Neue Gasheizungs-Regelung angekündigt: Millionen Bürger müssen handeln

Draußen wird es langsam kühler. Der Winter rückt näher. Deshalb füllt die Regierung die Gasspeicher auf. Trotzdem sollen die Bürger weiterhin Gas sparen. Aufgrund dessen will die Bundesregierung die Optimierungen von Gasheizung als eine weitere Energiesparverordnung einführen.

14 Millionen Gasheizungen

In Deutschland gibt es laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ungefähr 14 Millionen Gasheizungen. Und diese sollen überprüft werden. Etwa ein Fünftel der Privathaushalte sollen den sogenannten Heizungscheck schon gemacht haben und 800.000 Heizungsanlangen müssen ersetzt werden. Davon hat die Hälfte jetzt bereits eine Förderung beantragt.

Somit fehlen noch rund 10,4 Millionen Heizungschecks. Die Kosten für einen einfachen Check ohne weitere Leistung kostet zwischen 100 bis 150 Euro. Zusätzliche Kosten fallen erst bei einer Optimierung der Heizung an oder etwa bei einer Dämmung von Leitungsrohren.

Energiesparverordnung: Es kommt auch auf die Bürger an

Das Thema Energiekrise ist immer noch top aktuell. Schon in August dieses Jahres stellte das Bundeskabinett die erste Energiesparverordnung vor. Einen Monat später, im September 2022, durften dann private Schwimmbecken nicht mehr per Gas oder Storm beheizt werden. Die Grundidee hinter diesen Maßnahmen ist, dass alle sich beteiligen.

Das Bundeskabinett hat jetzt die zweite Energiesparverordnung vorgestellt. Ab dem 1. Oktober 2022 müssen Eigenheim-Besitzer und Besitzerinnen innerhalb der nächsten zwei Jahre ihre Heizungsanlage von Fachpersonal prüfen lassen.

„Alle Eigentümer und Eigentümerinnen von Gebäuden mit Gasheizungen müssen in den nächsten zwei Jahren einen Heizungscheck durchführen. Sinnvoll ist die Kopplung der Prüfung an ohnehin stattfindende Termine, wie etwa Kehr- und Überprüfungstätigkeiten oder eine reguläre Heizungswartung“, so das Bundeswirtschaftsministerium. Die Heizungschecks dürfen nur von Fachpersonal wie Schornsteinfeger, Heizungsbauer oder Energieberater durchgeführt werden. Am 15. September 2024 soll die zweite Energiesparverordnung auslaufen.