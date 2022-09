Irre: So beliebt ist diese Uralt-Version von Windows heute noch

Die Website „statcounter“ berichtet jeden Monat über die Verbreitung von Betriebssystemen. In der aktuellen Statistik von August erreicht Microsoft einen wichtigen Meilenstein: Windows 11 überholt Windows 7 und läuft nun weltweit auf 13 Prozent aller Windows-Computer. Doch im Umkehrschluss zeigt dies auch: Weiterhin setzen 11 Prozent aller Nutzer auf ein veraltetes System mit gravierenden Sicherheitslücken.

Anfang 2020 endete der Support für Windows 7. Seitdem liefert Microsoft keine Updates mehr für das betagte Betriebssystem. Doch insbesondere die Sicherheitsupdates sind essenziell wichtig, um vor Bedrohungen aus dem Internet geschützt zu sein.

Wenn Sicherheitslücken nicht mehr geschlossen werden, haben Angreifer leichtes Spiel auf den PC und an deine Daten zu kommen. Schon wenige Tage nach dem Support-Ende in 2020 tauchte die erste solche Sicherheitslücke auf. Angreifer können über den Browser den kompletten PC übernehmen. Dafür muss nicht einmal eine Datei heruntergeladen werden. Der Besuch einer einfachen Website reicht schon aus. In den vergangenen zweieinhalb Jahren sind zahlreiche weitere Lücken hinzugekommen.

Jeder Nutzer von Windows 7 sollte also schnellstmöglich auf ein modernes Betriebssystem wechseln oder dauerhaft die Internetverbindung kappen.

Windows updaten ist nicht schwer

Der Umstieg auf eine neuere Version ist nicht schwer. So funktioniert Windows 10 auf so gut wie jedem Windows-7-Computer. Das Upgrade dauert nicht lange und ist ohne Datenverlust und ohne aufwendige Neuinstallation möglich.

Wie du umsteigen kannst, zeigen wir dir hier:

→ Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Umstieg

Mit Windows 10 ist man zumindest für die kommenden Jahre gut geschützt. Bis zum Support-Ende im Oktober 2025 sind es noch gut drei Jahre.

Dann steht wohl ein Neukauf an. Alternativ kann man auch auf ein anderes Betriebssystem wechseln. Hier bietet sich beispielsweise Chrome OS Flex an. Das System von Google kann auf vielen alten Rechnern installiert werden, ist sehr einfach zu bedienen und läuft dort häufig schneller als Windows.