfalls ab dem 29. August kostenlos verfügbar ist das Sport-Game „Wild Card Football“. Das Game ist im Arcade-Stil gehalten, wurde allerdings mit einer deutlich moderneren Grafik versehen. Die Entwickler bedienen sich dabei eines Konzepts, dass bereits in zahlreichen anderen erfolgreichen Renn- und Sport-Spielen zum Einsatz kam: Power-Ups. Mit diesen kannst du dein Team im 7-gegen-7-Match zum Sieg führen.

Eine weitere Besonderheit stellt derweil der Mehrspielermodus dar. Damit hast du getreu dem Namen die Möglichkeit, nicht nur gegen den Computer, sondern auch gegen andere Menschen anzutreten. Was mit Blick auf die zahlreichen actionlastigen „Wild Cards“ (Power-Ups) jede Menge Spaß verspricht. Der Download ist allerdings nur bis zum 5. September möglich.