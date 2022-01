Apple Watch: Kostenlose Überraschung für Besitzer der Smartwatch

Schon seit einiger Zeit unterstützt Apple aktiv die Stimmen der People of Color. Nachdem das Unternehmen beispielsweise im vergangenen Februar mit der Black Unity Apple Watch Series 6 eine Sonderausgabe der Smartwatch vorgestellt hatte, folgt für den diesjährigen Black History Month unter anderem ein neues Armband.

Wie Apple in der Pressemitteilung weiter schreibt, können Besitzer der Apple Watch aber auch schon jetzt ein neues Zifferblatt auf ihrer Smartwatch installieren. Dazu hat man unter anderem auch eine entsprechende Push-Nachricht an die Träger geschickt, die auf das Zifferblatt hinweist.

Apple Watch: „Unity Lights“-Ziffernblatt und „Black Unity“-Armband

Die Installation des kostenlosen „Unity Lights“ kannst du durch den Aufruf der Galerie innerhalb der Apple-Watch-App auf dem iPhone starten. Alternativ kannst du auch diese Webseite von Apple auf dem iPhone öffnen und von dort die Installation starten. Auf der Seite findest du auch passende Hintergrundbilder für iPhone, iPad und Mac.

Das Zifferblatt bietet einen Vollbildmodus, in dem nur die Zeiger zu sehen sind – umgeben von einem farbenfrohen Design. Alternativ kannst du auch ein rundes Format wählen, welches Platz für maximal vier Komplikationen und ein Monogramm bietet. Es ist für die Apple Watch Series 4 und neuer verfügbar.

Das neue „Black Unity“-Armband für die Apple Watch.

Neben der Erweiterung in Form der „Unity Lights“ hat Apple aber auch noch ein neues Armband für den Black History Month vorgestellt. Das neue „Apple Watch Black Unity Geflochtenes Solo Loop“ ist laut dem iPhone-Hersteller vom Afrofuturismus inspiriert.

Wie bei den früheren geflochtenen Bändern musst du vor dem Kauf die passende Größe für dein Handgelenk messen und auswählen. Das flexible Band verfügt über keinen separaten Verschluss, sondern kann direkt über die Hand gezogen werden und bietet dann bequemen Halt am Arm.

Das Black Unity Solo Loop ist ab sofort zum Preis von 99 Euro für beide Größen der Apple Watch erhältlich. Die Auslieferung beginnt am 1. Februar. Zur selben Zeit wird es dann auch in ausgewählten Apple Stores verfügbar sein.

Die Kampagne zum Black History Month zeigt sich aber auch in anderen Angeboten des Unternehmens. So kündigte Apple unter anderem spezielle Kampagnen innerhalb von Apple Music, Fitness+, TV+, Podcasts, im App Store und auch in Apple Maps an.