Preis-Schock bei Samsung: So teuer wird das neue Galaxy A54

Samsungs Galaxy A5-Reihe ist unglaublich beliebt. Das aktuelle Galaxy A53 belegt seit fast einem Jahr den ersten Platz in der Bestenliste unserer Leser und muss sich nur dem neuen Galaxy S23 Ultra geschlagen geben. Auch in den vergangenen Jahren konnten sich die Smartphones der Galaxy A5-Reihe stets viele Monate den ersten Platz auf dem Siegertreppchen sichern.

So viel könnte das Samsung Galaxy A54 kosten

Teil des Erfolgs von Samsungs Galaxy A5-Reihe ist das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem ersten Galaxy A5 im Jahr 2016 bewegte sich der Preis zwischen 349 und 449 Euro. Dies sind die meisten Kunden bereit, für ein Smartphone ohne Vertrag auszugeben. Zumal der Verkaufspreis in den Monaten nach Release stetig fällt. So ist das Samsung Galaxy A53 in MediaMarkts Super Bowl Aktion aktuell für 279 Euro zum Bestpreis zu haben.

Doch mit diesen attraktiven Preisen könnte es schon bald zu Ende sein. So hat das englischsprachige Portal appuals.com die Euro-Preise von Samsungs kommenden Mittelklasse-Smartphones erfahren. Demnach startet das Galaxy A54 zu einem Preis von 529 bis 549 Euro mit 128 Gigabyte. Das 256-Gigabyte-Modell soll gar 589 bis 609 Euro kosten.

→ Alle Infos zum Galaxy A54

Auch der kleine Bruder, das Samsung Galaxy A34 soll teurer werden. Hier gibt das Portal einen Preis von 409 bis 429 Euro für das 128 Gigabyte Modell an. Für 256 Gigabyte werden 469 bis 489 Euro fällig.

Premium-Smartphones ebenfalls teurer

Diese Preiserhöhung passt zu den gestiegenen Preisen bei Samsungs Premium-Smartphones. So sind das Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra auch mindestens 100 Euro teurer als ihre Vorgänger vor einem Jahr. Hier begründet Samsung die Preiserhöhung mit gestiegenen Kosten für Material, Herstellung und Transport, sowie höheren Lohnkosten.

Bisher ist noch nicht offiziell bestätigt, dass Samsung die Preise auch in der A-Reihe anheben möchte. Jedoch kann man aufgrund der aktuellen Gerüchte-Lage fest davon ausgehen. Die Preis-Spanne von 20 Euro ist darauf zurückzuführen, dass innerhalb von Europa teils unterschiedliche Preise aufgerufen werden. So müssen die Unternehmen in Deutschland beispielsweise für jedes verkaufte Gerät eine Urheberrechtsabgabe an die GEMA zahlen.