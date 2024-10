Dieser Schritt war fast zu erwarten, dürfte den einen oder anderen Nutzer aber trotzdem überraschen: Nur noch bis zum Jahresende wird es für Privatkunden möglich sein, das Bezahlverfahren über die sogenannte Portokasse von der Deutschen Post zu nutzen. Ab dem 1. Januar 2025 ist die Funktion für das Bezahlen von Briefporto nicht mehr nutzbar, wie es in einer E-Mail an betroffene Kunden heißt, die der Redaktion von inside digital vorliegt. Als Grund führt die Post eine „Konsolidierung der Bezahlverfahren“ an.

Portokasse wird geschlossen – Restguthaben ist auszahlbar

Noch verfügbares Restguthaben in der Portokasse von Privatkunden will die Post nach eigenen Angaben im Anschluss an eine Prüfung zurückzahlen, heißt es in einer umfangreichen FAQ-Sammlung auf der Post-Homepage. Nach einem Login auf der entsprechenden Webseite sei es möglich, die notwendigen persönlichen Daten samt einer Bankverbindung anzugeben. Alternativ ist es möglich, nach einem Login anzugeben, aktiv auf eine Rückzahlung zu verzichten. Alternativ können Bestandskunden ihr Restguthaben noch bis Ende 2024 im Onlineshop der Deutschen Post aufbrauchen. Schon jetzt ist es nicht mehr möglich, die Portokasse mit neuem Guthaben aufzuladen.

Die Möglichkeit, Briefmarken zum Selbstausdrucken zu bestellen und auf andere Art zu bezahlen, gibt es bei der Deutschen Post aber natürlich weiterhin. Dafür kannst du den Dienst Internetmarke nutzen. Das Online-Porto steht unter anderem für Postkarten, Briefe, Warensendungen und sogar Einschreiben zur Verfügung. Bezahlen kannst du abseits der Portokasse unter anderem mit Kreditkarte, über Paypal oder auch über Apple Pay und Google Pay.

Geschäftskunden können Dienst weiter nutzen – mit neuen AGB

Übrigens: Für Geschäftskunden läuft die Portokasse auch über den 31. Dezember hinaus weiter. Dazu ist aber eine Zustimmung zu neuen AGB notwendig, weil eine Verwendung der Portokasse im Onlineshop der Deutschen Post auch für Business-Nutzer nach Ende 2024 nicht mehr möglich sein wird. Geschäftskunden, die den neuen AGB nicht zustimmen, können die Portokasse ab 2025 ebenfalls nicht mehr nutzen.