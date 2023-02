Neuer Saugwisch-Roboter: Dreame L10 Ultra ab sofort erhältlich

Der Saugwisch-Roboter Dreame L10 Ultra kommt mit einer Entleerungsstation und Selbstreinigungs-Funktion. Dadurch arbeitet er eine lange Zeit selbstständig und du hast nur wenig Wartungsarbeit. Den eingesammelten Staub saugt die Basisstation eigenständig ab und die Wischmopps werden ebenfalls von selbst mit Frischwasser gereinigt und mit Heißluft getrocknet. Auch das Wischwasser des Haushaltsroboters tauscht sich in der Station automatisch aus. Dein eigener Aufwand hält sich also stark in Grenzen.

Dreame L10 Ultra: Dieser Saugwisch-Roboter arbeitet bis zu drei Monate autark

Der Staubbeutel des Dreame L10 Ultra fasst rund drei Liter, wodurch du ihn nur alle drei Monate händisch entleeren musst. Die Wassertanks für Schmutz- und Frischwasser sind jeweils rund 2,5 Liter groß. Außerdem bietet der Saugwisch-Roboter eine Saugleistung von 5.300 Pa und entfernt somit auch festsitzenden Staub aus Teppichen. Dazu ist er mit einem großzügigen Akku ausgestattet, der bis zu 210 Minuten Reinigung am Stück ermöglicht. Apropos Teppiche: Damit dein geliebter Flokati oder Flickenteppich nicht durchnässt wird, hebt der L10 Ultra seine Wischmopps bei der Erkennung eines Teppichs an. Cool ist zudem, dass sich der Saugwisch-Roboter auch per Sprachbefehl mit den hierzulande üblichen Sprachassistenten steuern lässt.

Während sich das etwas teurere Modell Dreame L10s Ultra mittels AI-gestützter 3D-Navigation in deinem Zuhause orientiert, findet sich der L10 Ultra durch sehr zuverlässige Laser-Distanzsensoren (LDS) in deinen vier Wänden zurecht. Preislich liegt der L10s Ultra aber auch noch einmal 200 Euro über dem neuen Modell. Der Dreame L10 Ultra kostet zum Verkaufsstart nur 849 Euro und beinhaltet ein riesiges Zubehörpaket. Er ist ab dem 14. Februar 2023 erhältlich.