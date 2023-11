Telekom schaltet Funktion für Handykunden ab

Die Mailbox der Telekom ist ein Anrufbeantworter im Netz. Kannst du nicht ans Handy gehen, nimmt der Computer dein Gespräch an und zeichnet die Nachricht des Anrufers auf. Bist du direkter Kunde der Telekom, kannst du diese Voicemail deutlich erweitern – über die Voicemail-App für Android und iOS. Hier kannst du nicht nur die Nachrichten über die App abhören, ohne die Mailbox anrufen zu müssen, du kannst die Nachrichten auf der Mailbox auch lesen.

99 Cent pro Monat für nützliche Funktion

Zwar kostet die Funktion 99 Cent pro Monat, doch je nachdem wie deutlich der Anrufer gesprochen hat, setzt eine Software das gesprochene Wort automatisch in Text um. Diesen kannst du dann auf deinem Handy lesen. Das ist praktisch, wenn du gerade nicht telefonieren oder nur Nachrichten lesen kannst. Beispielsweise in Meetings oder im Theater. Trotzdem erreichen dich so wichtige Nachrichten. Auch für hörbehinderte Menschen ist die Funktion nützlich – noch.

Denn genau dieses Feature wird die Telekom Mitte kommenden Jahres abschalten. Das berichtet das Onlinemagazin teltarif.de unter Berufung auf eine Infoseite der Telekom auf der Unternehmenshomepage. Die Buchung über die jeweiligen Appstores ist schon jetzt nicht mehr möglich. Die Telekom bestätigte dem Magazin die Einstellung. Der Grund läge nicht bei ihr. Die bisher eingekaufte Lösung stehe nicht mehr zur Verfügung. Man sei auf der Suche nach einer passenden Alternative. Ob man diese aber finde und dann auch zeitnah anbieten könne, sei unklar.

Die Voicemail-App selbst bleibe verfügbar – auch über den 1. Juni 2024 hinaus. Allerdings wird sie um die Speech2Text-Funktion beschnitten, sodass sie nur noch eine Alternative zu einem Anruf der Mailbox ist. Sinnvolle Alternativen für die im Juni wegfallende Funktion gibt es indes nicht, sodass am Ende nur die Hoffnung bleibt, dass die Telekom es mit einer Suche nach einer Alternative ernst meint.