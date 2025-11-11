Schon gehört? Weitere TÜV-Pflicht ist da – zusätzlich zur HU

Hast du schon davon gehört? Seit Juni 2025 müssen viele deutsche Fahrer gleich mehrere TÜV-Prüfungen bestehen. Ergänzend zur Hauptuntersuchung (HU) wird jetzt eine weitere Inspektion benötigt. Wer ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen besitzt, sollte sich unbedingt über die neue Regelung informieren.
Autofahrer müssen sich mittlerweile beinahe schon täglich mit neuen Regularien auseinandersetzen. Mit Blick auf den TÜV plant die Europäische Kommission etwa die Einführung einer jährlichen Hauptuntersuchung für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, die mehr als 10 Jahre Asphaltkontakt vorweisen. Ein Schritt, den der ADAC ausdrücklich als unverhältnismäßig ansieht. Weiterhin lief am 19. Juni 2025 eine zwölfmonatige Übergangsfrist aus und eine neue Regelung trat in Kraft. Diese besagt, dass sämtliche Freizeitfahrzeuge (etwa Campingfahrzeuge) mit fest eingebauten Flüssiggasanlagen nun eine gültige Gasprüfung nach dem technischen Standard DVGW G 607 vorweisen müssen.

Auch abseits der HU alle zwei Jahre zur Prüfstelle

Die neue Gasprüfung ist alle zwei Jahre vorgeschrieben und darf ausschließlich von anerkannten Sachkundigen durchgeführt werden. Dazu gehören nach Angaben des TÜV-Verbands neben TÜV-Prüfstellen auch Fachwerkstätten und mobile Prüfdienste. Im Rahmen der Überprüfung wird dabei die gesamte Gasanlage auf Dichte und Funktionstüchtigkeit kontrolliert. Entsprechend müssen sich Fahrzeughalter auf die Inspektion sämtlicher Elemente einstellen. Von Gasleitungen und Anschlüssen bis hin zu Lüftungsöffnungen, Sicherheitsventilen und der Halterung der Gasflasche.

Grund für die verpflichtende Gasprüfung ist das „hohe Sicherheitsrisiko“, das laut TÜV von alten, beschädigten oder unsachgemäß gewarteten Gasanlagen ausginge. „Flüssiggas im Camper ist zwar praktisch, aber bei defekten Anlagen hochgefährlich“, sagt Frank Schneider, Experte für Fahrzeugtechnik beim TÜV-Verband. „Die neue Regelung bringt mehr Klarheit und mehr Sicherheit – für die Fahrzeughalter, ihre Mitreisenden, aber auch für Nachbarn auf dem Campingplatz und Rettungskräfte im Ernstfall.“

Erstprüfung spätestens bis zum Stichtag

Bisher war die G-607-Prüfung nur dann verpflichtend, wenn die Gasheizung während der Fahrt genutzt wurde. Und auch das lediglich bei Wohnmobilen. Nun gilt seit dem 19. Juni die neue Regelung. Wurde vor diesem Zeitpunkt keine Erstprüfung durchgeführt, muss diese umgehend erfolgen. Anschließend ist das Fahrzeug für 24 Monate fahrtüchtig.

Wer die Frist überschreitet, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss je nach Dauer der Überschreitung mit einem Bußgeld zwischen 15 und 60 Euro rechnen. Und damit kommt man sogar vergleichsweise glimpflich davon. Denn bei einer überzogenen Hauptuntersuchung drohen laut dem Bußgeldkatalog nicht nur bis zu 88,50 respektive 103,50 Euro (Sicherheitsüberprüfung vorgeschrieben), sondern auch ein Punkt in Flensburg.

Mitreden

10 KOMMENTARE

  1. Nutzerbild HarryHH

    Ich bin letztens zum DEKRA gewesen und fragte die, ob sie mir mal den TÜV machen könnten.
    Die haben mich angekuckt, als wie wenn ich bescheuert wäre.
    Warum?

    Antwort
    • Nutzerbild Al

      Na der TÜV ist die Konkurrenz der Dekra… hätten sie nach der HU gefragt, hätte der Prüfer wahrscheinlich nicht so verwundert geschaut.

      Antwort
  2. Nutzerbild JD

    Ist doch wieder nur Geld machen…

    Antwort
  3. Nutzerbild Holperbald

    als ob man eine Flex von Makita gekauft hätte? 😄

    Antwort
  4. Nutzerbild Fischer

    Kontrollen prüfungen testen überwachen, zahlen zahlen , zahlen.ywie haben wir nur bis jetzt überlebt

    Antwort
    • Nutzerbild Bolli

      Warum wir bislang alles so gut überlebt haben ?
      >> Wir hatten und haben Verantwortungsbewusstsein <<
      So etwas wird vielen Mitbürgern offenbar nicht mehr vermittelt.
      Dafür können die aber „gendern“und linksgrünes Zeug, fern ab der Realität diskutieren.
      Genieße Dein Leben, – das Tal der Tränen ist noch nicht erreicht.
      😎😎😇😇

      Antwort
  5. Nutzerbild M.Solstitch

    Alles Nonsens was hier diskutiert wird!

    Antwort
  6. Nutzerbild Frank

    Unser Land geht immer weiter in Richtung Demokratur.
    Das ist eine Mischung aus Demokratie und Diktatur.
    Immer mehr Vorschriften und Einschränkungen „von Oben „.

    Antwort
  7. Nutzerbild HarryHH

    Am 15.6.,10 Tage danach,
    leiert erneut „Neue TÜV-Pflicht“

    Frage an die Redaktion: kann man, wenn DEKRA grad zu hat, auch zu GTÜ oder KÜS fahren und sich dort den TÜV an seinem Töff-Töff machen lassen?
    Oder ist das alles nur zum Himmel schreiender Schwachsinn und man muss wegen der TÜV-Pflicht zum TÜV?

    Antwort
  8. Nutzerbild HarryHH

    Noch ne Frage.
    Das StVG steht über allem in D.
    Falls nicht bekannt: das Straßenverkehrsgesetz.
    Genaueres oder näheres in die Tiefe erklären weitere Gesetze oder Verordnungen, wie die StVO, StVZO oder die FzTV -falls auch nicht bekannt: die Fahrzeugteileverordnung.

    In welchem Gesetz, in welcher Verordnung wird die Abkürzung TÜV mit einem einzigen Wort erwähnt?

    Antwort

