Erst arbeiten, dann zocken: Dieser Büro- und Gamingstuhl hat ein echtes Alleinstellungsmerkmal

Es ist ein langer Tag im Homeoffice, die Meetings ziehen sich, und abends steht noch eine intensive Gaming-Session mit Freunden an. Stundenlang Sitzen steht dir noch bevor – ein bequemer Stuhl wäre jetzt Gold wert, oder? Der Bürostuhl AutoFull M6 Gaming Chair wurde entwickelt, um den Anforderungen von Gamern und Büroangestellten gleichermaßen gerecht zu werden. Dieser Stuhl kombiniert ergonomische Unterstützung mit innovativer Technologie, sodass du dich beim Arbeiten und Spielen rundum wohlfühlen kannst. Vor allem für die kalten Tage hat er ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

AutoFull M6 Gaming-Stuhl: Mit Experten entwickelt

AutoFull kooperiert mit weltweit führenden Experten für Wirbelsäulen- und Rehabilitationsmedizin und konzentriert das Know-how im „AutoFull Ergonomics Advisory Board“. Das Unternehmen arbeitet dabei eng mit Experten wie Dennis Miller von der „International Chiropractic Association“ (ICA) oder Dr. Chen Jian von der „International Society of Arthroscopy, Knee Surgery, and Orthopaedic Sports Medicine“ (ISAKOS) zusammen, um die Technologien kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern.

Der Stuhl hat sogar eine eingebaute Heizung

Es gibt Tage, an denen du schon nach ein paar Stunden merkst, wie dein gesamter Körper verkrampft. Die AUTO Dynamic Tracking Lordosenstütze dieses Bürostuhls sorgt dafür, dass sich der AutoFull M6 an dich anpasst, nicht umgekehrt. Egal, wie oft du die Position wechselst – die Unterstützung bleibt. So kannst du dich voll und ganz auf deine Arbeit oder dein Spiel konzentrieren, ohne ständig den Sitz anpassen zu müssen.

Und dann gibt es noch die Tage, an denen es draußen entweder unerträglich heiß oder klirrend kalt ist. Du willst dich einfach nur wohlfühlen, egal, wie die äußeren Bedingungen sind. Die belüftete Sitzfläche mit Heizfunktion des AutoFull M6 hält dich immer im richtigen Temperaturbereich. Im Sommer spenden zwei Ventilatoren angenehme Frische, während die integrierte Graphen-Heizung dich im Winter warm hält – unaufdringlich und effektiv.

Heizung und Belüftung des AutoFull M6 Gaming-Stuhl.

Flexibel bleiben – auch beim Sitzen

Besonders spannend wird es, wenn du mitten in einer intensiven Gaming-Runde bist. Jeder kennt das: Im Eifer des Gefechts verschiebt sich die ganze Haltung. Du lehnst dich vor, ziehst dich ran – und der Stuhl muss einfach mitmachen. Genau dafür gibt es die 6D-verstellbaren Armlehnen. Sie lassen sich in so vielen Richtungen anpassen, dass du immer die perfekte Position findest – egal, ob du am PC, der Konsole oder sogar mobil spielst. Es sind diese kleinen, aber entscheidenden Details, die den Unterschied machen: Die Flexibilität, die dir der Stuhl bietet, ohne dass du darüber nachdenken musst.

Profi-Gamer setzen auf den AutoFull M6

Profi-Gamer aus der E-Sport-Szene setzen auf Gaming-Stühle von AutoFull. Das Unternehmen betreibt Kooperationen mit Teams wie Rogue oder BLG. Einer der bekanntesten öffentlichen Nutzer des AutoFull M6 ist der französische Spieler Kenny Schrub alias kennyS. Generell arbeitet AutoFull mit Profi-Spieler zusammen, um seine Produkte anhand deren Ansprüche zu optimieren und weiterzuentwickeln.

Verstellbare Armlehnen des AutoFull M6 Gaming Stuhl

Atmungsaktives Leder für heiße Gefechte

Wenn es beim Spielen mal richtig zur Sache geht, bleibt dein AutoFull M6 trotzdem cool. Das ultra-weiche, poröse PU-Leder sorgt dafür, dass die Hitze nicht staut. Im Vergleich zu herkömmlichen Gaming-Stühlen, die nach einer Weile unangenehm warm werden, bleibt der AutoFull M6 angenehm kühl – sogar um 3 °C kühler als andere Modelle. Das klingt vielleicht nach einer Kleinigkeit, aber jeder, der schon einmal nach einer längeren Session verschwitzt vom Stuhl aufgestanden ist, weiß, wie viel das ausmacht.

Eine Pause gefällig? Kein Problem

Und dann sind da diese Momente, in denen du einfach mal durchatmen möchtest. Vielleicht nach einem intensiven Match oder einem langen Meeting. Mit der 160° verstellbaren Rückenlehne und der ausziehbaren Fußstütze kannst du dich einfach mal zurücklehnen und entspannen. Fast wie ein kleiner Powernap zwischendurch. So hast du in wenigen Minuten die Energie zurück, um weiterzumachen – ganz ohne aufzustehen und den Raum zu verlassen.

