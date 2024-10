In-Ear-Kopfhörer sind längst täglicher Begleiter von vielen Menschen – sei es auf dem Weg zur Arbeit bzw. Schule oder im Großraumbüro. Deshalb entwickeln Hersteller die kleinen Stöpsel immer weiter. Und das hat JBL auch mit den Tour Pro 3 getan. Was sie im Detail können und was sie so besonders macht, erfährst du in diesem Artikel.

JBL Tour Pro 3: Die Besonderheit steckt im Ladecase

Dass sich die JBL Tour Pro 3 von den meisten anderen Kopfhörern unterscheiden, fällt beim ersten Blick auf das Ladecase auf. Denn während die Oberfläche bei den meisten Etuis einfach nur glatt und einfarbig ist, ziert die Vorderseite der neuen JBL In-Ears ein kleines Touch-Display. Hier siehst du nicht nur den aktuell laufenden Song, sondern kannst etwa auch die Lautstärke anpassen, Lieder wechseln oder Noise Cancelling ein- und ausschalten. Eine weitere praktische Funktion: Du kannst die einzelnen Stöpsel wiederfinden, indem du über das Ladecase oder die zugehörige App einen Ton auf den In-Ears abspielst.

JBL Tour Pro 3 – auf dem Display kannst du Anrufe entgegennehmen, Einstellungen machen und vieles mehr

Und auch ein Timer lässt sich über das Display starten. Weiterhin cool: Es lassen sich ebenfalls Hintergrundbilder über den Bildschirm anzeigen, die dem Ladecase das gewisse Etwas verleihen. Dazu kannst du Anrufe nur mit dem Case entgegennehmen oder ablehnen, und musst auch hierfür nicht dein Smartphone herausholen. Insbesondere, wer gerne etwas weniger Bildschirmzeit hätte, kann sein Handy dadurch durchaus einmal woanders liegen lassen und nur mit dem Ladecase durch die Wohnung laufen.

Das Lade-Etui von JBL – auch Smart Charging Case genannt – kann aber noch mehr. Denn es lässt sich auch als Dongle verwenden, um von jeder AUX- oder USB-C-Quelle Audio an die Kopfhörer zu streamen. Konkret kann das so aussehen: Du verbindest das Case mit einem nicht-Bluetooth-fähigen Plattenspieler und kannst die Musik deiner Lieblings-Schallplatten dennoch kabellos an die Kopfhörer übertragen. Dasselbe funktioniert zum Beispiel auch mit deinem Fernseher. Verbindest du das Ladecase mit deinem TV-Gerät und steckst die In-Ears in die Ohren, kannst du abends ganz in Ruhe nur für dich fernsehen, ohne andere Familienmitglieder oder Mitbewohner aufzuwecken. Und dank Auracast lassen sich die jeweiligen Inhalte auch gleichzeitig mit anderen Auracast-fähigen Kopfhörern teilen. Die entsprechenden Kabel, die für die Verbindung nötig sind, liefert JBL gleich mit.

JBL Tour Pro 3 – Mit Auracast hörst du den gleichen Inhalt parallel auf mehreren Geräten

JBL Tour Pro 3: Auch der Klang überzeugt

Aber für die meisten werden zwei Faktoren noch viel wichtiger sein als das Ladecase – und zwar der Klang und das Noise Cancelling. Und auch hier können die JBL Tour Pro 3 absolut glänzen. Ob klare Details, lebendiger Gesang oder satter Bass: Die In-Ears sind für jede Art von Musik gut geeignet. Und natürlich ebenso für Podcasts oder Hörbücher.

Dazu unterstützen die Kopfhörer unter anderem auch JBL Spatial 360 Sound und Headtracking, wodurch das Hörerlebnis noch immersiver wird.

Noise Cancelling perfekt für jede Situation

Darüber hinaus wichtig ist Noise Cancelling. Und das soll so gut funktionieren, dass sogar plötzliche laute Geräusche deutlich reduziert werden können. Es darf aber auch ein Transparenzmodus nicht fehlen, mit dem du deine Umgebung klar wahrnehmen kannst, ohne die Kopfhörer aus den Ohren nehmen zu müssen. Praktisch: Die In-Ears verfügen ebenfalls über einen Modus, der nur Stimmen durchlässt, andere Geräusche aber dennoch ausblendet. Stehst du etwa am Bahnsteig, werden die lauten vorbeifahrenden Züge gedämmt, während du wichtige Bahnansagen nicht verpasst.

Für deine Gesprächspartner während Telefonaten sollen die Kopfhörer ebenso störende Geräusche wie etwa den Wind ausblenden können. Dafür sind mehrere Mikrofone und eine KI verantwortlich. So wirst du beispielsweise auch bei wichtigen beruflichen Telefonaten immer gut verstanden. In der zugehörigen JBL Headphones App stellst du Noise Cancelling und Co. bequem ein und kannst hier etwa dein Sounderlebnis personalisieren. Je nach Präferenz oder Musikrichtung lässt sich über eine Soundkurve der für dich beste Klang einstellen.

JBL Tour Pro 3 – Noise Cancelling dämpft lästige Geräusche aus der Umgebung

Bis zu 44 Stunden Akkulaufzeit

Ebenfalls außergewöhnlich ist die Akkulaufzeit. Bis zu 44 Stunden sollst du zusammen mit dem Case mit nur einer Aufladung weit kommen – ohne eine Steckdose aufsuchen zu müssen. Allerdings erreichst du diesen Wert nur bei deaktiviertem Noise Cancelling (ANC). Ist ANC aktiviert, sollen die Kopfhörer allein bis zu acht Stunden Musikgenuss ermöglichen plus weitere 24 Stunden in Kombination mit dem Lade-Etui. Nach 10 Minuten im Case hast du weiterhin wieder genug Saft für rund drei Stunden Musikwiedergabe. Bei Bedarf lassen sich die Kopfhörer auch kabellos aufladen. Und dank IPX55-Klassifizierung sind die Kopfhörer auch gegen Staub und Wasserspritzer geschützt.

Nun hast du bei den JBL Tour Pro 3 die Wahl zwischen den beiden Farben „Schwarz“ oder „Latte“. In beiden Varianten kosten die In-Ear-Kopfhörer bei MediaMarkt 299,99 Euro. Der Versand ist hier kostenfrei.