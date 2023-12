Neue Steuer kommt: So teuer wird der Supermarkt-Einkauf 2024

Die Bundesregierung lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, um ihr Geldproblem zu lösen. Geplant sind bereits Kürzungen beim Bürgergeld und bei den Strompreis-Subventionen. Somit dürften Empfänger von Bürgergeld bald weniger im Geldbeutel haben und zugleich mit höheren Strompreisen rechnen. Doch das ist noch längst nicht alles. Denn: Am 1. Januar wird eine neue Steuer eingeführt. Das wird zur Folge haben, dass die Preise weiter steigen und viele Dinge erneut teurer werden.

Steuer auf alles?

Nach dem Beschluss der Regierung hielt sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit Details zunächst zurück. Doch kurz darauf bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit: 2024 kommt die Plastiksteuer. Der Regierungssprecher erklärte, dass der Bund die jährliche Plastikabgabe von 1,4 Milliarden Euro, die er an die EU zahlt, in Zukunft von den Unternehmen einfordern will, die Plastik in Umlauf bringen. Das bedeutet: Die Regierung ist nicht mehr bereit, die 1,4 Milliarden Euro jährlich für EU-Plastikabgabe, die 2021 eingeführt wurde, aus der eigenen Tasche zu zahlen. Stattdessen bittet man die Hersteller zur Kasse, die die Steuer zahlen sollen.

Und diese dürften die Kosten aller Voraussicht nach an die Verbraucher weiter geben. Heißt: Alles, was im Supermarkt in Plastik verpackt ist, wird teurer. Ob Getränke in PET-Flaschen, Zahnpasta oder in Kunststoff eingeschweißte Lebensmittel: Die neue Steuer wird dazu führen, dass sich nahezu alles, was in Plastik ausgeliefert wird, verteuert. Für jedes Kilogramm Verpackungsmüll, der nicht recycelt werden kann, werden 80 Cent fällig, berichtet etwa der Merkur.

So viel teurer wird der Einkauf 2024

Sollten die Hersteller die Steuer auf Plastik an Kunden weitergeben, wird der Einkauf bald teurer. Wie viel teurer, hängt davon ab, wie viel Plastik man kauft. Laut „Plastikatlas“ der Heinrich-Böll-Stiftung produziert jeder Deutsche im Schnitt 38 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr – 14 Kilo mehr als der EU-Durchschnitt. Rechnet man hier die neue Steuer drauf, entstehen jedem Deutschen Mehrkosten von gut 30 Euro pro Jahr. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sagt zu der Plastiksteuer: „Steuern oder Abgaben werden nicht zwingend 1:1 weitergegeben.“ So könnten die Plastikhersteller ihre Gewinne verringern und die neue Abgabe damit ausgleichen. Doch das dürfte eher nicht passieren.