Dschungelcamp – Tag 3: Großkotzige Malle-Danni nervt, Sven beichtet

Ob Ex-Camper und Ex-Mann Michael Wendler, der Ex-Freund der ukrainischen Sexbombe Anastasiya, ob Ex-Minister Krause, Ex-Boxer Ottke oder Ex-Mr.-Rheinland-Pfalz Marco: Das Dschungelcamp 2020 scheint sich zu einem Camp der Exen zu entwickeln. Insbesondere der Schlagerbarde Wendler ist Dauerthema im Camp.

Während alle Camper der Story zum dramatischen Ehe-Aus von Claudia und Michael Wendler folgen, speit Elena gegen die Wendler-Ex und verteidigt die derzeitige Lebensgefährtin des männlichen Helene-Fischer-Pendants, Laura. Sie habe sich im „Sommerhaus der Stars“ (eine andere Reality-Show von RTL) mit der 19-Jährigen angefreundet. Und das Playboy-Häschen habe ihr ne ganz andere Story von dem Ehe-Aus aufgetischt.

aha anscheinend hätte man das Sommerhaus gucken müssen um alles zu verstehen.....



RTL ist wie das Marvel Universum. Du musst alles geschaut haben um den over arching plot nachvollziehen zu können #ibes — Die Sünde des Löwen: Stolz 🦁 (@marks_anti) January 12, 2020

Großkotzige Danni holt zum Gegenschlag aus

Wie diese lautet, verrät Elena (noch) nicht. Der Grund: Danni Büchner. Sie mischte sich ein und sagt, dass das doch jetzt nicht Thema der Gruppe sei, wer sich wann warum von wem getrennt hat. Kurz darauf, als Elena mit dem DSDS-Prince Wasser holen geht, wettert sie gegen ihre bis dato Busen-Freundin Danni. „Will die mir eins reinhauen? Was ist das für eine Falschheit? Ich lass mich nicht von irgendjemand verarschen! Was denkt sie, wer sie ist?“

Malle-Danni genervt vom Dschungelcamp

Apropos Danni Büchner: Auch am dritten Tag macht ihr der Dschungel zu schaffen. Hier eine kurze Zusammenfassung, was sie gestern genervt hat.

„Ich hab schon wieder Kopfschmerzen. Kröten.“

„Ist das ein richtiger Dschungel? In einem echten sind Affen und Löwen.“

„Kotzt mich an das Wasser. Wie haben Menschen das hier lange ausgehalten?“

„Camping ist nix für mich.“

„Ihr ekelhaften Viecher!“ (gemeint waren die Kakerlaken, die RTL ihr während der Dschungelprüfung in den Naken warf)

Dschungelcamp genervt von Malle-Danni

Auf dem Weg zur Dschungelprüfung, bei der Danni übrigens 4 von 11 möglichen Sternen holte und sich dafür gefeiert hat („Das wird hier noch eine Danni-Show“), ätze sie gegen alle anderen Mitcamper. „Alles Schauspieler“ ist sich Malle-Danni sicher. „Die können alle später beim Film mitmachen.“

Zudem weiß Danni: „Die ärgern sich! Die werden nicht drankommen. Das ist doch gut, das ist meine Zeit, meine Sendezeit!“ Die Berliner Boxlegende Sven kommt dazu: „Die wollen die Gruppe leiden sehen!“ Das sieht die Büchner-Witwe aber ganz anders: „Die wollen UNS leiden sehen. Daran siehst du, an wem die Zuschauer Interesse haben. An mir und an ihr!“ Mit „ihr“ meint sie die streitsüchtige Elena.

Daniel und Sonja haben jetzt schon keinen Bock mehr auf Danni. Einfach göttlich. #ibes #IBES2020 pic.twitter.com/ZdWam6yRYR — Apollyon (@SerApollyon) January 12, 2020

Im Dschungeltelefon legt die 41-Jährige nach: „Der Zuschauer beschäftigt sich also mit mir – das hat ja auch was. Also scheine ich ja nicht so uninteressant oder langweilig zu sein. Vielleicht ist das ja meine Bühne heute, Soloauftritt. Die anderen sind schon ein bisschen angepisst, dass sie irgendwie gar nicht benannt werden.“

Svens Beichte: „Ich bin aus dem Kindergarten geflogen“

Bei der Nachtwache erzählt Box-Weltmeister Sevn: „Durch die Scheidung meiner Eltern habe ich echt nur Mist gebaut. Ich bin aus dem Kindergarten rausgeflogen, bin strafversetzt worden in der Grundschule.“ Durch den Frust, den er hatte, löste er jeden Konflikt mit den Fäusten, so Sven weiter. Später kam er zum Sport. „Das Boxen hat mein Leben gerettet.“

Was sonst noch an Tag 3 im Dschungelcamp geschah

Tattoo-Toni hatte eine schwere Kindheit

Der bisexuelle Prince ist seit 29 Jahren Single

Elena wartet auf einen Heiratsantrag

Danni und Elena sind wieder für die Dschungelprüfung nominiert

Es weinten: Toni, Elena