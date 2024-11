Amazon: Riesiger Vorteil für Kunden in den Startlöchern

In den vergangenen Jahren hat Amazon zahlreiche Services abgewertet oder schlicht aus dem Angebot genommen. Amazon Music lässt sich etwa nur noch im Rahmen einer einzigen Playlist ohne ungewollte Einschübe weiterer Songs abspielen, während Prime Video nun Werbeeinblendungen schaltet. Zeitgleich hob man die Preise an. Aus Endverbrauchersicht dürfte dies alles andere als eine angenehme Entwicklung darstellen. Doch nun zaubert Amazon entgegen dem Trend eine waschechte Perle in Form eines „kostenlosen“ Vorteils für Musik-Unlmited-Abonennten aus dem Hut. Zumindest in einigen Regionen.

Neuer Amazon-Music-Unlimited-Vorteil verfügbar

Bisher stand das Amazon-Music-Unlimited-Abo für Musikvergnügen und Podcast-Unterhaltung ohne Werbung. Das in Kombination mit der Möglichkeit, die Titel offline zu hören sowie HD- und 3D-Audio abzuspielen. Doch nun wird das Angebot erweitert. Wie das US-amerikanische Unternehmen gestern bekannt gab, umfasst die Amazon-Music-Unlimited-Mitgliedschaft ab sofort auch die Hörbücher aus der Audible-Bibliothek. Wer mag, kann monatlich ein beliebiges Audiobuch aussuchen und dieses am Monatsende gegen ein neues Hörbuch austauschen – oder aber behalten und weiter hören.

Leider ist die Neuerung bisher ausschließlich Kunden in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Kanada vorbehalten. Wir haben bei Amazon nachgehakt, ob entsprechende Pläne auch für den hiesigen Markt existieren und werden diesen Artikel aktualisieren, sobald eine Antwort vorliegt.

Amazon Music Unlimited jetzt mit Hörbüchern

Lohnt sich Music Unlimited nun mehr als Audible?

Für betroffene Music-Unlimited-Bestandskunden ist die Neuerung selbstverständlich hervorragend. Doch gilt dies auch für Audible-Nutzer? Sollten sie allesamt zu Amazon Music Unlimited wechseln, falls das neue Angebot künftig auch in Deutschland eingeführt wird? Ganz so einfach ist das nicht.

Auf den ersten Blick kostet ein Amazon-Music-Unlimited-Abo mit 10,99 Euro nur minimal mehr als ein Audible-Abo (9,95 Euro). Prime-Mitglieder müssen sogar nur 9,99 Euro zahlen. Doch anders als bei Audible wird das Buch im Musik-Abo lediglich entliehen und lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt folglich nicht erneut durchhören. Ferner ist Audible meistens zum halben Preis abonnierbar. In diesem Fall sprechen wir von 4,95 Euro – was wiederum deutlich günstiger ist als die zuvor genannten Music-Unlimited-Gebühren. Und dann haben Audible-Abonnenten noch Zugriff auf viele weitere Hörbücher, die sich zusätzlich zum „gekauften“ Buch ausleihen lassen.

Unterm Strich lässt sich festhalten, dass das neue Angebot bereits vorhandenen Amazon-Music-Unlimited-Abonnenten viel Mehrwert bietet. Für Audible-Abonnenten lohnt sich der Umstieg allerdings nicht. Insbesondere, wenn sie zusätzlich auch Prime-Nutzer sind und ohnehin bereits über einen, wenngleich eingeschränkten Zugriff auf Amazons Musik-Angebot verfügen.

Jetzt weiterlesen Heizkosten sparen: Mit diesem TÜV-Trick bis zu 15 Prozent