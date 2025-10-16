Wer mit Hautproblemen wie Akne, Rötungen oder Schwellungen zu kämpfen hat, hat bestimmt schon einmal etwas von Lichttherapie gehört. Die Kombination von rotem, blauem und Infrarotlicht soll das Hautbild verbessern und zu einem nachhaltig frischeren Aussehen beitragen. Solche Behandlungen gibt es mittlerweile in Form von LED-Masken auch außerhalb von Beautysalons, zur Benutzung auf dem heimischen Sofa. Mit der CryoGlow-Maske von Shark ist jetzt ein neues Produkt auf der Bildfläche erschienen, das wir uns mal genauer ansehen.

So funktioniert die CryoGlow-Maske von Shark

Die LED-Maske von Shark bietet in Summe vier verschiedene Behandlungen für Hautprobleme. Da es sich um nicht-invasive Methoden handelt, ist es wichtig, dass du die Maske regelmäßig und über einen längeren Zeitraum hinweg verwendest. Dabei setzt der Hersteller nicht nur auf Rot- und Infrarotlicht, Blaulicht und eine Kombination aus diesen, sondern auch auf die sogenannte InstaChill-Kühltechnologie. Diese beruhigt die Augenpartie und mindert so Schwellungen in diesem Bereich. Die Infrarot- und Rotlichttherapie reduziert laut Shark nachweislich Rötungen im Gesicht und verfeinert das Hautbild. Hierfür gibt der Hersteller einen Behandlungsrahmen von acht Wochen an (Ergebnisse aus einer 12-wöchigen klinischen Studie mit 59 Probanden und 1x täglicher Anwendung der Rot- und Infrarot-Lichttherapie. Individuelle Ergebnisse können variieren. Individuelle Ergebnisse können variieren).

Die Shark CryoGlow LED-Maske soll das Hautbild merklich verbessern

Auf dem Papier funktioniert das folgendermaßen: Das rote Licht soll die körpereigene Kollagenproduktion stimulieren, was die Haut aufgepolsterter und straffer wirken lässt. Infrarotes Licht dringt gleichzeitig tief in die Haut ein, was die Zellregeneration sowie die Durchblutung ankurbelt. Die Blaulichttherapie soll währenddessen entzündungshemmend wirken, wodurch innerhalb von vier Wochen Akne reduziert werden kann. Die Studienlage zur Wirksamkeit von Lichttherapie, die man selbst Zuhause durchführt, ist zugegeben recht dünn, allerdings hat die Marke bereits einige positive Bewertungen aus dem Vereinigten Königreich sammeln können – die Kundinnen und Kunden scheinen also immerhin zufrieden zu sein.

Dank der universellen Passform und Stirn- sowie Schläfenpolstern ist die Maske bequem zu tragen. Du kannst sie mit jedem Hauttyp und Hautton verwenden. Praktisch: Die jeweiligen Behandlungen startest du über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung. Die Dauer der Behandlung ist abhängig von dem gewählten Programm. Mit acht Minuten dauert die Akne-Lichttherapie am längsten. Die kombinierte Therapie aus roten Lichtern dauert hingegen sechs Minuten. Du kannst die Kühlung der Augenpartie entweder zusammen mit einer Lichttherapie auswählen, oder separat. Die Maske selbst wird mit einem Akku betrieben und per USB-C-Kabel (ebenfalls enthalten) aufgeladen.

Der Preis für schöne Haut

Preislich landen wir hierfür bei 349,99 Euro. Da die Maske noch brandneu ist, gilt unser Rabattcode INSIDE10 hier leider nicht. Versandkosten kommen aber immerhin nicht dazu. Der Preis ist nicht gerade gering, allerdings sind Beauty-Treatments generell kein günstiger Spaß. Wer eine alternative Behandlungsmethode zu Chemiekeulen sucht, kann sich die CryoGlow-Maske also definitiv mal genauer ansehen.

