Die Idee, dass Bürger keine privaten Fahrzeuge mehr besitzen und stattdessen im Alltag auf Fuhrparks von Unternehmen zurückgreifen, ist nicht gerade neu und wurde in Science-Fiction-Werken schon oftmals thematisiert. Nun holt die Realität die Literatur wieder einmal ein. Der nach eigenen Angaben europaweit führende Autovermieter Europcar hat nämlich ein neues Modell mit der Bezeichnung „MobilityFlat“ in sein Portfolio aufgenommen, und dabei handelt es sich um nichts anderes als eine waschechte Mietwagen-Flatrate.

Die Auto-Flat von Europcar

Was ist in der Auto-Flat enthalten? Zunächst umfasst das Abo 5.000 Freikilometer – je nach Abo-Modell mit Fahrzeugtypen der Kategorien Compact und obere Luxusklasse. Darüber hinaus deckt die MobilityFlat die Einweggebühr innerhalb Deutschlands, die Stornierungs- und No-Show-Gebühr, die Young Driver-Gebühr, die Airport und Rail & Road Servicegebühr sowie einen Klimaschutzbetrag ab. Das ist ein volles Rundum-Paket, denn Europcar will offensichtlich keine zusätzlichen beziehungsweise versteckten Gebühren in der MobilityFlat wissen – was das Unternehmen auch selbst verkündet hat. Doch was kostet die Mietwagen-Flatrate nun?

Wer den Dienst nutzen möchte, muss monatlich mindestens 799 Euro auf den Tisch legen – und das netto. Dafür können Kunden deutschlandweit unbegrenzt häufig Autos anmieten. Die Fahrzeuge können zudem sowohl für ein paar Stunden, aber auch für mehrere Wochen gemietet werden; der Kunde hat die freie Wahl. Ein weiterer Pluspunkt sind die ausgewählten Laufzeiten. Denn anders als bei Mobilfunk-Verträgen, wo die Laufzeiten meist 24 Monate betragen, können sich potenzielle Nutzer zwischen drei, sechs und zwölf Monaten entscheiden. Es wird abermals deutlich: Europcar legt den Fokus auf Flexibilität.

MobilityFlat buchen

Falls du interessiert bist, kannst du die MobilityFlat online, über die Europcar-App, über das Telefon oder in einer Europcar-Station buchen. Zuvor solltest du dich allerdings genauer mit den Leistungen vertraut machen:

Effizient & komfortabel unterwegs: Inklusive Navigationsgerät, Diesel und Automatik

Keine zusätzlichen Gebühren: Einweggebühr innerhalb Deutschlands, Stornierungs- und No-Show-Gebühr, Young Driver-Gebühr, Airport und Rail & Road Servcicegebühr sowie Klimaschutzbetrag sind mit der Flatrate abgedeckt

Tankservice zum durchschnittlichen Zapfsäulenpreis in Deutschland

Reduzierte Selbstbeteiligung im Schadensfall von 500€

Kostenloser Zusatzfahrer

Inklusive wintertauglicher Bereifung vom 01.11. bis 31.03.

5.000 km pro Monat frei

Priority Service bei Abholung Ihres Fahrzeuges: Schnellerer Service bei Ihrer Ankunft am Schalter

Kostenlose Wochenend-Miete nach der dritten Miete und 30€ Wertgutschein nach der fünften Miete

Kostenlose Priority Pass-Mitgliedschaft für mehr als 1.000 Flughafen Lounges weltweit

Bis zu 15% Rabatt bei teilnehmenden Accor hotels

Konkurrent Sixt war schneller

Mietwagen-Flats gibt es aktuell noch nicht allzu viele, aber ein Vorreiter ist Europcar dennoch nicht. So hat beispielsweise das Konkurrenzunternehmen Sixt bereits im vergangenen Monat mit „Sixt+“ eine Alternative gestartet. Diese bietet nicht ganz so gute Konditionen, ist dafür allerdings auch deutlich günstiger. Weitere Informationen dazu findest du in unserem Vorstellungsartikel:

