Amazon-Kracher: Neuer Gratis-Service für Prime-Kunden geplant

Wer Kunde von Amazon Prime ist, kann von verschiedenen Sonderleistungen profitieren. Besonders schnelle Lieferungen sind ein Teil des Konzepts, das gegen eine monatliche oder jährliche Extragebühr nutzbar ist. Die Freischaltung von Prime Video, Prime Gaming und Prime Music sind weitere Bausteine. Das reicht Amazon aber offenbar nicht. Künftig sollen Prime-Nutzer noch einen weiteren Service nutzen können: Mobilfunk zum Sonderpreis. Vorerst aber nur in den USA.

Amazon: Gratis-Mobilfunk für Prime-Kunden?

Laut Bloomberg-Bericht verhandelt der Tech-Riese unter anderem mit der US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, um eigene Handytarife anbieten zu können. Prime-Kunden sollen dann laut Insider-Informationen für bis zu 10 Dollar pro Monat besondere Mobilfunk-Tarife buchen können. Details zur genauen Ausgestaltung der Tarife stehen noch nicht fest. Es ist aber auch die Rede davon, dass möglicherweise sogar darüber verhandelt wird, Prime-Kunden Mobilfunk zum Nulltarif anzubieten.

Kostenlose Handytarife für Prime-Kunden? Bei Aktionären kamen diese Gerüchte am Freitag gar nicht gut an. Das Papier von AT&T schloss mit fast 5 Prozent im Minus, mit der Aktie von T-Mobile US ging es sogar fast 9 Prozent in den Keller. Und auch der Kurs von der Deutschen Telekom war mit einem Verlust von mehr als 9 Prozent am Freitag einer der großen Verlierer an der Börse, während die Amazon-Aktie ordentlich zulegte. Und das, obwohl ein Amazon-Sprecher erklärte, dass derzeit nicht geplant sei, eigene Mobilfunktarife anzubieten. Wohlgemerkt: derzeit!

T-Mobile und Verizon reagieren auf Gerüchte

Als das Kind schon in den Brunnen gefallen war, reagierten auch T-Mobile US und Verizon mit schriftlichen Stellungnahmen. Darin heißt es, dass es derzeit keine Gespräche mit Amazon über besondere Mobilfunk-Angebote für Prime-Kunden gäbe. Gerüchte über eigene Mobilfunk-Tarife von Amazon sind allerdings nicht neu. Schon in der vergangenen Woche hatte das renommierte „Wall Street Journal“ berichtet, Amazon befinde sich in Gesprächen mit dem US-Anbieter Dish, um eigne Mobilfunkangebote realisieren zu können.

Aber ist ein günstiges oder gar kostenloses Mobilfunk-Angebot von Amazon überhaupt realistisch? Der US-Konzern müsste den etablierten Mobilfunkern entweder viel Geld zahlen oder andere Vorteile bieten, damit die sich dem Risiko aussetzen, viele preissensible Kunden an Amazon zu verlieren. Das kann eigentlich nicht deren Ziel sein. Andererseits sind auch in anderen Ländern Service-Provider aktiv, um Mobilfunknetze besser auslasten zu können. In Deutschland trifft das neben Freenet auch auf Drillisch Online zu, eine Tochtergesellschaft von 1&1.

