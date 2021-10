Smarte Brille zum vernünftigen Preis? Dieser Hersteller macht es möglich

Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Soundcore Frames nicht von einer normalen Brille oder Sonnenbrille. Nur die Bügel sind ein wenig dicker als normal. Doch in der smarten Brille steckt jede Menge Technik. So sind in jedem Brillenbügel zwei Lautsprecher, ein Akku und Mikrofone eingebaut. Mit diesen Komponenten kannst du mehr als nur Musikhören.

Das bieten die Soundcore Frames

Bei der Funktionsweise sind die Soundcore Frames mit kabelloses Bluetooth-Lautsprechern oder -Kopfhörern vergleichbar. Im Gegensatz zu normalen Kopfhörern steckt bei einer smarten Brille jedoch nichts in deinem Ohr. So befinden sich die Lautsprecher der Brille im Bügel. Jeweils einer vor und einer hinter den Ohren. Durch die offene Bauweise kannst du selbstverständlich kein Noise Cancelling nutzen. Zudem bekommen Umstehende etwas mehr von deiner Musik mit als bei normalen Bluetooth-Kopfhörern. Daher ist die Brille eher etwas für draußen oder unterwegs beim Sport als zum Pendeln in der vollen Bahn. Die Akkulaufzeit gibt Soundcore mit 5,5 Stunden an.

Die Soundcore Frames mit Hülle und Ladekabel

Freisprechanlage nicht nur für Sportler

Dank mehrerer Mikrofone in jedem Brillenbügel kannst du mit den Soundcore Frames auch telefonieren. Bei den smarten Brillen von Huawei funktioniert dies auf dem Fahrrad oder E-Scooter bedingt durch die Bauform deutlich besser als mit kabellosen Kopfhörern. Doch auch zu Hause ist es praktisch ein längeres Telefonat über die Brille zu führen, statt die ganze Zeit das Telefon am Ohr zu halten.

Mehrere Fassungen zur Auswahl

Die Soundcore Frames ist nicht die erste smarte Brille auf dem Markt. So bieten beispielsweise auch Huawei, Bose und Razer vergleichbare Modelle an. Doch bei keinem anderen Hersteller hast du so viel Auswahl, was deinen Style betrifft. So sind die Brillenbügel mit der ganzen Technik abnehmbar und du kannst die Fassung selbst tauschen. Aktuell bietet Soundcore 10 verschiedene Fassungen an. Hier hast du die Auswahl zwischen verschiedenen Designs aber auch Gläsern. Soundcore will Sonnenbrillen, Blaulichtfilter-Gläser und Korrektionsbrillen anbieten.

Die Fassung kannst du selbst tauschen

Der Preis für eine komplette Brille, also Rahmen, Fassung und Gläser liegt bei 180 Euro. Weitere Rahmen mit Gläsern zum Wechseln starten ab 50 Euro. Vorbesteller erhalten einen zweiten Rahmen kostenlos dazu. Damit liegt Soundcore weit unterhalb der marktüblichen Preise.

