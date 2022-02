Bahncard: Deutsche Bahn schafft diesen Rabatt ab

Sparen konnten Familien insbesondere durch die Kombination von Bahncard, rabattierten Partner-Bahncard und Spar-Preisen oder Normalpreis-Tickets, auf die es durch die Bahncard weiteren Rabatt gab. Doch ein zentrales Element, die Bahncard für Partner, streicht die Deutsche Bahn ab April aus ihrem Angebot.

Damit wird das Bahnfahren unterm Strich deutlich teurer. Denn entweder muss die Familie eine Bahncard zum vollen Preis anschaffen oder auf vergünstigte Fahrkarten verzichten. Die Unterschiede können dabei je nach Familie und Fahrt erheblich sein. So kostet eine Bahncard 50 zum Normalpreis 234 Euro für ein Jahr. Als Partnercard kostet sie hingegen nur 117 Euro. Künftig müssen Familien mit zwei Erwachsenen also mindestens 117 Euro mehr zahlen. Bei einer Bahncard 25 liegt der Preisunterschied bei überschaubaren 25 Euro im Jahr.

Die Bahncard 25 bietet bei spontanen Fahrten aber auch nur 25 Prozent Rabatt auf den Normalpreis, während des bei der Bahncard 50 eben 50 Prozent sind. Der Rabatt auf langfristig geplante Sparpreis-Fahrten ist identisch und liegt bei 25 Prozent. Die Bahncard 50 ist also hauptsächlich für Spontan-Fahrer und Vielfahrer interessant. Gültig ist die Bahncard in allen Zügen der Deutschen Bahn, aber bei vielen Tickets auch in den Regionalzügen anderer Unternehmen. Fernverkehrszüge von Flixtrain sind ausgeschlossen.

Partner-Bahncard noch bis Ende März bestellbar

Das letzte Bestelldatum für eine Partner-Bahncard sei der 31. März 2022, heißt es in den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn. Ein Antrag auch für eine Bahncard samt Partnercard, die erst im Sommer gebraucht wird, sollte bis dahin problemlos möglich sein. Ein Vor-Datieren ist in der Regel für ein halbes Jahr möglich. Auch eine nachträgliche Bestellung zu bestehenden Bahncard ist möglich – dann aber nur im Reisezentrum.

Wichtig: Alle am 31.03.2022 gültigen Partnerkarten verlängern sich nach Ablauf ihrer Geltungsdauer einmalig um ein weiteres Jahr zum aktuell gültigen Preis, sofern sie nicht fristgerecht gekündigt werden. Das gilt nicht für Partnerkarten, die jährlich erneuert werden müssen – etwa als Partnercard zu einer Bahncard 100.

Offizielle Angaben zur Streichung oder eine Begründung der Bahn gibt es nicht. Die Bahn hatte in der Vergangenheit aber immer wieder Angebote gestrichen oder Tarife angehoben. Das Unternehmen hatte auch durch die Corona-Krise Milliarden-Verluste verzeichnet. In das Bestreben der Bundesregierung, mehr Verkehr von der Straße und aus dem Flugzeug auf die Bahn zu verlegen, passt der Schritt allerdings nicht. Die Deutsche Bahn gehört vollständig der Bundesrepublik Deutschland.

