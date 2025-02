Bundestagswahl 2025: 7 Alternativen zum Wahl-O-Mat

Denn der Wahlkampf geht dem Ende entgegen. In 24 Stunden öffnen die Wahllokale und die Entscheidung, wie es in Deutschland weitergeht, rückt näher. Der Ton der Parteien wurde in den vergangenen Jahren rauer und immer öfter wird mehr Meinung mit Emotion als mit Argumenten gemacht. Dabei gehen ganz aktuell einige Themen gegenüber der Migrationsdebatte komplett unter. Und das ist für viele Menschen in Deutschland nicht nur ärgerlich, sondern behindert auch die Meinungsbildung der Bürger. Denn wenn die Parteien nicht mehr hörbar über Bildung, Energieversorgung oder auch die Abtreibungsdebatte und den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands gegen die Ukraine reden, gehen genau diese Themen im allgemeinen Getöse um Abschiebungen und Zurückweisungen unter.

Wahlhelfer wie Wahl-O-Mat als Chance

Hier kann der Wahl-O-Mat einen hervorragenden Dienst leisten. Er klopft nämlich nicht einseitig ein Thema ab, sondern bildet eine viel größere Themenspannweite ab. Willst du dich also bei deiner Entscheidung für oder wider einer Partei nicht auf die medialen Diskussionen und Social Media verlassen, solltest du dich zumindest einmal durch, im besten Fall mehrere der digitalen Wahlhelfer klicken.

Doch gibt es nicht nur den Wahl-O-Mat, sondern auch einige weitere digitale Helfer. Dabei sind uns einige innovative Helfer ins Auge gesprungen.

Während sich viele der Alternativen auf die Parteien und deren Bundespolitik und Parteiprogramm konzentrieren, gibt es mit dem Kandidierendencheck auch einen spannenden anderen Test. Er prüft, welcher Direktkandidat für deinen Wahlkreis am besten zu dir passt. Du klickst dich dafür wie gewohnt durch einige Thesen und gibst am Ende deine Postleitzahl ein. Heraus kommt eine Bewertung, welcher Kandidat die größte Übereinstimmung mit deinen Ansichten hat.

Verspielter und im Stile von Tinders Wischgesten funktioniert der Wahlswiper. Hier schiebst du die Thesen nach links oder rechts und bejahst oder verneinst sie damit. Am Ende steht ein ähnliches Ergebnis wie beim Wahl-O-Mat. Die Swipe-Funktion ist dabei eher ein spielerisches Gimmick, als eine wirkliche Verbesserung, doch besser mit Spaß die Parteien aussuchen als gar nicht.

Vote-Swiper

Wem das Ganze zu eindimensional ist und tiefer in die Abgründe der Parteiprogramme eintauchen möchte, kann das mit dem Wahl-O-Tron 3.000 machen. Der Chat-GPT-Bot ist mit den Wahlprogrammen trainiert worden und du kannst dich mit ihm über diese unterhalten. Christopher Lauer hat den Chatbot gebaut und betreibt diesen.

Abstimmungen statt Parteiversprechen

Wenn du dich bei der Bundestagswahl 2025 nicht auf die Versprechen der Parteien verlassen willst, sondern sie direkt an ihren Taten messen möchtest, bist du beim Real-O-Mat an der richtigen Adresse. Das Projekt wird von FragDenStaat betrieben und stellt 20 Thesen auf, die von dir bewertet werden. Daraufhin matcht das System deine Antworten auf diese Thesen mit dem Abstimmungsverhalten der Parteien in der Vergangenheit. So musst du dich nicht darauf verlassen, was die Parteien bald tun wollen. Sondern du misst sie direkt an dem, was sie in der Realität getan haben.

Hast du nach diesen Alternativen immer noch nicht genug von der Meinungsbildung oder bist dir immer noch nicht sicher, gibt es noch drei weitere Anbieter:

Wahl.Chat: Ein KI-gestützter Chat-Bot mit dem du dich über die Wahl unterhalten kannst

Steuer-O-Mat: Ein kompakter Wahl-Helfer mit Schwerpunkt auf Steuerfragen

Wahl-Kompass: Ähnliches Prinzip, wie der Wahl-O-Mat, aber mit kleinteiligeren Antwortmöglichkeiten