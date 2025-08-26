Neuer, mächtiger Wischsauger löst ein Problem, das alle, die Hund oder Katze haben, nur zu gut kennen

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
5 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Nachdem zuerst kabellose, also akkubetriebene Staubsauger ihren Siegeszug errungenhatten, folgen ihnen seit ein paar Jahren 2-in-1-Kombigeräte, die nicht nur saugen, sondern auch wischen. Der Technologie-Fortschritt dabei ist rasant. Jetzt gibt es einen neuen, innovativen Ansatz.
Dreame H15 Pro FoamWash in seiner Station, daneben ein Hund
Dieser Reiniger verspricht ein zentrales Hund-Katze-Problem zu lösenBildquelle: Dreame
  • Teilen

Dem Hersteller Dreame ist mit seinem H15 Pro genannten Nass-Trocken-Sauger ein Coup gelungen. Das Gerät wurde im Frühjahr 2025 vorgestellt und ist das Nonplusultra unter den Wischsaugern auf dem Markt. Und jetzt kommt’s: Dreame legt noch einen nach.

Bester Dreame Akku-Wischsauger bekommt neues, einzigartiges Feature

Neu auf dem Markt ist jetzt nämlich der Dreame H15 Pro FoamWash. In der Basis spiegelt der Akku-Reiniger das Top-Modell 1:1 wider (hier Test lesen). Allerdings ergänzt um eine Schaum-Reinigungs-Funktion. Das gibt es so bislang noch nicht in dieser Kategorie.

Der Dreame H15 Pro FoamWash ist ab dem 5. September erhältlich. Im Pre-Sale via Amazon bekommst du ihn aber schon jetzt. Im Online-Store des Herstellers gibt es den FoamWash zum Marktstart (Angebot gültig bis 18. September) für 599 Euro (statt 699 Euro UVP).

So funktioniert die Schaum-Technik

Das Herzstück des neuen Reinigers ist die Schaumreinigung, die gründliche Sauberkeit und vor allem Geruchsentfernung verspricht. Der eigens entwickelte „Foaming Floor Cleaner“ neutralisiert Gerüche fast vollständig – von bis zu 99 Prozent ist die Rede, darunter typische Problemfälle wie Tierurin oder Kaffeeflecken. Das ordnet die adressierte Zielgruppe schonmal gut ein. Möglich machen das eine dichte Schaumschicht, Enzyme und die Saugleistung von 23.000 Pa. Das Ergebnis: Böden, die nicht nur sauber aussehen, sondern auch spürbar frisch riechen. Trotz viel Technik und Chemie, die auf den Boden wirkt, ist der H15 Pro FoamWash ebenso explizit für sensible Holzböden geeignet.

Schaumreinigungs-Funktion des Dreame H15 Pro FoamWash
Die Schaumreinigungs-Funktion des Dreame H15 Pro FoamWash

Das Prinzip erfolgt so: Der Dreame H15 Pro FoamWash sprüht eine Schaumladung auf die Fläche vor sich – Intensität und Menge misst er anhand seiner Sensorik intelligent und selbst ab. Danach läuft die spezielle Bürstenwalze über den Schaumfleck und arbeitet Reinigungsmittel effektiv ein, nimmt Schmutz auf und hinterlässt die Stelle sauber und trocken. All diese Schritte zusammen dauern dabei weniger lang, als du gebraucht hast, um diesen Absatz dazu zu lesen.

Mit Selbstreinigungs-Funktion und 60 Minuten Akku-Laufzeit

Beeindruckend auf dem Papier ist die automatische Anpassung in Echtzeit. Ein 5-Kanal-RGB-Sensor erkennt Schmutz extrem präzise und steuert Wasserzufuhr, Saugleistung und Reinigungsmittel-Mischung automatisch. Nutzer müssen sich weder um Dosierung noch um häufiges Nachfüllen kümmern – eine einzige Füllung reicht dem Hersteller zufolge für bis zu 30 Tage. Auch bei der Reichweite zeigt sich der FoamWash stark: Mit der bekannten GapFree™ 2.0 alias „Roboterarm“ genannten Funktion gelangt er in jede Ecke, die „180°-Lie-Flat-Funktion“ ermöglicht sogar die Reinigung unter Möbeln mit nur 14 cm Bodenfreiheit.

