Kostenlose Produkttests: Kann das wirklich jeder?

Das Abheben von Bargeld ist für gewöhnlich kostenfrei. Zumindest am richtigen Geldautomaten. Am falschen Automaten kann es hingegen teuer werden. Und zwar nicht nur, weil eine Gebühr anfällt. Sondern, weil am Automaten herumgeschraubt wurde. Stichwort: Skimming. So schützt du dein Bankkonto.