Mit Smart Home Energie und Geld sparen: Gewinne jetzt ein Starter-Set von Aqara

Mit dem Bundle aus Aqara Hub M2 und Radiator Thermostat E1 machst du deine Heizung smart und steuerst deine Heizkörper praktisch per App, Sprachbefehl oder mit Automatismen. Was du mit dem Set im Detail anfängst und wie du es bei uns gewinnen kannst, erfährst du in diesem Artikel.

Aqara Smart-Home-Set: Das kann das Hub M2

Das Aqara Hub M2 ist die Zentrale für dein smartes Zuhause. Es unterstützt den Zigbee 3.0 Standard, wodurch es auch kompatibel mit Produkten anderer Hersteller ist. So kannst du verschiedene Ökosysteme und Sprachassistenten nutzen und bist nicht an einen Anbieter gebunden. Ob Google Home, Apple Home, Amazon Alexa oder IFTTT: Alle mit dem Hub M2 verknüpften Geräte lassen sich mithilfe dieser Dienste steuern.

Im Hub ist außerdem ein Lautsprecher eingebaut, der sich auf verschiedene Weise nutzen lässt. So kann dieser etwa Sicherheitsalarme auslösen, als Türklingel läuten oder dich morgens wecken. Weiterhin ist er mit einem 360 Grad Infrarot-Sensor ausgestattet, der es dir ermöglicht, sämtliche Geräte via Sprachbefehl oder App zu steuern, die ebenfalls über einen Infrarot-Sensor verfügen.

Automatisiere deine Heizung zu Hause: Das ist möglich

Das Aqara Radiator Thermostat E1 lässt sich an jedem herkömmlichen Heizkörper leicht anbringen – auch ohne Handwerks-Kenntnisse zu benötigen. Es unterstützt ebenfalls den Zigbee 3.0 Standard und macht deine Heizung smart. Konkret bedeutet das: Du kannst die Temperatur auf die Gradzahl genau einstellen – entweder am Gerät selbst, per App oder via Sprachassistent.

Außerdem lassen sich smarte Zeitpläne erstellen, mit denen du die Intensität sowie die Heizperioden automatisierst. So lässt sich einiges an Energie sparen, etwa wenn du außer Haus bist oder in der Nacht eine niedrigere Zimmertemperatur benötigst als tagsüber.

Smart-Home-Set bei Instagram gewinnen: Das musst du tun

Ein Smart-Home-Set bestehend aus je einem Aqara Hub M2 und Radiator Thermostat E1 kannst du jetzt bei unserer Verlosung bei Instagram gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist: Du musst unseren Beitrag bei Instagram liken und mit einem Haus-Emoji kommentieren. Für eine extra Gewinnchance kannst du den Post zudem in deiner Story teilen, wenn du magst. Das Gewinnspiel startet heute und läuft noch bis zum 15. Februar.