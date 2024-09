Amazon führt Neuerung für alle Kunden ein

Der gleichermaßen leichtere wie stabilere Papierumschlag wurde von Amazon mit spezialisierten Partnern entwickelt. Er wird auch im Inneren mit Papier in Form einer geriffelten Oberfläche im Innenfutter gepolstert und kann vollständig in der Papiertonne recycelt werden, heißt es in einer Mitteilung des Versandriesen. Der spart mit der Innovation nicht nur Papier, sondern auch Geld. Denn pro Sendung werden nach Angaben von Amazon im Schnitt 44 Gramm Verpackungsmaterial eingespart.

Amazon führt neue Papierumschläge für den Versand von bestellten Waren ein

Und es gibt noch einen weiteren Vorteil gegenüber den bisherigen, klassischen Luftpolsterumschlägen. Die neuen Umschläge mit gepolstertem Papierinnenfutter sind flexibler, ohne dass sie zusätzliches Polstermaterial benötigen. Auf diese Weise lassen sich die Umschläge dem Vernehmen nach ohne Platzverlust füllen. Das speziell entwickelte Leichtpapier für die Außenverpackung in Kombination mit dem gewellten Innenfutter macht den neuen Umschlag trotz einer Dicke von nur wenigen Millimetern besonders robust.

So sieht der neue Papierumschlag von Amazon aus.

„Keine leichte Aufgabe“ sei die Entwicklung gewesen, weiß Thaus Blumer von Amazon zu berichten. „Doch dank der Zusammenarbeit mit den Verpackungsexperten von Mondi haben wir eine Lösung gefunden.“ Das Innenfutter soll auch dafür sorgen, dass Produkte während des Transports nicht hin- und herbewegen können. Auf diese Weise sei ein sicherer Transport jeglicher Waren zu den Kunden möglich.

Bei der Entwicklung hat Amazon nach eigenen Angaben auch Waben- und geprägtes Luftpolsterpapier als Option unter die Lupe genommen. Am Ende habe sich aber die Wellpappenpolsterung als besonders effektiv erwiesen. Die neuen Umschläge sollen in der Logistik von Amazon künftig in drei Größen zum Einsatz kommen. Sie sind unter anderem für den Versand von Gegenständen des täglichen Bedarfs gedacht. Von Haushaltsartikeln über Bürobedarf bis hin zu Spielzeug.

Beste Option für die Umwelt: Waren ohne zusätzliche Verpackung bestellen

Bei immer mehr Produkten bietet Amazon aber auch an, den bestellten Artikel ganz ohne zusätzliches Verpackungsmaterial zu verschicken. Das schont die Umwelt noch am meisten.

