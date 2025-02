Aus SE wird e: Apple stellt neues iPhone 16 vor

Apple hat seine Alternative für Nutzerinnen und Nutzer sein, die Wert auf eine lange Akkulaufzeit und solide Leistung legen, aber nicht den Preis eines iPhone 16 oder 16 Pro zahlen möchten, mit einem neuen Namen ausgestattet. Aus dem iPhone SE wird einfach das iPhone 16e.

Ausstattung und Leistung: Das bietet das iPhone 16e

Das iPhone 16e wird vom A18-Chip des iPhone 16 und 16 Plus angetrieben. Der kommt mit einer 4-KErn-GPU zu dir und nicht mit der 5- oder 6-Kern-GPU der normalen oder Pro-Modellen der 16er-Reihe. Dazu bekommt es das neue Apple-C1-Modem, das eine verbesserte 5G-Konnektivität und Energieeffizienz verspricht. Apple setzt auf ein 6,1-Zoll-OLED-Display, das eine hohe Helligkeit und präzise Farbdarstellung bieten soll. Beim Akku will Apple einen großen Schritt vorangekommen sein. Laut ihm hält der Akku bis zu sechs Stunden länger durch als beim iPhone 11.

Bei der Kameraausstattung ist eher Schmalhans Küchenmeister. Die Hauptkamera des iPhone 16e bietet eine Auflösung von 48 Megapixeln und verfügt über eine 2-fach-Telezoom-Funktion, die damit eine gute Flexibilität bei der Bildgestaltung ermöglicht. Apple setzt weiterhin auf computational photography, um auch bei schwierigen Lichtverhältnissen möglichst gute Ergebnisse zu liefern. Das war es aber auf der Rückseite schon. Ein Ultraweitwinkel-Modul oder andere Gimmicks wie eine dedizierte Makro-Funktion gibt es nicht. Die Frontkamera nutzt die TrueDepth-Technologie und unterstützt Face ID.

Apple iPhone 16e – Die Front des neuen Einsteiger-iPhones

Mit Action-Taste und ohne Dynamic Island

Apple spendiert dem iPhone 16e eine Action-Taste, die individuell belegt werden kann. Dazu gibt es einen USB-C-Anschluss, der den bisherigen Lightning-Port ersetzt. Das Betriebssystem ist iOS 18, das unter anderem neue KI-gestützte Funktionen wie eine verbesserte Foto-Suche, ein intelligentes Bearbeitungstool und optimierte Siri-Interaktionen bietet. Apple betont, dass viele dieser neuen Funktionen direkt auf dem Gerät verarbeitet werden, um die Privatsphäre der Nutzenden zu schützen. Apple Intelligence steht derweil in der Kritik, da Apple die KI-Funktionen nicht überall und nur nach und nach ausliefert.

Apples iPhone 16e: Ist es der Nachfolger des SE?

Mit seinen niedrigeren Preisen gegenüber dem iPhone 16 und dem iPhone 16 Pro und der aufgehübschten Hardware kann das iPhone 16e als Nachfolger der SE-Serie gelten. Es ist das aktuell günstigste Modell im Lineup, bringt jedoch ein randloses Display, Face ID und den neuesten A18-Chip mit – ein klarer Unterschied zur bisherigen SE-Reihe. Sie zeichnet sich durch ältere Designs mit aktueller Technik aus. Der Preis von 699 Euro liegt allerdings deutlich über dem letzten SE-Modell, sodass Apple das Gerät eher als „Budget-Flaggschiff“ positioniert als echtes Low-Budget-Modell.

Apple iPhone 16e – Die Farben des neuen Einsteiger-iPhones

Das iPhone 16e wird in den Farben Schwarz und Weiß angeboten und ist mit Speichergrößen von 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich. In Deutschland startet das Modell bei einem Preis von 699 Euro. Das ist im Vergleich zum iPhone SE dann doch ein ganzes Stück teurer, was 2022 zum Preis von 519 Euro an den Start ging. Dazu sind die Aufschläge für mehr Speicher happig. Willst du 256 GB Speicher, legst du schon 829 Euro auf den Tresen. Brauchst du 512 GB Speicher, bist du bei satten 1079 Euro. Vorbestellungen sind ab dem 21. Februar möglich, der offizielle Verkaufsstart ist am 28. Februar.