Samsung Galaxy A54: Fotos zeigen das Smartphone in allen Farben

Das Samsung Galaxy A53 ist aktuell das beliebteste Smartphone unserer Leser. In den Jahren davor konnten sich das A52, A51 und A50 diese Titel sichern. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an das Galaxy A54, welches bereits in wenigen Wochen auf den Markt kommen wird. Nun sind erste Bilder aufgetaucht, die das Smartphone von allen Seiten und in allen Farben zeigen.

Das Samsung Galaxy A54 wird bunt

Neben Schwarz und Weiß ist das aktuelle A53 in einem blassen Blau und einem pastelligen Orange zu haben. Beim neuen Galaxy A54 wird Samsung hingegen auf deutlich kräftigere Farben setzen. So zeigen exklusive Fotos des englischsprachigen Magazins androidheadlines das Smartphone in einem frischen Grün und einem satten Lila. Wer es weniger farbenfroh mag, kann wohl auch weiterhin zu einem Schwarzen oder Weißen Modell greifen.

Das Samsung Galaxy A54 in allen vier Farben

Samsung Galaxy A34: günstiger und noch mehr Farben

Auch das preiswertere Galaxy A34 zeigt sich in allen Farben. Hier stammen die Fotos vom Magazin thetechoutlook und zeigen das Smartphone in etwas anderen Grün- und Lila-Tönen. Zudem wird es hier kein weißes, sondern ein silbernes Modell mit einem interessanten Glimmer-Effekt geben.

wische, um alle Farben des Samsung Galaxy A34 zu sehen Quelle: thetechoutlook Quelle: thetechoutlook Quelle: thetechoutlook Quelle: thetechoutlook

Fotos bestätigen weitere Ausstattung

Die neuen Fotos bestätigen Details, die bereits im vergangenen Jahr via Twitter kommuniziert wurden. Samsung wird sich bei beiden Mittelklasse-Smartphone am Design der teureren Premium-Modelle orientieren. So sind sowohl Display als auch die Rückseite komplett flach gehalten. Eine Erhebung für das „Kamera-Element“ gibt es nicht mehr. Stattdessen sind die Kamera-Objektive einzeln auf der Rückseite untergebracht. Das A54 besitzt weiterhin eine Frontkamera im Punchhole, während das A34 auf eine Mini-Notch setzt.

Neue Displaygrößen

Beide Smartphones sollen weiterhin einen OLED-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung und hoher Bildwiederholrate besitzen. Unterschiede zum Vorgänger gibt es hingegen bei der Größe. So soll das Galaxy A54 mit 6,4 Zoll etwas kleiner ausfallen; das Galaxy A34 mit 6,5 Zoll hingegen etwas größer. Die Bildschirmränder fallen hingegen auf den Fotos minimal breiter aus als zuvor. Dies soll auch bei den kommenden Flaggschiff-Smartphones der Fall sein.

Zum Prozessor des Galaxy A54 sind noch keine Details bekannt. In den vergangenen Generationen wechselte Samsung jedes Jahr zwischen Qualcomm und Chips aus eigener Produktion. Dieses Jahr wäre demnach wieder Qualcomm am Zug. Möglicherweise mit dem Snapdragon 778G+, welcher auch im Nothing Phone 1 steckt.

Bei der Hauptkamera des A54 soll ein neuer 50-Megapixel-Sensor zum Einsatz kommen. Auf den ersten Blick ein Downgrade von zuvor 64-Megapixeln, jedoch sagt die Anzahl der Pixel kaum etwas über die Foto-Qualität aus.