Dank sinkender Strompreise ist das Einsparpotenzial bei Stromverträgen zurzeit groß. Laut einer aktuellen Analyse des Vergleichsportals Verivox ist eine Ersparnis von bis zu 1.200 Euro möglich. Besonders groß ist der Preissturz dabei in deutschen Großstädten sowie mittelgroßen Städten für vierköpfige Familien. Doch auch Singles oder Paare können kräftig sparen.

Strompreise sinken: Spare jetzt bis zu 1.200 Euro in Städten

Das Vergleichsportal Verivox konnte eine starke Ersparnis in deutschen Großstädten ermitteln. Dabei betrachtete das Onlineportal den Stromverbrauch in drei möglichen Kategorien, die einen unterschiedlichen Verbrauch repräsentieren. So gab man den Verbrauch für Singles mit 1.500 kWh, den für Paare mit 2.500 kWh und den für eine vierköpfige Familie mit 4.000 kWh an. Der Vergleichswert, der deinem Haushalt am stärksten ähnelt, sagt dir deine ungefähre jährliche Ersparnis pro Jahr voraus. Die Tendenz ist eindeutig. Wer sich jetzt vom örtlichen Grundversorger verabschiedet und in einen günstigeren Stromvertrag wechselt, kann viele hunderte Euro einsparen. Dabei zeigen sich jedoch starke, regionale Unterschiede.

Während sich eine vierköpfige Familie in Gera (Thüringen) stolze 1.296 Euro Ersparnis sichern kann, sind in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) für den gleichen Verbrauch 562 Euro Einsparung möglich. Neben Gera profitieren vierköpfige Familien am stärksten in Zwickau (Sachsen) mit 1196 Euro, in Hanau (Hessen) mit 1.046 Euro sowie in Saarbrücken (Saarland) mit 1.045 Euro an Einsparpotenzial. In deutschen Großstädten wie Dortmund (1.019 Euro), Köln (935 Euro), Stuttgart (902 Euro) sowie Berlin (853 Euro) ist das Potenzial ebenso hoch.

Singles und Paare können ebenso kräftig sparen

Die sinkenden Strompreise sind nicht nur ein Segen für eine vierköpfige Familie. Zwar ist der Verbrauch bei vielen Haushaltsmitgliedern tendenziell höher und somit auch die mögliche Ersparnis. Doch auch bei einem geringeren Jahresverbrauch kann ein Wechsel zur rechten Zeit einen großen Unterschied bewirken. So können alleinstehende Kölner bis zu 374 Euro im Jahr einsparen. Für Paare ist die Ersparnis vor allem in Frankfurt am Main besonders verlockend. Hier kannst du bis zu 690 Euro im Jahr sparen – das höchste Sparpotenzial unter allen aufgelisteten Großstädten. Allerdings liegen die Städte Köln, Stuttgart und Dortmund mit je 630 Euro Einsparung für Paare nur geringfügig hinter dem Spitzenwert.

Die Preisspanne zwischen den Stromtarifen hat sich insgesamt vergrößert. Während viele der Grundversorger noch an ihren alten Preisen festhalten, senken günstige Stromanbieter die Preise. Nicht nur die lokalen Preise von Stromanbietern sind dabei jedoch ausschlaggebend. Auch die bisher lokale sehr unterschiedlichen Netzentgelte schlagen sich in den Strompreisen nieder. Ab dem kommenden Jahr sollen diese gleichmäßiger unter allen Stromkunden aufgeteilt werden. Neben diesen Faktoren ist auch die unterschiedliche Beschaffungsstrategie für Stromversorger entscheidend.

Wer langfristig Strom eingekauft hat während der Energiekrise, muss diese hohen Kosten teilweise noch immer an die eigenen Kunden weitergeben. Anbieter, die kurzfristiger Strom erhalten haben, können hingegen mit günstigeren Angeboten werben. Im Übrigen musst du dich nicht zwingend selbst um einen regelmäßigen Wechsel bei Energieversorgern über Onlinevergleichsportale wie Verivox bemühen. Möchtest du automatisch immer in den für dich günstigsten Vertrag wechseln, können wir dir unseren Partner remind.me empfehlen. Dort kümmert sich ein Team aus Experten darum, dass du jederzeit an den für dich günstigsten Tarif gerätst.

