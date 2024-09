Die Zukunft des Putzens ist hier: Brandneue Saug- und Wischroboter auf der IFA vorgestellt

Gleich drei neue Saug- und Wischroboter von Ecovacs können auf der diesjährigen IFA bestaunt werden. Was die neuen Saugroboter auszeichnet und voneinander unterscheidet, zeigen wir dir in diesem Artikel.

Die DEEBOT X8 OMNI Familie

Für alle, die Wert auf besonders saubere Böden legen, hat Ecovacs die Deebot X8 Omni Familie entwickelt. Bestehend aus zwei Modellen. Der grundlegende Unterschied zu den anderen Robotern ist hier die OZMO-Reinigungswalze. Diese kann den Mopp während des Wischens bis zu 200-mal pro Minute reinigen. Dein Boden wird also permanent mit frischem Wasser und sauberen Pads gewischt. Mit einem Druck von 4.000 Pa entfernen die Roboter auch problemlos gröbere Verschmutzungen.

Die OZMO-Reinigungswalze säubert den Deebot X8 während der Fahrt

Die beiden X8 Modelle unterscheiden sich nur in wenigen Punkten voneinander. So hat der X8 Pro Omni eine Akkuleistung von 6.400 mAh, während der X8 Omni auf 5.200 mAh kommt. Das Pro-Modell umschifft Hindernisse zudem dank AIVI 3D 2.0, das Standardmodell hingegen mit LDS-Technologie. Die Saugleistung von 12.900 Pa haben beide gleich. Ansonsten hat der Hersteller auch hier wieder Technologien wie TruEdge 2.0 und ZeroTangle 2.0 verbaut. Dank AIVI 3D erkennt der X8 Pro Flecken auf dem Boden und entfernt sie automatisch.

Die Roboter greifen auf einen Frischwassertank mit vier Liter Volumen zurück. In der Omni-Station reinigen beide ihren Wischmopp wieder automatisch ohne dein Zutun. Du kannst die Helferlein beide per YIKO-GPT steuern.

Die DEEBOT T50 Familie

Die T50 Familie kommt in zwei verschiedenen Ausführungen. Es gibt den Deebot T50 Pro Omni und den T50 Omni. Beides sind top Modelle, beim T50 PRO Omni hat der Hersteller jedoch noch einmal etwas mehr an Technik verbaut. Beide besitzen eine ordentliche Saugkraft von 15.000 (Pro Omni) beziehungsweise 12.800 Pa und sorgen dadurch garantiert für staubfreie Böden. Das interessanteste Merkmal der T50 Familie ist jedoch das sehr schmale Design der Roboter. Insgesamt sind sie nur 8,1 cm hoch und können dadurch auch unter Möbeln wischen und saugen.

Zum Wischen ist in beiden Varianten ein Frischwassertank mit vier Liter Volumen verbaut. Nach dem Wischen reinigt jeder der Roboter seine Wischaufsätze in der Station selbstständig mit 70 Grad heißem Wasser. Anschließend bekommen die Mopps ebenfalls noch eine Heißlufttrocknung.

Durch das schmale Design kommt der Deebot T50 Pro Omni auch unter niedrige Möbel

Dank neuer Technologien wie TruEdge 2.0 und ZeroTangle 2.0 reinigt die T50 Familie so effektiv wie nie zuvor. TruEdge 2.0 sorgt dafür, dass der Roboter auch in den Ecken und Winkeln deines Hauses putzt – in Kombination mit dem schmalen Design könnte dies ein Game-Changer sein. ZeroTangle 2.0 verhindert währenddessen, dass sich Haare im Saugroboter verfangen. Um Hindernissen gekonnt aus dem Weg zu gehen, sind die T50 Roboter mit den Systemen AIVI 3D und AIVI 3D 2.0 (PRO) ausgestattet. Der Roboter lässt sich dabei zusätzlich über einen eigens von Ecovacs entwickelten Voice Assistant namens YIKO 2.0 steuern.

Der DEEBOT N30 PRO OMNI Saugroboter

Bei diesem Einstiegsmodell muss man nicht viel einbüßen: Der Deebot N30 Pro Omni ist nur 2 cm höher, aber passt dennoch unter viele Schränke oder dein Bett, er kann aber auch Teppiche intensiv reinigen. Er hebt dabei seinen Wischmopp um bis zu 9 mm hoch und saugt mit einer Leistung von 10.000 Pa. Das ist etwas weniger Power als bei der T50 Familie, jedoch immer noch ordentlich.

Auch im N30 Pro Omni findest du die Top-Technologien TruEdge (die Vorgängervariante von TruEdge 2.0) und ZeroTangle 2.0 wieder. Hindernisse umfährt der Haushaltshelfer dank LDS Navigation. Über Alexa oder Google Assistant lässt er sich ganz leicht steuern. In der Ecovacs Home App kannst du die Saugleistung, den Wasserdurchfluss und den Reinigungsplan des Roboters einstellen.

Besonders spannend: Der kleine Helfer ist mit einer Schnellkartierungstechnologie ausgestattet, die 100 Quadratmeter in nur 6 Minuten schaffen soll. Mit einer Akkuladung saugt der N30 Pro Omni bis zu 320 Minuten lang. Anschließend geht’s automatisch in die Station, in der sich der Roboter ebenfalls von selbst reinigt. Du kannst außerdem einen Bodenreiniger zum Roboter dazu kaufen. Die Station gibt dann vor dem Wischen automatisch die richtige Dosis in den drei Liter Frischwassertank.

So kommst du an die Saugroboter

Wenn du jetzt einen der neuen Ecovacs Saug- und Wischroboter dein Eigen nennen willst, kannst du den N30 direkt nach der IFA Messe, also am 10. September, rabattiert (mit einem 100-Euro-Coupon) vorbestellen. Regulär ist er dann ab Ende Oktober im Handel verfügbar, mit einem Startpreis von 699 Euro. Wenn es dir die beiden anderen Modelle angetan haben, musst du jedoch noch ein wenig Geduld aufbringen. Die X8 und die T50 Family sind erst ab 2025 verfügbar. Weitere Haushaltsgeräte findest du schon jetzt auf der Amazon Seite von Ecovacs.