Dreame stattet den H15 Pro auch als FoamWash-Modell mit einer Tangle-Cut-Bürste aus. Die ist so konzipiert, dass sich weder Tier- noch Menschenhaare darin verfangen. In seiner Station greift dann die Selbstreinigungs-Funktion, bei der die Bürste mit 100 °C heißem Wasser hygienisch einwandfrei gesäubert und getrocknet wird.

Im Akku-Bereich entscheidend ist die Ausdauer der verbauten Batterie. Die wird vom Hersteller mit bis zu 60 Minuten angegeben, was für solche Kombi-Geräte durchaus beachtlich ist. Selbst wenn man im Alltag 10 bis 15 Minuten realistischerweise abziehen muss, so ist das doch ein guter Wert.

Voller Fokus auf Tierbesitzer

Wer mit Hunden, Katzen oder sonstigen Haustieren wohnt, dürfte mit dem H15 Pro FoamWash den ultimativen Reiniger bekommen, um Gerüchen, Hinterlassenschaften und Haaren Herr zu werden. Im Waschmittel-Bereich bewerben Firmen ihre Produkte offensiv als Gegenmittel zur sogenannten „Geruchsblindheit“ – vielleicht kennt jemand den Spot. Dreame löst das Problem allerdings dort, wo es wirklich akut anfällt und im wahrsten Sinne liegenbleibt. Auf dem Boden.

Dreame H15 Pro FoamWash mit Schaumreinigung in Aktion
Schaumreinigung in Aktion: Der ideale Reiniger für alle mit Hund oder Katze?

Marktstart ab 5. September – hier bekommst du ihn schon jetzt

Der Schaum-Reiniger ist ab sofort bei Amazon erhältlich. Im eigenen Online-Store von Dreame läuft ein Countdown, der auf den Marktstart am 5. September hinweist. Pünktlich zur IFA also startet der neue Schaum-Reiniger auf dem Markt. Dreame hängt ihm ein 699-Euro-Preisschild (UVP) um, zieht in den ersten zwei Wochen nach Marktstart aber selbst schon 100 Euro davon ab. Unsere Prognose: Spätestens Richtung Weihnachtsgeschäft dürften dann noch 50 bis 100 Euro weiterer Preisnachlass auf dem Markt drin sein.

Jetzt bei Dreame Bestellung vormerken
Sofort bei Amazon kaufen

Zum Vergleich: Der Modellbruder, der H15 Pro Heat, war zum Start identisch bepreist, kostete bereits zwei Monate später aber schon nur noch 530 Euro (aktuell ist er wieder etwas teurer).

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Dreame. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ninja Swirl
Kochen
Hype-Alarm: Löst diese 2-in-1-Eismaschine die Ninja Creami ab?!
Mobile Klimaanlage von DeLonghi in einem Wohnzimmer.
Strom und Energie
Sommer-Schock: Darum wollen jetzt alle eine Klimaanlage
Herabgelassene Rollläden im Wintergarten
Haushalt
Hitzewelle: So kühlst du den Raum ohne Technik um bis zu 10 Grad
Strom und Energie
Stiftung Warentest: Die beste Klimaanlage kühlt für nur 84 Euro pro Jahr
Haushalt
Kaffee: Dieser kleine Fehler zerstört die Kaffeemaschine und ruiniert die Gesundheit
Haushalt
Hersteller warnen: Das passiert mit dem Kühlschrank, wenn man Magnete dran befestigt
Photovoltaik
Nie wieder Batteriewechsel? Diese Solarzellen holen sich Energie direkt im Wohnzimmerlicht
Haushalt
Alle machen es: Dieser Fehler zerstört die Waschmaschine
Essen und Trinken
Bier in Sekunden kühlen: Der Traum von der Mikrowelle rückwärts lebt!