AutoFull M6 – Ein Stuhl, der nicht nur für Profis gemacht ist

Was den AutoFull M6 wirklich auszeichnet, ist, dass er nicht nur für die besten E-Sportler oder Hardcore-Gamer gedacht ist. Klar, Profis wie der Star-Spieler kennyS schwören auf ihn, aber der Mehrwert liegt in der Vielseitigkeit. Ob du beruflich viel sitzt, gelegentlich spielst oder beides miteinander kombinierst – dieser Stuhl passt sich dir und deinem Lebensstil an. Wenn du einmal in ihm gesessen hast, merkst du, wie die Details ineinander greifen. Du sitzt einfach besser, länger und entspannter.

Die wesentlichen Vorteile des AutoFull M6 Gaming Chair auf einen Blick:

Belüftetes Sitzkissen mit Heizfunktion : Bleibt kühl im Sommer und bietet wohlige Wärme im Winter.

: Bleibt kühl im Sommer und bietet wohlige Wärme im Winter. AUTO Dynamic Tracking Lordosenstütze : Passt sich automatisch deinen Bewegungen an und sorgt für durchgehende Rückenunterstützung.

: Passt sich automatisch deinen Bewegungen an und sorgt für durchgehende Rückenunterstützung. 6D-verstellbare Armlehnen : Flexibel anpassbar für jede Gaming- oder Arbeitssituation.

: Flexibel anpassbar für jede Gaming- oder Arbeitssituation. Ultra-weiches, poröses PU-Leder : Atmungsaktiv und 3 °C kühler als herkömmliches Leder, für mehr Komfort bei langen Sitzzeiten.

: Atmungsaktiv und 3 °C kühler als herkömmliches Leder, für mehr Komfort bei langen Sitzzeiten. 160° verstellbare Rückenlehne mit ausziehbarer Fußstütze: Ideal für Pausen und Entspannung zwischendurch.

mit ausziehbarer Fußstütze: Ideal für Pausen und Entspannung zwischendurch. Hochwertige Polsterung: Kombination aus Federung und hochdichtem Schaumstoff, die Druckbelastungen um 60,18 % reduziert.

Kombination aus Federung und hochdichtem Schaumstoff, die Druckbelastungen um 60,18 % reduziert. Robuste Konstruktion: SGS-zertifizierte Gaslift-Technologie und stabiler Fünf-Sterne-Basis für hohe Sicherheit und Langlebigkeit.

SGS-zertifizierte Gaslift-Technologie und stabiler Fünf-Sterne-Basis für hohe Sicherheit und Langlebigkeit. Geräuscharme Rollen: Die speziellen Rollen sorgen für ein leises Gleiten und verhindern Kratzer auf dem Boden.

Verschiedene Sitzeinstellungen des AutoFull M6 Gaming Stuhl

Ein Stuhl, der mitdenkt

Der AutoFull M6 Gaming Chair ist dein neuer bester Freund für lange Stunden im Büro und packende Gaming-Nächte. Schluss mit dem Krämpfen in Rücken und Nacken! Mit der AUTO Dynamic Tracking Lordosenstütze wird dein Rücken perfekt unterstützt, egal wie oft du dich verrenken musst, um den nächsten Gegner auszuschalten. Mit den 6D-verstellbaren Armlehnen findest du immer die ideale Position für dein Spiel.

Heiß oder kalt? Kein Problem! Die belüftete Sitzfläche mit Heizfunktion hält dich bei jeder Witterung angenehm temperiert, während das ultra-weiche PU-Leder für zusätzlichen Komfort sorgt. Die erstklassige Polsterung reduziert Druckbelastungen um beeindruckende 60,18 %. Du merkst nicht einmal, wie die Zeit vergeht! Mit einem starken, stabilen Gestell und den flüsterleisen Rollen rollt der AutoFull M6 geschmeidig durch dein Zimmer, während du die Konkurrenz alt aussehen lässt. Mach Schluss mit unbequemen Sitzgelegenheiten – schnapp dir den Stuhl und lehne dich zurück. Dein Rücken wird es dir danken!

Hier kannst du den Profi-Stuhl kaufen

Der AutoFull M6 Gaming-Stuhl wird sowohl auf der offiziellen Seite des Herstellers als auch via Amazon verkauft. Es gibt ihn in der Ausführung „Basic“, „Elite“ und „Pro“. Der in der hochwertigsten Ausstattung rund 700 Euro teure Stuhl bietet alle Möglichkeiten, die du für eine ausgeprägte Gaming-Session, aber auch für einen langen Bürotag im Homeoffice brauchst. Immer wieder sind Rabatte drin. Halte hierfür die Shops und Händlerseiten im Auge.

→ Beim Hersteller kaufen

→ Bei Amazon kaufen